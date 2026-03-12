후쿠시마 사고 15년... 원전 밀집도 세계 1위 한국이 잊고 있는 것

HBO

에너지 정책 결정의 어려움은 관심 있는, 그리고 조직화된 소수의 의견과 무관심한 국민 다수의 입장 차이가 다른 선진국의 경우에 비하여 지나치게 크다는 점이다. 대다수 국민들은 사용후핵연료 처분에 관해 관심이 없기에 그 내용을 잘 알지 못한다. 기후변화에 대응하여 에너지 사용량을 줄이고, 가능하면 온실가스가 적게 배출되는 에너지원을 사용해야 한다는 점에는 동의하지만, 그에 따른 불편함을 감수하거나 비싼 전기요금을 지불해야 하는 문제를 연계하여 생각하지는 않는다. -조석, <새로운 에너지 세계> 402p 중에서

포스터에너지 정책 전문가인 조석 한국수력원자력 전 사장의 글이다. 에너지에 대한 시민의 관심, 또 이해는 국가 정책에 있어서도 결정적 영향을 미친다. 후쿠시마 원전 사고의 책임이 오롯이 그를 운영하는 직원들과 일본 정부에만 있지 않다.후쿠시마 원전 사고 이후 원전 가동을 멈추었던 일본은 다시 원전을 재가동했다. 그저 과거 수준을 복원하는 정도에 그치지 않는다. 2040년까지 에너지 자급률을 40%까지 높이겠다는 목표 아래 원자력발전 비율을 전원믹스에서 2할까지 높이겠단다. 지진과 쓰나미에 함락됐던 일본 원전이 앞으로는 그와 같은 실패를 저지르지 않을까. 오늘의 일본은 다시 과거와 같은, 그보다 더한 길을 걷고 있다. 그 가운데 일본 시민들의 목소리는 무관심 속에 묻혀 있는 듯 보인다.한국은 다른가. 그간의 노력에도 불구하고 한국의 에너지 자립율은 여적 10% 내외다. 대부분의 자원을 국외에서, 그중에서도 대부분을 최근 논란의 중심에 선 걸프만을 통해 들여오는 불안정한 구조를 가졌다. 동아시아 국가가 대부분 그러했듯 한국 또한 신자유주의 체제 아래 제조업 기반으로 성장하며 막대한 전력의 안정적 보급을 필수요건으로 두었다. 전력믹스에서 3할을 넘는 원자력발전은 그 중추적 역할을 담당해왔다. 좁은 국토에서 26기의 원전을 가동하고 있는 한국은 밀집도가 세계 1위, 사고가 발생할 경우 그 피해를 감당할 수 없으리란 분석이 많다. 과연 한국 시민들은 필요한 만큼 알고 있는가. 마땅한 만큼 관심을 두고 있을까. '씨네만세'를 통해 원전 사고를 다룬 작품을 꺼내어 이야기하는 이유가 여기에 있다.