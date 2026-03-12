후쿠시마 사고 15년... 원전 밀집도 세계 1위 한국이 잊고 있는 것

2011년 후쿠시마 원전 사고가 일어난 지 꼭 15년이 됐다. 3월 10일의 동일본 대지진, 11일의 쓰나미, 그리고 12일 폭발로 이어지는 대 참극은 원자력 발전사 최악의 사고로 남았다. 직접 사망자로 인정된 건 1명뿐이라고 하지만, 강제이주명령과 환경오염, 지역 산업 등에 미친 피해는 추산하기 어려울 만큼 큰 상처를 남겼다. 지난달 최신화된 세계원자력협회의 '후쿠시마 다이치 사고' 관련 보고서는 재해로 인한 직·간접 사망자수를 2313명으로 집계했는데, 대다수는 긴급한 강제이주명령과 그 집행으로 인한 고령층의 죽음이었다. 어디 사망자뿐이랴.
후쿠시마 원전 사고는 인간이 원전을 통제하지 못한다는 사실을 확인케 했다. 사용후핵연료의 완전한 봉인을 해낸 나라는 아직 전 세계에 단 한 곳도 없다. 2025년을 목표로 달려온 핀란드도 아직 온칼로(Onkalo)를 완공해 시운전했을 뿐 정식 운영까진 이르지 못하고 있다. 한국 등 대다수 원전 운용 국가는 고준위 방폐장 설립 계획조차 갖지 못하고 있다. 발전소 부지 내에 임시 보관 시설을 확보하고 관리하는 게 일반적이지만 후쿠시마 원전 사고가 그러했듯 바로 그 임시 시설이 해결할 수 없는 대참극을 초래할 수 있다.
지금껏 발생한 세계 주요 원전 사고는 약 10여 건이다. 공식적으로 직접 사망자가 인정된 사고는 모두 7건이고, 폐로 등 사실상 복구가 불가능한 피해를 남긴 대형 사고는 3건이다. 미국 스리마일 원전 사고, 소비에트연방 체르노빌 원전 사고, 그리고 후쿠시마 원전 사고다. 한국이 원전 26개를 운용하고 있고, 앞으로도 오랜 기간 원전 운용이 불가피한 건 당면한 현실이다. 이는 한국이 원전 사고로부터 결코 안전하지 않다는 뜻이기도 하다. 원전, 그리고 에너지 수급과 전력믹스, 에너지 정책 전반의 이야기를 우리가 알아야만 하는 이유다.