'재주 많은 배우' 유연석, '귀신 보는 변호사' 된다

초자연적인 이야기를 담은 '오컬트' 는 2010년대 초반까지 한국 대중문화에서 상당히 낯선 장르였다. 하지만 2015년 장재현 감독의 데뷔작 <검은 사제들>이 544만 관객을 동원했고 2024년에 개봉한 <파묘>가 천만 관객을 돌파하면서 오컬트 장르가 대중화됐다(영화관입장권 통합전산망 기준). 드라마 쪽에서는 연상호 감독이 <방법> <지옥> <괴이> 등의 각본 및 연출을 맡으며 '오컬트 대중화'에 앞장섰다.
복잡한 법률 용어 때문에 어려운 장르로 평가받았던 법정 드라마 역시 2013년 <너의 목소리가 들려>와 <동네변호사 조들호> <리멤버:아들의 전쟁> <피고인> 등이 많은 사랑을 받으며 대중들과 친숙해졌다. 그리고 2020년대 들어 <이상한 변호사 우영우>와 <천원짜리 변호사> <굿파트너> <신성한,이혼> <판사 이한영> 등 많은 법정 드라마가 높은 시청률을 기록하면서 이제 법정물은 인기 장르로 자리 잡았다.
SBS에서는 오는 13일 <오늘부터 인간입니다만>의 후속으로 망자의 한을 통쾌하게 풀어주는 '신들린 변호사'의 이야기를 그린 오컬트와 법정 드라마를 조합한 새 금토드라마 <신아랑 법률사무소>를 선보인다. 주인공 이름이 제목에 들어가는 경우엔 주인공의 존재감이 중요한데 신이랑 변호사를 연기하는 유연석은 <신이랑 볍률사무소>를 통해 데뷔 후 처음으로 자신의 캐릭터를 제목으로 내세운 드라마에 출연한다.
< 응4 > 이후 <김사부> <미스터 션샤인>으로 도약