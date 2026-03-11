2002 월드컵 브라질 훈련지 '울산 미포구장'에 에어돔 조성

▲
3월 11일 울산 동구청에서 열린 울산 온(ON) 미팅에서 김두겸 울산시장이 동구 주민 등 참석자들에게 동구 미포구장 에어돔 조성을 알리고 있다.울산시
2002년 한일 월드컵 우승팀인 브라질의 전지훈련지로 사용됐고, 전국 축구단의 전지훈련지로 각광받는 울산 동구 미포구장에 사계절 전천후 다목적 공기지붕(에어돔)이 조성된다. 사업비로 100억 원이 투입된다.
김두겸 울산시장은 11일 울산 동구청 2층 대강당에서 주민 300여 명이 참석한 가운데 열린 '울산 온(ON) 미팅'에서 이같이 밝혔다.
김 시장은 이날 행사 중 '관광·스포츠를 켜다' 분야에서 "우천이나 폭염, 한파 등 기상 영향을 받지 않고 체육활동을 할 수 있도록 동구 미포구장에 공기지붕(에어돔)을 조성하겠다"고 밝혔다.
또 "동구 서부동 560번지 일원에는 남목 문화체육센터를 조성해 수영장과 다목적체육관, 생활체조실 등 문화체육 기반(인프라) 수요에 대응한다"며 "늘어나는 어르신(시니어)층의 건강한 삶과 활발한 사회활동을 위해 동부동 99-2번지 일원에 파크골프장 18홀을 조성해 올해 7월 개장할 예정"이라고 덧붙였다.
앞서 미포구장은 이 지역 주력기업인 HD현대중공업이 사회적 책무를 다하기 위해 지난 2002년 건립한 체육시설로, 부지면적 5만676㎡에 클럽하우스와 축구장 2면, 테니스장 2면, 농구장과 족구장 각 1면을 갖추고 있다.
이후 미포구장은 2023년 6월 울산시가 HD현대중공업으로부터 무상귀속 받아 그동안 천연잔디 구장 1면을 인조잔디 구장 2개면으로 새롭게 조성하고 테니스장, 족구장, 농구장을 비롯한 트랙, 화장실 등 편의시설도 재정비한 바 있다.