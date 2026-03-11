2002 월드컵 브라질 훈련지 '울산 미포구장'에 에어돔 조성

울산시 사진자료

울산 동구 미포구장. HD현대중공업 내 선박이 보인다한편 이날 '울산 온(ON) 미팅'은 울산시가 케이(K)-조선산업과 해양 레저관광의 중심지인 동구에서 주민들과 직접 마주앉아 지역 미래를 논의하는 소통의 장으로 열렸다.행사는 케이(K)-조선의 선도자(리더)! 해양 레저관광의 중심! 울산 동구를 주제로 시정 운영 방향 소개와 지역 현안 설명, 주민 질의응답 순으로 진행됐다.이날 울산시는 동구의 미래 성장동력 확보와 정주 여건 개선을 위해 '산업을 켜다', '관광·스포츠를 켜다', '행복을 켜다', '교통을 켜다' 등 4대 분야 이상(비전)을 중심으로 시민들과 소통했다.'행복을 켜다' 분야에서는 시민들이 수도권으로 가지 않고도 지역에서 수준 높은 암 치료를 받을 수 있도록 총사업비 약 1300억 원 규모의 양성자 치료기 2기를 도입하는 '영남권 특화 암 치료 선도 울산양성자치료센터 설립' 추진이 소개됐다.'교통을 켜다' 분야에서는 염포산터널 무료화에 따른 교통정체 완화를 위해 총사업비 19억 원을 투입, 아산로 교통체계를 개선해 통행시간을 기존 9분 54초에서 5분 10초로 단축하고, 연간 혼잡비용도 약 36억 원 절감될 것으로 기대되는 내용이 소개됐다.김두겸 울산시장은 "동구는 세계로 뻗어나가는 조선업의 중심(메카)이자 세계가 찾는 해양 휴양(레저)관광의 중심지"라며 "현장에서 들은 시민 목소리를 정책에 충실히 반영해 울산의 잠재력을 현실로 만들고, 누구나 머물고 싶은 관광도시로 도약하도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.