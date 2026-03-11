충북 출신 이용석, 패럴림픽 종목 사상 첫 금메달 노린다

연합뉴스

10일(현지 시각) 이탈리아 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 휠체어컬링 믹스더블 준결승 대한민국 대 미국의 경기. 승리를 거둔 대한민국의 이용석과 백혜진이 하이파이브를 하고 있다. 2026.3.112026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽에서 한국 휠체어컬링 믹스더블 대표팀 이용석·백혜진(경기도장애인체육회) 조가 결승 무대를 밟으며 한국 시각 11일 오후 10시 30분 결승전에서 사상 첫 금메달에 도전한다. 특히 충북 출신인 이용석 선수가 출전해 금메달 획득에 관심이 모이고 있다.이용석-백혜진 조는 지난 10일 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 올림픽 컬링 스타디움에서 열린 준결승에서 미국 로라 드와이어·스티븐 엠트 조를 6-3으로 꺾고 결승에 진출했다.한국 휠체어컬링이 동계패럴림픽 결승 무대에 오른 것은 2010년 밴쿠버 대회 혼성 4인조 이후 16년 만이다. 당시 대표팀은 은메달을 획득했지만 이후 메달 명맥은 끊겼다.이번 대회에서 첫 정식종목으로 채택된 믹스더블에서 이용석-백혜진 조가 금메달을 목에 건다면 대한민국 휠체어컬링 사상 첫 금메달 획득이라는 금자탑을 쌓게 된다.이용석 선수는 현지 인터뷰에서 "결승이 끝나야 실감이 날 것 같다"라며 준결승 승리 후 담담하게 소감을 밝혔다.이날 경기의 최대 고비는 미국이 파워플레이를 사용한 6엔드였다. 후공을 가진 팀이 스톤 배치를 바꿔 대량 득점을 노릴 수 있는 상황에서 한국은 4점까지 내줄 위기에 몰렸다.그러나 백혜진의 마지막 드로 샷이 하우스 중앙 버튼 안쪽에 정확히 멈춰며 흐름이 바뀌었다. 미국의 마지막 샷이 빗나가면서 한국은 오히려 1점을 따냈다.이용석은 "누나가 그 샷을 성공하는 순간 힘이 났다"라며 "아마 내가 누나였다면 그 상황에서 성공하지 못했을 수도 있다"라고 공을 백혜진 선수에게 돌렸다.11일 열리는 결승 상대는 중국이다. 중국은 예선에서 단 한 번만 패한 강팀으로, 한국이 예선 맞대결에서 6-10으로 패한 경험이 있다.이용석 선수는 "결승에서는 팀워크를 앞세워 꼭 이기는 모습을 보이겠다"라고 각오를 밝혔다.이용석 선수는 충북 청주 출신으로 2009년 교통사고로 척추를 다쳐 하반신마비가 됐고, 3년간 병원 신세를 졌다.하지만 강한 정신력으로 재활에 나섰고, 2019년 휠체어컬링 선수로 전향하기 전에는 배드민턴과 탁구 충북 대표로 활약했다.한편, 휠체어컬링 믹스더블 결승전은 KBS1 채널에서 생중계할 예정이다.