'WBC 8강' 이끈 42살 홀드왕... 노경은의 시간은 거꾸로 간다

SSG랜더스

WBC 대표팀 불펜에서 호투 중인 SSG 노경은과 조병현2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드에서 한국 야구대표팀의 8강 진출을 이끈 숨은 버팀목은 불혹을 넘긴 베테랑 불펜 노경은(42·SSG 랜더스)이었다. 한국 대표팀의 최고참이자 이번 대회에 참가한 전체 선수 중 두번째로 나이가 많은 노경은은 1라운드 조별리그 3경기에 구원 등판해 3⅓이닝 무실점의 완벽한 투구를 펼치며 류지현호의 마이애미행을 견인했다.특히 8강 진출의 분수령이자 벼랑 끝에 몰렸던 지난 9일 호주전은 노경은의 존재감이 확실히 드러난 경기였다. 선발 투수로 나섰던 좌완 손주영의 갑작스러운 팔꿈치 이상으로 2회초 급히 마운드에 올랐는데도 조금의 동요도 없이 2이닝을 1피안타 무실점으로 틀어막았다. 철저한 루틴을 바탕으로 누구보다 빠르게 몸 상태를 만드는 노경은의 준비성이 위기 상황에서 빛을 발한 것이다.단순히 노장 투수의 풍부한 경험에만 의존한 투구가 아니었다. 무엇보다 놀라운 것은 42살 투수 노경은의 강력한 구위였다 . 이날 패스트볼 최고 구속은 148km/h(평균 146km/h)로 150km을 넘기지 못했지만 뛰어난 수직 무브먼트와 움직임이 살아있는 변화구를 앞세워 호주 타자들의 방망이를 봉쇄했다.