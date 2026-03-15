연극뮤지컬 덕후가 본 <왕사남>의 흥행 비결

영화보다 연극의 문법이 익숙해진 지 오래다. 영화와 연극 모두 드라마를 기반으로 하지만, 표현 방식이 엄연히 다르다. 연극은 무대라는 제한된 물리적 공간에서 드라마를 구현해야 하기에 상징을 통해 의미를 함축하거나 반복을 통해 서사를 강화하는 등의 기법을 더 많이 쓴다. 독백이나 방백처럼 다른 인물들에게는 들리지 않고 오직 관객만 들을 수 있는 것으로 약속하는 대사 전달 기법도 쓴다.
자연스레 영화를 볼 때도 연극을 볼 때의 버릇이 튀어나온다. 대사나 장면이 반복되면 여기에 과할 정도로 의미를 부여하고, 그 장면에 사용되는 소재를 영화가 끝나고 곱씹는다. 때론 이런 버릇 때문에 영화 자체의 드라마를 놓칠 때도 있지만, '연뮤덕(연극 뮤지컬 덕후)'처럼 영화를 보는 게 재미있다는 생각도 든다. 오랜만에 영화관을 찾아 <왕과 사는 남자>를 볼 때도 필자는 어쩔 수 없는 연뮤덕이었다.
연뮤덕의 눈으로 본 <왕과 사는 남자>는 반복과 포개짐의 미학이 빛나는 영화였다. 영화의 주요 장면들은 두 차례에 걸쳐 반복되었고, 여기서 서사가 포개지며 영화의 완결성을 높였다. 과감히 말하건대 <왕과 사는 남자>의 흥행에는 바로 이 반복과 포개짐의 미학이 큰 몫을 했을 것이다.