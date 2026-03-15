연극뮤지컬 덕후가 본 <왕사남>의 흥행 비결

쇼박스

[두 번째 포개짐]

영화 <왕과 사는 남자> 스틸컷도강이 두 차례에 걸쳐 반복된다면, 이홍위의 "네 이놈!"이라는 외침도 두 번에 걸쳐 반복된다. "네 이놈!"은 여러 매체와 SNS에서도 패러디될 정도로 <왕과 사는 남자>의 명대사이자, 이홍위 역을 맡은 배우 박지훈의 연기력과 카리스마를 확인할 수 있는 대목이다.연극과 뮤지컬에서 반복은 대단히 중요한 장치다. 뮤지컬에는 음악을 반복하는 '리프라이즈'라는 표현 형식이 있을 정도다. 같은 음악을 다른 시기에 다시 연주해 서사를 강화하거나 상황을 대비하는 기법이다. 뮤지컬에 길들여진 필자의 관람 버릇은 <왕과 사는 남자>에서 이홍위가 두 차례 반복하는 "네 이놈!"이라는 대사의 의미를 집요하게 생각하도록 했다.이홍위의 첫 번째 외침은 호랑이와 마주할 때다. 유배지의 마을 사람들과 함께 뒷산에서 호랑이를 마주하게 되었을 때, 마을 사람들은 죽음과 희생을 각오한다. 이전까지 무력했던 이홍위는 그 순간 활을 집어들고 호랑이를 향해 외친다. "네 이놈!" 이홍위의 눈에는 생기가 돌고, 목소리에는 힘이 실려있으며, 호랑이와 맞서는 그의 기개는 호랑이를 압도한다.무력했기에 소중한 사람들을 잃었던 이홍위의 쓰라린 기억이 호랑이로부터 마을 사람들을 지켜냈다. "네 이놈!"이라는 이홍위의 명대사는 그가 사랑하는 사람을 지키고자 할 때 등장하는 대사다. 두 번째 외침은 한명회가 엄흥도의 아들 태산(김민 분)을 해하려 할 때, 한명회를 향해 발화된다. 호랑이를 상대할 때보다 한층 더 두꺼워진 이홍위의 외침은 분명 왕의 포효였다.한편 <왕과 사는 남자>는 13일 기준 1200만 관객을 돌파하며 흥행을 이어가고 있다. 12일에는 장항준 감독이 서울 중구 일대에서 천만 공약의 일환으로 팬들에게 직접 커피를 나눠주는 이벤트를 진행하기도 했다. <왕과 사는 남자>는 미국에서도 순차 개봉하며 북미권 50개 이상 도시에서 글로벌 관객과도 만나고 있다.