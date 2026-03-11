'현역가왕3' 주역 한 자리에… "일본 가수들 코 납작하게 만들겠다"

▲
MBN '현역가왕3' Top7 입상자MBN
"트로트를 처음 하면서 길을 잃어버린 적도 있었지만…" (솔지)
"저 같은 무명 가수들이 너무나 많다. 그들에게 본보기가 되고 싶다" (구수경)
11일 서울 마포구 상암동 스탠포드호텔에서 MBN 서바이벌 음악 예능 < 현역가왕3 > Top7 기자간담회가 진행됐다.
이날 행사에는 우승의 영예를 안은 홍지윤을 비롯해 2위 차지연, 3위 이수연, 4위 구수경, 5위 강혜연, 7위 솔지 등 Top7 입상자 중 6인이 참석해 약 3개월여의 대장정을 마친 소감과 향후 활동 포부를 밝혔다. 6위 김태연은 학교 출석 관계로 이번 간담회에 불참했다.
몇 년 사이 새 얼굴 발굴 중심으로 진행되던 트로트 오디션이 포화 상태에 이르면서 기성 가수 중심의 예능으로 변화를 모색하고 있다. 그중 <현역가왕> 시리즈는 시즌1 전유진, 시즌2 박서진 등 우승자를 배출한 데 이어 일본 중견 가수들과의 또 다른 경연 프로그램 <한일가왕전>을 병행하며 중장년 시청자들의 인기를 얻고 있다.
인기 가수+뮤지컬 배우의 이유 있는 오디션 도전