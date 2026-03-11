30세기에서 온 소년이 전한 미래, 어른이 필요한 까닭

▲
영화 <아르코> 스틸컷판씨네마㈜
제목 '아르코(arco)'는 음악에서는 활로 켜는 주법이며 이탈리아어로 활(아치)을 뜻한다. 스페인어로 주인공의 이름을 합한 arco iris(아르코 아이리스)는 무지개를 말한다. 활처럼 구부러진 반구형의 무지개를 타고 시간 여행을 하는 아르코가 아이리스를 만나 펼치는 모험은 빛과 어둠, 파괴와 재생을 말한다.
영화는 명확하게 환경 문제를 초점으로 삼아 가족의 중요성과 타인과의 우정, 나아가 인류애를 말한다. 집으로 돌아가려는 아르코에게 '나도 데려가 줘'라고 말하는 아이리스의 부탁은 충동적인 행동이 아니다. 오래 축적된 불안과 우울함은 아르코와 만나며 믿음으로 변했고, 다른 세계로의 여행을 꿈꾸게 했다. 부모와 떨어져 베이비시터의 관심 속에만 살아가는 아이리스의 내면을 얼어붙게 하기 충분했다. 아이들에게는 어른들의 관심과 보호가 절실하다.
아이리스가 30세기에 대해 묻자 아르코는 잦은 산물과 해수면 상승으로 땅에 살 수 없는 인류가 끝내 구름 위에 집을 짓고 살아간다고 설명한다. 아이리스는 상상력을 더해 마치 본 것처럼 그림을 그린다. 이는 이후 아르코의 미래를 아이리스가 그렸다는 암시로 설명된다. 두 사람은 시공간을 넘어 서로 연결되어 있다는 이야기다. 다음 세대를 위해 해야 할 일이 무엇인지, 무분별한 욕심으로 멸망하지 않으려면 현재를 어떻게 살아가야 하는지, 현 인류의 책임 의식을 묻는다.
육아 로봇은 치트 키