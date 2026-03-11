30세기에서 온 소년이 전한 미래, 어른이 필요한 까닭

▲영화 <아르코> 스틸컷 판씨네마㈜

로봇 미키가 전하는 뭉클함은 기대 이상이다. 근미래에는 바쁜 부모님을 대신해 로봇이 돌봄을 담당한다. 육아 로봇 미키는 아이들이 부모보다 더 많은 시간을 만나며 인간 보다 더 인간미를 갖춘 존재로 그려진다. 차가운 로봇의 따스한 온기로 아이들을 키운다. 산불 때문에 위험한 불길을 뚫고 전진하는 모성애, 아이들을 가까스로 구한 후 꺼져가는 기억을 부여잡고 동굴에 벽화를 남기는 부성애가 인상적이다. 미키가 그린 감성적인 동굴벽화는 이후 아르코가 집으로 돌아갈 단서가 되어주고 막연한 두려움이 지배하는 미래를 가능성으로 채운다.



2075년 이후 아르코가 사는 2932년까지 산불로 파괴된 자연은 휴경(자연 순환 휴식기)에 돌입한다. 인간이 자연 파괴의 대가로 큰 교훈을 얻었으며 로봇은 사라졌다. 인간 중심의 친밀감이 다시 중요해진다. 인간의 손길이 얼마나 필요한지, 기계로 대체되는 디스토피아처럼 보이지만. 마치 비가 온 뒤 맑게 갠 하늘 위로 무지개가 뜨는 희망처럼 함께 해낼 수 있다고 격려한다.



<아르코>는 아이들과 함께 보기 좋은 애니메이션이다. 어른들에게는 철학적인 메시지를 심어주고 아이들에게는 알록달록한 색채로 상상력을 자극하기 충분하다. 우고 비엔베누 감독의 장편 데뷔작으로 제29회 안시 국제영화제에서 2관왕을 차지했다. 일찍이 감독의 재능을 알아본 나탈리 포트만이 제작을 맡아 화제가 되었다. 제98회 아카데미 시상식 장편 애니메이션 후보에 올랐다. <케이팝 데몬 헌터스> <주토피아2> <엘리오> <리틀 아멜리>와 경쟁하게 된다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기