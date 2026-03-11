누구도 감당하기 어렵다... 아내 되기를 거부한 그녀의 선택

워너브러더스 코리아

스틸컷1930년대가 어떤 때인가. 1차 대전의 여파로 폐허가 된 유럽, 벨 에포크라 불렸던 번영의 시대는 완전히 끝났음을 온 세상이 절실히 깨달은 때였다. 전후 복구는 충실히 이뤄지지 못했고, 미국조차 1929년 발생한 대공황에 휩쓸려 절망적인 분위기가 횡행했다.바로 이 시기에 미국 내 기독교계와 페미니즘 단체의 합작으로 통과된 '금주법'은 암암리에 밀주를 유통하고 술집을 운영해온 마피아 범죄집단이 그 어느 때보다 세를 키우는 배경으로 이어졌다. 알 카포네로 대표되는 이탈리아 마피아뿐 아니라 <씨너스>에서 언급되는 아일랜드계 갱스터까지, 각지에서 맥주와 와인, 위스키와 브랜디가 범죄와 함께 유통됐던 것이다. 시카고, 그리고 뉴욕이 바로 이들의 주무대였다. 요컨대 영화의 배경인 시카고와 뉴욕이란 공간은 1930년대란 시기와 맞물려 법과 정의가 무너져 내리고 자본과 정의의 실패가 두드러지는 부조리한 땅으로 화한다.영화 < 브라이드! >는 그 시작부터 야심차다. 팀 버튼이 지옥에다 영성을 팔아먹고서 찍은 듯한 오프닝 시퀀스다. 메리 셸리, 그러니까 SF장르의 문호를 열어젖힌 <프랑켄슈타인>의 원작자가 저승에서 이승과 소통하는 파격적이고 전위적인 장면이 펼쳐진다. 1930년대 마피아 조직원들 그득한 시카고 어느 레스토랑을 무대로, 메리 셸리와 접신한 듯 도통 알아들을 수 없는 말을 쏟아내는 여성의 이름은 아이다(제시 버클리 분)다. 그녀는 악명 높은 마피아 보스 루피노에게 대단한 반감을 가진 듯한데, 식당을 가득 메운 사내들이 온통 절절매는 모습에도 아랑곳 않고 온갖 말들을 쏟아놓는다. 그리고 이어진 죽음, 그 죽음이 영화 < 브라이드! >의 시작이 된다.서두에 언급했듯 빅터의 요구로써 죽은 시체에서 산 괴물로 깨어나게 되는 아이다다. 그러나 그녀는 더는 생전의 기억을 갖고 있지 못하니, 빅터는 아이다가 마치 저와 결혼이 예정된 약혼녀인양 속이고 그녀와 새로운 삶을 꿈꾸는 것이다. 빅터가 그녀에게 붙여준 이름은 페니다. 새로운 생명을 부여받고 빅터가 꿈꿔온 예쁜 아내 프리티 페니가 되기를 요구받는 아이다다. 그러나 그녀는 결코 그렇게 만만한 존재가 아니다.