누구도 감당하기 어렵다... 아내 되기를 거부한 그녀의 선택

오는 15일 막을 올리는 아카데미 시상식에서 역대 최다부문 노미네이트의 영광을 안은 <씨너스: 죄인들>과 최근 한국에 개봉한 영화 < 브라이드! > 사이엔 눈에 띄는 공통점들이 있다. 하나는 두 작품 모두 괴물과 인간이 맞서 싸운다는 것. 바로 전 씨네만세를 통해 소개했듯, <씨너스>는 뱀파이어에 맞서 벌이는 아프리카계 아메리칸 흑인들의 혈투가 장르적으로 버무려진 인상적 작품이다.
< 브라이드! >에선 전혀 다른 국면으로 이야기가 전개된다. 영화 속 괴물은 저 유명한 메리 셸리의 소설 <프랑켄슈타인> 속 몬스터로, 이번 작품에선 스스로 빅터 프랑켄슈타인(크리스찬 베일 분)이란 이름을 가졌다. 여러 시신을 떼어 붙여 빚은 흉측한 외모로 일백 년이 넘게 살아왔음에도 '법 없이도 살 수 있는' 온유한 우리의 빅터 프랑켄슈타인은 세상에 전혀 그 존재를 알리지 않아왔던 것이다. 영화는 그런 그가 '백 년 동안의 고독'을 도무지 참지 못하여 제 모습을 본 딴 아내를 빚어달라며 과학자를 찾아오는 것으로 이야기를 시작한다. 그로부터 만들어진 존재, 후에 '브라이드'가 되는 여자 괴물이 프랑켄슈타인과 짝을 이뤄 이들을 추적하는 온 세상과 맞서는 게 영화 <브라이드!>의 주된 얼개다.
두 번째 공통점은 영화가 1930년대 미국을 배경으로 하고 있다는 점이다. 앞의 영화 <씨너스>는 1932년 미국 미시시피주에서 벌어지는 만 하루의 이야기가 주를 이루고, < 브라이드! >는 역시 1930년대 미국 시카고와 뉴욕, 또 나이아가라 폭포 일대까지를 오간다. 특히 두 작품 모두 일리노이주의 대도시 시카고와 관계 맺고 있단 점은 그저 무시하고 넘길 수 없는 특징이다.
<씨너스>는 주인공인 쌍둥이 형제 스모크와 스택(마이클 B. 조던 1인2역)이 시카고에서 저 유명한 마피아 두목 알 카포네의 부하로 일하다가 한 밑천을 챙겨 고향에 돌아왔다는 설정을 두고 있다. <브라이드!>에서도 마피아 두목이 오프닝시퀀스부터 인상적으로 등장한다. 그의 이름은 루피노(즐라트코 부리치 분), 수많은 여자를 죽이고 심지어 그 혀를 잘라 보관한다며 악명이 자자한 탓에 어떤 이도 감히 그 앞에선 경거망동하지 못한다.