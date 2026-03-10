아시아 질주 막힌 강원FC... 마치다 나상호는 펄펄 날았다

나상호를 앞세운 일본 마치다 젤비아가 강원FC 의 아시아 질주를 멈춰 세웠다.정경호 감독이 이끄는 강원FC는 10일 오후 7시(한국시간) 일본 도쿄도 마치다시 기온 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)' 동아시아 권역 16강 2차전서 쿠로다 고 감독의 마치다 젤비아에 1-0으로 패배했다. 이로써 강원은 총합 스코어 1-0으로 마치다에 밀렸고, 아쉽게도 ACLE 여정을 마무리해야만 했다.8강 진출을 노리는 강원FC에겐 반드시 승리가 필요했다. 지난 2024시즌 윤정환 감독 지휘 아래 역사상 최고 성적인 2위를 기록하며 사상 첫 아시아 무대에 도달한 이들은 1차 목표인 토너먼트 진출에 성공했다. 리그 스테이지에서는 2승 3무 3패 승점 9점으로 아쉬운 모습을 보였지만, 직행 마지노선인 8위에 자리하면서 16강에 진입했다.한 경기마다 구단 역사가 되어가는 가운데 마주한 상대는 일본의 신흥 명문 마치다 젤비아. 조별리그에서 승점 17점을 획득하면서 압도적인 1위에 자리했던 이들은 이미 리그 스테이지에서 강원에 3-1 완승을 챙긴 바 있어, 더욱 부담스러운 상대였다. 강원은 객관적인 전력상 열세였으나 1차전에서는 0-0 무승부를 기록하며 잘 싸웠다.단 1점 차로 승리만 거둬도 8강에 올라갈 수 있는 상황 속에서 정경호 감독은 필승을 다짐했다. 9일 열린 사전 기자회견에서 "2차전에서 반드시 승리할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 답했고 '주장' 이유현도 "2차전에서 모든 힘을 쏟아 반드시 승리할 수 있도록 준비하겠다"라며 의지를 다졌다.강원은 1차전과 똑같이 5-3-2 전형을 내세웠고, 최후방에는 박청효 골키퍼가 자리했다. 수비진에는 강준혁·이기혁·박호영·강투지·송준석이, 중원에는 이승원·서민우·고영준을, 최전방에는 박상혁·고영준이 마치다 골문을 조준했다. 필승 의지를 보유한 채 경기에 나섰으나 주도권을 빼앗겼고, 결국 전반 25분 나상호의 크로스를 받은 나카무라의 머리에 선제골을 내줬다.강원은 이후 김대원·이유현·아부달라·강윤구를 투입하며 공격 고삐를 당겼고, 흐름을 되찾았다. 하지만, 연이은 슈팅과 전진 패스에도 마치다 골문을 뚫어내지 못했고, 경기는 그대로 종료됐다.치열했던 경기 속 승자는 강원이 아닌 마치다 젤비아였다. 강원은 1차전에 이어 2차전에도 동일한 전술 시스템을 사용하며 골문을 두드렸으나 2%가 아쉬웠다. 실점 장면 이외에는 마치다 공격을 완벽하게 봉쇄하며 흐름을 주도했지만, 결정력이 문제였다. 17개 슈팅 중 단 4개 만이 골문을 두드렸으며, 이마저 일본 국가대표 골키퍼 타니 코세이의 벽을 넘지 못했다.강원은 아쉬움을 삼킨 반면 마치다 소속 공격수 나상호는 그야말로 펄펄 날며 'MVP'급 활약을 펼쳤다. 1996년생인 그는 2017시즌 광주FC에서 데뷔한 후 FC도쿄·성남FC·FC서울을 거쳐 2024년에 마치다 유니폼을 입었다. 입단 첫 시즌에 5골 2도움을 올린 그는 지난해 6골 3도움으로 J리그 '커리어 하이'를 보냈다.마치다에서 2년을 뛰면서 서서히 발전하고 있는 나상호. 강원과의 16강 1차전에서 선발로 경기장을 밟았지만, 59분 동안 공격 포인트를 만들지 못하며 고개를 숙였다. 이에 따라 2차전에서는 벤치에서 출발했으나 빠르게 투입 기회가 찾아왔다. 전반 11분 팀의 핵심 공격수 소마 유키가 경합 과정서 발목 부상을 호소했고, 쿠로다 고 감독은 나상호를 대체로 투입했다.1차전 때 아쉬움을 삼킨 나상호는 기다렸다는 듯이 강원 우측면과 하프 스페이스를 공략했다. 결국 전반 25분 강준혁을 앞에 두고 정확한 크로스를 통해 나카무라의 선제골을 도왔다. 이에 그치지 않고 전반 35분 본인의 시그니처인 드리블로 수비를 뚫어냈고, 슈팅을 날렸으나 박청효 선방에 막혔다.후반에도 펄펄 날았다. 시작과 함께 강준혁을 완벽하게 요리하면서 프리킥을 얻어냈고, 후반 32분에는 끈질긴 움직임으로 김도현의 견제를 뚫어내고 슈팅을 날렸다. 비록 결정적 슈팅 모두 박청효 골키퍼의 선방에 막혔으나 나상호의 이런 과감함과 저돌적인 드리블링은 경기 승패를 가르는 데 결정적인 역할을 해냈다.나상호는 경기 끝까지 활약하며 도움 1개·기회 창출 1회·드리블 성공 2회·크로스 성공 2회·공중 볼 경합 성공률 100%·지상 볼 경합 성공 5회를 기록했다. 축구 전문 통계 매체도 필드 플레이어 중 가장 높은 평점인 8.0점을 부여, 활약을 인정했다.강원전에서 '클러치' 능력을 선보인 나상호는 이번 기회로 인해 주전으로 올라설 기회를 잡았다. 아직 부상 정도가 나오지 않았으나 소마 유키의 이탈이 예상되는 가운데 이 빈자리를 대체할 가능성도 적지 않아 보인다. 주전 자리를 차지하는 것은 물론, 활약을 꾸준하게 이어간다면 오는 6월 북중미월드컵 발탁 가능성 또한 올라갈 것으로 보인다.