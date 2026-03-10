최강 여전사 격돌… 최은지 vs. 유지호, 두 개의 벨트 걸린 승부

MAX FC 제공

최은지와 유지호가 서로의 타이틀을 걸고 통합 타이틀매치로 격돌한다.지난해 부상으로 무산됐던 여성부 챔피언 간 맞대결이 더 큰 의미를 담은 경기로 돌아온다.오는 14일 전북 익산실내체육관에서 있을 'MAX FC 31 IN 익산'대회서 여성 밴텀급(-52kg) 챔피언 최은지(32 대구피어리스짐)와 페더급(-56kg) 챔피언 유지호(29 광주쌍암팀맥)가 서로의 벨트를 걸고 맞붙는 여성부 통합 타이틀 매치가 확정됐다. 이로써 대회 전체 대진 역시 최종 완성됐다.이번 경기는 단순한 챔피언전이 아닌 서로가 동시에 타이틀을 걸고 싸우는 더블 타이틀 매치라는 점에서 큰 관심을 모은다. 각 체급을 대표하는 두 선수가 물러설 수 없는 승부를 펼치게 되면서, 국내 여성 킥복싱 역사에 남을 상징적인 경기로 평가되고 있다.두 선수의 대결은 원래 지난해 열렸던 'MAX FC 30 IN 익산'에서 성사될 예정이었다. 당시 페더급 챔피언 유지호의 1차 방어전 상대로 밴텀급 챔피언 최은지가 한 체급을 올려 도전자로 나서며 챔피언 간 맞대결이 추진됐다.그러나 대회를 약 3주 앞둔 시점에서 예상치 못한 변수가 발생했다. 유지호가 훈련 도중 늑골 골절 부상을 입으면서 경기는 불가피하게 취소됐다. 팬들의 기대를 모았던 챔피언 대결이 무산되며 아쉬움이 크게 남았다.이후 재경기 논의 과정에서 경기의 방향을 바꾼 것은 유지호였다. 유지호는 "이번에는 내가 체급을 내려 -52kg에서 싸우겠다"며 "서로의 벨트를 모두 걸고 제대로 승부를 가리자"는 제안을 전달했다.챔피언이 직접 체급 하향을 선택하며 더 큰 리스크를 감수한 것이다. 이에 최은지도 이 제안을 흔쾌히 받아들이면서 두 체급 통합 타이틀 매치가 성사됐다.결과적으로 이번 경기는 단순한 재경기가 아닌, 두 챔피언이 자신의 타이틀을 동시에 걸고 싸우는 일종의 '데스매치'가 됐다. 승자는 두 체급 챔피언 벨트를 모두 차지하며 여성부 최강자의 상징적인 위치에 올라서게 된다.