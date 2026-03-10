연쇄살인 피의자 신상 공개에 '외모 품평'... '더 뷰티'가 던진 메시지

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
최근 세상을 떠들썩하게 했던 '강북 모텔 연쇄살인사건' 피의자의 신상이 공개됐다. 그런데 관련 기사에 달린 한 댓글이 유독 눈에 밟혔다. "저런 외모에도 넘어가는 사람이 있다고?"라는 물음이었다. 범죄의 잔혹함 앞에서도 피의자의 이목구비를 먼저 품평하고 조롱하는 사회. 우리는 지금 그런 시대를 살고 있다.
이런 살벌한 분위기 속에서 사람들이 '위고비'나 '마운자로' 같은 다이어트 약물에 열광하는 것은 어쩌면 당연한 생존 본능일지 모른다. 외모가 강력한 무기이자 사회적 생존을 위한 필수 조건이 되어 버린 까닭이다. 최근 <서브스턴스>와 <더 뷰티> 같은 바디 호러물이 대중을 사로잡는 이유도 여기에 있다. 단순히 징그러운 시각적 자극 때문이 아니라 외모 지상주의의 끝에서 우리 사회가 마주할 비극적 결말을 예견하고 있기 때문이다. <서브스턴스>가 폐쇄된 욕실 거울 앞에서 벌어지는 고립된 개인의 사투를 다뤘다면 <더 뷰티>는 아름다움이라는 이름의 바이러스가 온 세상을 집어삼키는 광장의 재난을 그린다.
이미지와 육체의 간극, '불쾌한 골짜기'
<더 뷰티>의 크리에이터 라이언 머피는 자신의 전작 <닙턱>에서 보여준 아름다움에 대한 뒤틀린 집착을 이번에도 여과 없이 드러낸다. 그가 구현한 화면은 하이엔드 브랜드의 광고처럼 매끄럽고 화려하다. 화면이 이토록 매끈하고 아름답게 정제될수록 그 이면에 감춰진 우리의 인공적인 욕망은 더욱 기괴하고 선명하게 도드라진다.
드라마 속 인물들이 바이러스라는 생물학적 필터를 통해 얻은 완벽한 껍데기에 탐닉할수록 그 화려함을 지탱하지 못하고 무너져 내리는 실제 육체는 점점 다스릴 수 없는 괴물, 즉 낯선 '타자'로 변해간다. 우리가 보정된 환상에 몰입할수록 실재하는 살덩이는 통제 불가능한 짐처럼 느껴지게 되며 이 아득한 괴리는 인간다움이 증발하고 기괴함만 남는 '불쾌한 골짜기'를 적나라하게 드러낸다.