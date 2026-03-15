30여 년 케이팝 고인물인데요, 이 사랑을 놓지 못하겠네요

|케이팝 여돌을 사랑했지만 케이팝을 사랑하지 못한 덕후의 환희와 기쁨, 슬픈, 분노의 축약적인 기록이다.[편집자말]
전 세계를 호령하는 케이팝이라고 해도 과언이 아닌 요즘이다. 케이팝 아이돌을 주인공으로 한 영화 〈케이팝 데몬 헌터스〉의 인기는 굳이 언급할 필요도 없게 됐다. 국내에서 데뷔한 후 어느 정도 인지도를 쌓은 케이팝 아이돌이라면 이제 글로벌 투어 기본 활동이다.
할리우드 배우만 가능한 일인 줄 알았던 글로벌 유명 브랜드의 앰배서더 또한 케이팝 아이돌이 차지한 지 오래다. 케이팝 아이돌 오디션 프로그램은 잊을 만하면 또 새로 나온다. 그렇게 아이돌이 만들어지길 거듭해, 이젠 거의 5세대(흔히 2024년 데뷔한 팀부터 5세대로 구분한다 - 기자 말)까지 왔다.
그런 케이팝에 입덕한 지 30여 년. 일종의 '고인물'이다. 그렇다고 케이팝 '산업'을 애정하는 건 아니다. 그저 여자 아이돌에 입덕했고 그들이 부르고 노래하는 걸 좋아했을 뿐이다.
1997년 11월 28일, SM엔터테인먼트 소속의 3인조 걸그룹 S.E.S.가 데뷔한 이래 여러 케이팝 여돌을 사랑했다. 동시에 그렇기에 케이팝 산업에 불만이 있을 수밖에 없었다. 이 산업이 남성들을 타깃으로 하며 여돌을 '이용'하는 방식, '빠순이'라 폄하하며 여덕을 대하는 방식, 불안정한 아이돌의 노동 환경, 팬들의 사랑을 쉽게 돈으로 치환해 버리는 과도한 상업화 등 덕질을 하면 할수록 소위 '현타'가 왔기 때문이다.
휴덕과 탈덕 선언을 할 만큼 케이팝 산업에 질렸다가도 돌아온 건 여돌 때문이다. 그들이 나를 부르는 손짓에 나는 매번 대책 없이 마음이 풀렸다.
나를 사로잡은 여돌