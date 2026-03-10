사이트 전체보기
오타니도 제친 문보경... 'WBC 해결사' 문보물이 뜬다

[2026 WBC] '1라운드 타점왕' 문보경, 4경기 2홈런 11타점 맹타로 17년 만의 8강행 이끈 일등공신

케이비리포트(kbreportcom)
26.03.10 17:15최종업데이트26.03.10 17:15
문보경 투런포 쾅! 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 2회초 무사 1루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 있다.
2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드에서 한국 타선의 해결사는 단연 문보경(26·LG 트윈스)이었다. 한국 야구대표팀이 2009년 이후 17년 만에 8강 진출이라는 쾌거를 이루는 과정에서 문보경이 보여준 장타력과 타점 생산 능력은 세계적인 주목을 받았다.

문보경은 이번 C조 조별 리그 4경기에서 타율 0.538(13타수 7안타), 2홈런, 11타점, OPS 1.779로 불방망이를 휘두르며 일본 대표팀의 오타니(6타점) 등 쟁쟁한 메이저리그 스타들을 제치고 대회 전체 타점 1위에 올랐다. 무엇보다 1라운드에서 문보경이 기록한 11타점은 지난 2009년 대회에서 김태균이 9경기에 걸쳐 세운 한국인 단일 WBC 최다 타점을 무려 4경기 만에 달성한 놀라운 기록이다.

특히 기적같은 8강행을 결정지은 호주와의 최종전은 문보경의 진가를 압축적으로 보여준 무대였다. 0-0으로 맞선 2회초 선제 투런포를 시작으로 3회와 5회 연달아 적시타를 터뜨리며 팀이 필요로 했던 '5점 차 이상 승리' 요건 중 4점을 자신의 방망이로 완성했다.

이날 흥미로웠던 장면은 9회초 마지막 타석에서 문보경이 당한 3구 삼진이다. 이미 8강 진출을 위한 득실점 요건(7-2)을 채운 상황에서, 자칫 추가 득점으로 공수 교대가 늦어져서 실점 확률이 높아지는 것을 원천 차단하기 위해 문보경은 전략적으로 루킹삼진을 당하며 한국의 공격을 마무리지었다.

문보경의 SNS에 악성댓글을 단 일부 대만팬(출처: 문보경 SNS)
이번 대회의 복잡한 최소실점률(실점/수비아웃카운트) 규정으로 인해 전날 한국에 이기고도 대만이 8강 진출에 실패하자 대만 팬들이 문보경의 소셜미디어에 '스포츠맨십이 없다'며 악성 댓글을 달고 일부 대만 매체들도 이에 동조하는 어이없는 해프닝도 있었다. 하지만 이는 역설적으로 문보경이 대회 규정을 잘 알고 8강 진출을 위한 최선의 플레이를 했음을 반증하는 장면이었다.

문보경의 이번 대회 활약은 우연이 아니다. 2021년 1군 데뷔 이후 매 시즌 타점과 장타력이 상승한 문보경은 2024년 22홈런 101타점 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 4.01, 2025년 24홈런 108타점 WAR 4.27을 기록했다. 매년 성장 곡선을 이어온 문보경은 소속팀 LG에서도 이미 4번 타자로 기용되며 팀 타선의 중심을 지키고 있다.

LG 문보경의 데뷔 후 주요 타격 기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)
다만 문보경의 3루 포지션에는 리그 내 강력한 경쟁자들이 있다. 2024시즌 MVP를 수상했던 김도영(KIA)과 홈런 생산력을 앞세워 307억 다년 계약을 체결한 노시환(한화) 등이 3루수 경쟁 구도를 형성하고 있다. 문보경은 그간 꾸준한 활약에도 불구하고 골든글러브와 같은 개인 타이틀에서는 상대적으로 빛을 보지 못했다.

하지만 이번 WBC는 문보경을 존재감을 확실히 각인시킨 무대였다. 세계 각국의 투수들을 상대로 장타력과 클러치 능력을 동시에 입증하며 국제 경쟁력까지 입증했다. 다가올 2026시즌은 문보경에게 있어 중요한 분기점이 될 가능성이 크다. 꾸준한 장타 생산력과 대표팀에서 보여준 해결사 본능이 이어진다면 KBO리그 3루수 경쟁에서도 정상을 차지할 가능성이 높다.

문보물이라는 별명으로 불리는 문보경(출처: KBO 야매카툰 중 문보경 컷)
향후 주목할 점은 문보경의 메이저리그(MLB) 진출 가능성이다. 2027시즌 종료 후 해외 포스팅 자격을 얻는 문보경은 이번 1라운드 활약을 통해 메이저리그 각 구단 스카우트진에 강한 인상을 남겼다는 평가를 받고 있다.

8강전(3/14 예정, 도미니카-베네수엘라 전 승자 상대)이 열리는 미국 마이애미 무대는 메이저리그 주요 구단들에 자신을 각인시킬 최고의 쇼케이스가 될 전망이다. 가장 큰 국제 무대인 WBC에서 최고의 타격감을 과시한 문보경이 다가올 KBO리그 정규시즌에서도 한 단계 더 도약한 타격을 보일 수 있을지 주목된다.

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KB REPORT), KBO기록실]


