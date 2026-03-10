오타니도 제친 문보경... 'WBC 해결사' 문보물이 뜬다

연합뉴스

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 2회초 무사 1루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 있다.2026 월드베이스볼클래식(WBC) 1라운드에서 한국 타선의 해결사는 단연 문보경(26·LG 트윈스)이었다. 한국 야구대표팀이 2009년 이후 17년 만에 8강 진출이라는 쾌거를 이루는 과정에서 문보경이 보여준 장타력과 타점 생산 능력은 세계적인 주목을 받았다.문보경은 이번 C조 조별 리그 4경기에서 타율 0.538(13타수 7안타), 2홈런, 11타점, OPS 1.779로 불방망이를 휘두르며 일본 대표팀의 오타니(6타점) 등 쟁쟁한 메이저리그 스타들을 제치고 대회 전체 타점 1위에 올랐다. 무엇보다 1라운드에서 문보경이 기록한 11타점은 지난 2009년 대회에서 김태균이 9경기에 걸쳐 세운 한국인 단일 WBC 최다 타점을 무려 4경기 만에 달성한 놀라운 기록이다.특히 기적같은 8강행을 결정지은 호주와의 최종전은 문보경의 진가를 압축적으로 보여준 무대였다. 0-0으로 맞선 2회초 선제 투런포를 시작으로 3회와 5회 연달아 적시타를 터뜨리며 팀이 필요로 했던 '5점 차 이상 승리' 요건 중 4점을 자신의 방망이로 완성했다.이날 흥미로웠던 장면은 9회초 마지막 타석에서 문보경이 당한 3구 삼진이다. 이미 8강 진출을 위한 득실점 요건(7-2)을 채운 상황에서, 자칫 추가 득점으로 공수 교대가 늦어져서 실점 확률이 높아지는 것을 원천 차단하기 위해 문보경은 전략적으로 루킹삼진을 당하며 한국의 공격을 마무리지었다.