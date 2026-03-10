F1 2025 시즌, 한 시대의 종말과 새로운 질서의 탄생

<F1, 본능의 질주> 시즌 7에서 다뤘던 F1 월드 챔피언십 2024 시즌은 근래 보기 힘든 양상으로 진행되었다. 레드불의 막스 베르스타펜이 4회 연속 드라이버(레이서) 챔피언에 올랐으나, 컨스트럭터(팀) 챔피언은 3년 만에 내주고 말았다. 전통의 강호 맥라렌이 1998년 이후 26년 만에 컨스트럭터 챔피언 자리에 올랐다.
그렇게 시작된 2025 시즌은 맥라렌의 독주가 예상되었다. 그런데 시즌이 시작되기도 전에 F1계를 통째로 뒤흔들 사건이 발생한다. 역대 최고로 불리는 7회 드라이버 챔피언 루이스 해밀턴이 메르세데스를 떠나 페라리로 전격 이적한 것이었다. 레이서들이 연쇄적으로 이적하는 사이, 신예들이 6명이나 등장했다. 총 10개의 팀과 20명의 레이서가 겨루는 만큼, 신예가 6명이라는 건 판도가 언제든 뒤바뀔수 있다는 얘기다.
넷플릭스가 자랑하는 최고의 오리지널 시리즈 <F1, 본능의 질주>가 8번째 시즌을 맞이해 파란만장했던 2025 시즌을 돌아본다. 오랫동안 확실한 챔피언이 존재했고 그 아래의 순위를 차지하기 위한 치열한 다툼이 이 시리즈만의 묘미였는데, 차츰 최상위권 다툼과 1위 다툼이 중심이 되어 가고 있는 것 같다.
F1의 한 시대가 지나다