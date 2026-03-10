문보경-노경은-이정후, 태극전사들이 전하는 '도쿄돔의 기적'

연합뉴스

"17년 만의 8강진출을 하게 됐다. 한국야구의 명예를 되찾은 것 같아 기분이 좋다. 그리고 이 멤버에 제가 포함될수 있다는 것도 감사하다. 호주전을 앞두고 부담이 전혀 없었다면 거짓말이다. WBC는 세계 최고의 선수들이 나오는 무대이고, 호주전에서 다득점을 하면서 최소실점을 해야한다는 것도 부담이었다. 하지만 저희가 '하나의 대한민국'으로 원팀이 돼 이겨냈다고 생각한다." (수훈선수 문보경)

"시합 전부터 등판을 준비하고 있었다. 선발투수인 손주영과 이야기를 하면서 '뒤에 내가 있으니 편하게 던지라'고 했다. 사실 2이닝까지 던질지는 몰랐는데, 그냥 다 짜냈다. (등판시점이 예상보다 빨랐지만) 제가 팔이 가장 빨리 풀린다는 걸, 김광삼 투수코치님이 알고 계셨고, 저도 제가 등판하겠다고 자원했다.

실점을 최소화해야 한다는 부담감보다는, 제가 대표팀에 뽑혀서 '여기 와있는 이유'를 증명해내야 한다고 생각했다. 제가 대표팀에 자주 오는 선수도 아니고 제 야구인생의 마지막 대표팀이라고 생각한다. 국민들이 너무 많이 성원해주셨는데 8강 진출로 보답할수 있어서 다행이다." (최고참 노경은)

"행운의 여신이 많이 도와준 것 같다. 전날 일본이 호주에 승리하면서 우리에게 한번의 기회가 돌아왔다. 또한 이기고 있는 상황에서 호주에게 8회말 점수를 허용했을때, 우리가 말이 아닌 초 공격이었기에 9회에 한번의 공격 기회가 더 돌아온 것도 정말 컸다고 생각한다. 9회초에 제가 땅볼을 쳤을때 호주 유격수의 실책이 나온 것도, 9회말 수비 장면 직전에 우중간으로 수비 위치를 옮긴 것 등도, 정말 모든 기운이 다 맞아떨어진 것 같다.

슬리이딩 캐치 상황에서는 '무조건 잡아야겠다'는 생각밖에 없었다. 사실 공이 조명에 잠시 들어갔었는데 그 역시 행운이 따랐다. 호주가 계속 따라오는 상황이었지만 선수단이 흔들리지 않고 '어차피 7점을 내야한다'는 분위기를 잘 유지했다. 사실 살면서 야구하는 동안 오늘이 제일 떨렸다. 선수들과 팬들, 스태프들 등 모든 구성원들이 한 마음으로 만들어낸 승리라고 생각한다." (주장 이정후)

"굉장히 어려웠던 1라운드였다. 그동안 다 공개할 수는 없지만 어려운 부분들이 많았다. 그래도 선수들이 마지막에 집중력과 진정성이 한데 모여서 좋은 결과를 낸 것 같다. 제가 대표팀에서 코치부터 감독까지 거치면서, 오늘이 제 야구인생에 가장 중요했던 '인생경기'인 것 같다. 우리 선수단과 코칭스태프, KBO 직원들과 10개 구단의 협조까지, 이런 부분들이 다 합쳐져서 이뤄낸 결과라고 생각한다.

오늘은 사실 득점보다도 더 어려운 게 2실점으로 막아내느냐였다. 오늘 경기까지 저희 마운드가 홈런을 많이 허용하면서 실점한 게 사실이고, 투수들도 모두 스트레스가 많았을 거다. 긴장감 속에서 김택연, 조병현, 박영현 같은 어린 선수들이 잘 막아줬다.

하지만 오늘은 (최고 수훈선수는) 사실 노경은이다. 생각치 않았던 선발 손주영의 갑작스러운 부상 이후 굉장히 어려운 상황이었다. 준비되지 않은 상황 속에서 노경은이 2이닝을 막아준 건 정말로 '존경스럽다'는 정도의 표현을 쓰고 싶다. 어려운 경기를 마쳤기에 오늘은 잠시 마음 비우고 쉬고 싶다. 내일 아침부터 일어나서 WBC 2라운드를 잘 준비하겠다." (류지현 감독)

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀 선수들이 기뻐하며 마운드로 뛰고 있다. 2026.3.9'도쿄돔의 기적'이 현실이 됐다. 대한민국 야구대표팀이 영화보다 더 영화같은 명승부를 연출해내며 17년 만에 WBC 1라운드를 통과했다.류지현 감독이 이끄는 한국 대표팀은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 '2026 월드베이스볼클래식(WBC)' 1라운드 C조 호주와의 최종전에서 7-2로 승리했다.이로서 한국은 조별라운드 2승2패를 기록하면서 호주, 대만과 동률을 이뤘으나 최소실점률에서 앞서면서 이미 1위를 확정한 일본에 이어 C조 2위를 차지하여 극적인 8강 막차 티켓을 따냈다. 한국이 WBC 1라운드를 통과한 것은 2009년 2회 대회 이후 무려 17년 만이다. 지난 3회 연속(2013, 2017, 2023) 1라운드 탈락과, 2023년 대회 호주전 패배의 아픔도 완벽하게 설욕했다.호주와의 최종전을 앞두고 상황은 극히 암울했다. 한국은 체코(11-4)와의 첫 경기 승리 이후 일본(6-8), 대만(4-5)에 연패를 당하며 조 4위까지 내려앉았다. 한국이 8강 티켓을 획득하기 위해서는 호주전에서 반드시 '5점차 이상, 2실점 이하'로 승리해야하는 까다로운 조건이 붙었다.호주는 한국전에서 이기거나 설사 지더라도 4점차 이내로만 패하면 8강에 진출할수 있는 상황이었다. 여기에 이미 경기를 모두 마친 대만은 한국이 호주전에서 3실점 이상만 하면 실점률에서 앞설 수 있었다. 여기에 한국의 최대약점인 불안한 투수력, 장타가 쏟아지는 '홈런공장' 도쿄돔의 환경 등을 고려하면 상황은 더 절망적이었다. 최종전을 앞두고 다양한 '경우의 수' 시나리오 중에서도 한국은 누가 봐도 가장 절박하고 불리한 위치에 놓여있었다.하지만 태극전사들은 끝까지 포기하지 않았다. 문보경이 선봉에서 '해결사' 역할을 톡톡히 해냈다. 이날 5번타자겸 지명타자로 출장한 문보경은, 0-0으로 맞선 2회초 안현민이 출루한 상황에서 기선을 제압하는 선제 투런포를 터뜨렸다.3회초에는 저마이 존스와 이정후의 연속 2루타로 3-0으로 앞서가던 상황에서 타석에 들어선 문보경이 1사 2루에서 다시 우중간을 가르는 1타점 2루타를 터트렸다. 5회초 세 번째 타석에서는 2사 후 볼넷으로 출루한 안현민이 2루 도루에 성공하자, 왼쪽 펜스를 직격하는 3번째 적시타를 때려내며 점수차를 5-0으로 벌렸다. 한국이 이날 경기에서 처음으로 '8강진출 조건'을 충족시키며 '할 수 있다'는 분위기를 만들어낸 귀중한 한 방이었다.문보경은 호주전에서만 5타수 3안타 1홈런 4타점의 맹타를 휘둘렀다. 이번 대회 들어 한국 타자들 중 최고의 활약을 이어가고 있는 문보경은 지난 5일 체코전에서 선제 결승 만루홈런을 터뜨리는 등 5타점을 쓸어 담았다. 7일 일본전에서도 일본 선발 기쿠치 유세이를 상대로 2타점 2루타를 때렸다.여기에 호주전 4타점을 더해 문보경은 이번 대회 4경기에서 무려 11타점을 책임지면서 WBC 대회 조별리그 최다타점 신기록을 작성했다. 이승엽-김태균-이대호 등 역대 WBC를 빛낸 국민타자들의 계보를 잇기에 부족함이 없는 존재감이었다.마운드에서는 최고참 노경은의 존재감이 빛났다. 한국은 이날 호주전을 앞두고 류현진-곽빈-고우석 등이 WBC의 투구수 제한 규정에 따라 등판할수 없는 상황이었다. 여기에 호주전 선발 투수로 나선 좌완 손주영이 1회만 던지고 갑작스러운 팔꿈치 통증을 호소했다.노경은은 몸을 제대로 풀 시간도 없이 급하게 마운드에 올라야 했다. 긴박한 상황에서 두번째 투수로 등판한 노경은은, 2이닝 무실점 역투를 펼치며 3회까지 호주의 강타선을 잘 틀어막으며 승리의 디딤돌을 마련했다. 한때 은퇴 위기를 넘기고 KBO리그 최정상급 불펜 투수로 부활해 42세의 나이에 최고령 국가대표 선수까지 된 이유를 증명한 활약이었다.하지만 호주도 쉽게 물러서지 않았다. 한국을 상대로 '4점차 이내 패배, 3득점 이상'만 올리면 본선에 진출할 수 있었던 호주도 끈질기게 한국을 몰아붙였다. 5회말 호주 선두 타자 로비 그렌디닝이 한국 3번째 투수 소형준의 6구째 가운데로 몰린 공을 받아쳐서 좌월 솔로홈런으로 첫 만회점을 뽑아내며 5-1을 만들었다. 호주의 희망이 다시 살아나고 한국에는 빨간 불이 켜진 순간이었다.이후 '운명의 1점'을 걸고 양팀의 시소싸움이 계속됐다. 6회 2사 3루에서 김도영이 우전 적시타를 쳐내면서 6-1로 다시 5점차를 만들었다. 한국은 박영현-데인 더닝에 이어 6번째 투수로 등판한 김택연이 1사 2루에서 트래비스 바자나에게 적시타를 내주며 6-2로 다시 추격당했다. 한국은 마무리로 조병헌을 투입해 후속타자들을 삼진과 유격수 뜬공으로 처리하고 이닝을 마무리했다.4점차에서 양팀 모두 한번의 공격만이 남은 상황. 한국은 9회초에 점수를 내지 못하면 이대로 호주를 이기더라도 탈락이 확정되는 절체절명의 위기였다. 다행히 선두타자였던 1번 김도영이 볼넷을 얻어내 1루로 출루했고 대주자로 박해민이 투입됐다.저마이 존스가 우익수 플라이로 물러나고, 이정후의 타석에 내야 땅볼로 병살위기에 몰렸으나 호주 유격수 제리드 데일의 송구 실책이 나오며 행운의 1사 1·3루가 됐다. 호주도 압박감을 느끼고 있다는 것을 보여준 장면이었다. 4번타자 안현민이 중견수 방향으로 외야플레이를 남겼고 그 틈에 3루주자 박해민이 태그업에 성공하며 천금같은 1점을 추가해 7-2로 다시 5점차를 채웠다.그리고 운명의 9회말, 한국은 이제 리드와 상관없이 무조건 실점을 막아야 하는 상황이었다. 마무리 조병현이 선두 타자를 풀 카운트 승부 끝에 삼진으로 잡았지만 곧이어 볼넷을 허용했다. 1사 1루에서 릭슨 윙그로브가 우중간 깊숙이 날아가는 안타성 타구를 날렸다. 그대로 안타가 됐으면 1루주자가 충분히 홈까지 들어올수 있는 장타 위기였다.'캡틴' 이정후가 벼랑 끝의 한국을 구해냈다. 우익수 자리에서 전력질주한 이정후는 몸을 날린 슬라이딩 슈퍼 캐치로 어려운 타구를 완벽하게 잡아냈다. 최대 고비를 넘긴 한국은 조병현이 호주의 마지막 대타 로건 웨이드는 내야 플라이로 잡아내며 피말리는 승부의 마침표를 찍었다.1루수로 투입된 문보경이 마지막 뜬공을 처리한후 글러브를 내던지며 포효했고, 선수단은 모두 환호하며 그라운도로 쏟아져나와 기쁨을 만끽했다. 그렇게 한국은 경우의 수를 모두 극복하고 기적과 같은 8강 진출을 확정했다.