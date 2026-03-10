사이트 전체보기
이정후 목에 걸린 이 '부적', 정말 효과가 있었네

[야구] '승리'를 위해서라면... 사소해 보여도 철저하게 챙기는 야구 선수들의 다양한 루틴과 아이템들

양형석(utopia697)
26.03.10 11:56최종업데이트26.03.10 11:56
기적의 순간 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다.
2013년 제3회 월드베이스볼클래식(WBC)을 시작으로 3개 대회 연속으로 1라운드에서 탈락했던 한국은 2026 WBC에서도 체코전 승리 후 일본과 대만에게 연패를 당하며 탈락 위기에 놓여 있었다. 하지만 한국은 5점 차 이상, 2실점 이하 승리라는 어려운 조건을 극복하고 호주를 7-2로 꺾으면서 극적으로 오는 14일(한국시각)에 열리는 8강행 티켓을 따냈다. 본선 무대, 마이애미로 향하겠다는 의지를 담은 한국 선수들의 '비행기 세리머니'가 현실이 된 것이다.

1라운드에서는 4경기에서 13타수 7안타(타율 .538)로 2홈런 11타점을 폭발한 문보경을 비롯해 4-5로 아쉽게 패했던 대만전에서 원맨쇼에 가까운 활약을 선보였던 '천재타자' 김도영 등 여러 선수들이 주목을 받았다. 경기마다 다소 기복을 보이긴 했지만 '어머니의 나라'를 위해 한국 유니폼을 입고 열심히 공을 던지고 배트를 휘둘렀던 한국계 3인방 데인 더닝과 저마이 존스, 셰이 위트컴의 헌신도 돋보였다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 이정후가 포효하고 있다. 프랑스 명품 브랜드 반 클리프 아펠의 알함브라 목걸이를 착용한 모습이 화제가 됐다. 2026.3.9
이번 대회 대표팀에서 많은 주목을 받았던 또 한 명의 선수는 '캡틴' 이정후였다. 4경기에서 5안타 2타점 4득점을 기록한 이정후는 뛰어난 실력 만큼이나 독특한 액세서리로 시선을 끌었다. 바로 이정후가 경기 중 착용했던 프랑스 명품 브랜드 반 클리프 아펠의 알함브라 목걸이였다. 이정후는 이번 대회에서 '승리의 부적'으로 이 목걸이를 착용했고 한국은 17년 만에 1라운드를 통과하며 부적의 효과(?)를 톡톡히 누렸다.

목걸이-머리카락-심지어 이름마저 '행운의 상징'

사실 메이저리그에서는 이정후 이전에도 반 클리프 목걸이가 '행운의 상징'으로 꽤 유명했다. 김혜성의 팀 동료이자 2루수 경쟁자이기도 한 미겔 로하스를 비롯해 템피베이 레이스의 주니오르 카미네로, 텍사스 레인저스의 작 패터슨 등은 반 클리프 목걸이를 '행운의 아이템'으로 착용했다. 공교롭게도 로하스는 2025년 월드시리즈 우승 멤버가 됐고 카미네로 역시 45홈런 110타점으로 성적이 크게 상승했다.

로스앤젤레스 다저스의 미겔 로하스(등번호 72)가 2026년 1월 31일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 다저 스타디움에서 인터뷰를 하고 있다. 메이저리그에서는 반 클리프 목걸이가 '행운의 상징'으로 꽤 유명한데, 로하스도 반 클리프 목걸이와 귀걸이를 착용했다.
목걸이 같은 액세서리 외에도 야구 선수들은 머리카락을 기르는 것으로 경기력 향상을 도모하기도 하는데 대표적인 선수가 빅리그 최고의 좌완 불펜 투수 조시 헤이더(휴스턴 애스트로스)다. 6번의 올스타와 함께 최고의 불펜 투수에게 주어지는 '트레버 호프먼 상'을 3번이나 수상한 헤이더의 긴 머리카락은 투구 시 목덜미 옆에서 흔들리면서 공을 쥐고 있는 손을 가려 타자에게 혼란을 준다는 분석이 있다.

2025년 12승 8패 평균자책점2.97로 아메리칸리그 '올해의 재기상'을 수상한 제이콥 디그롬(텍사스)은 2017년까지 팀 동료 노아 신더가드와 함께 장발을 유지했다. 하지만 디그롬은 2018 시즌을 앞두고 트레이드 마크였던 긴 머리카락을 짧게 자르면서 빠른 공의 평균 구속이 시속 156km까지 향상됐다. 머리를 자른 디그롬은 2018년과 2019년 2년 연속 내셔널리그 사이영상을 수상하며 메이저리그 최고의 투수로 군림했다.

2018시즌, 장발로 복귀를 준비하던 김광현의 모습.
경기력 향상이 아닌 다른 목적을 위해 머리카락을 기르는 선수도 있다. SSG랜더스의 김광현은 SK 와이번스 시절 팔꿈치 수술을 받고 재활을 하는 기간 동안 머리카락을 길렀고 2018년 복귀 첫 승을 따낸 후 머리카락을 잘라 소아암 환우의 인모 가발 제작을 위해 기부했다. 그리고 이 같은 김광현의 '선한 영향력'은 롯데 자이언츠의 마무리 투수 김원중과 KPGA에서 활약하는 프로골퍼 이유석에게로 이어졌다.

이름 자체가 '행운의 상징'인 선수도 있다. 좌완 불펜투수 윌 스미스는 2021년 애틀랜타 브레이브스, 2022년 휴스턴, 2023년 텍사스 등 3년 연속 다른 구단에서 월드시리즈 우승을 차지했다. '투수 윌 스미스'의 연속 우승은 2024년 막을 내렸지만 2024년과 2025년 '포수 윌 스미스'가 LA 다저스에서 우승을 하면서 윌 스미스라는 이름을 가진 선수가 5년 연속 월드시리즈 우승 반지를 얻는 진기록이 나왔다.

훈련 과정과 음식까지, '코리안 몬스터'를 만든 습관들

사실 메이저리그 선수들 만큼이나 한국 선수들 역시 많은 루틴과 징크스를 가지고 있다. 가장 널리 알려진 것이 거의 모든 나라 선수들이 지키는 '파울 라인 밟지 않기'다. 물론 경기에 집중하다 보면 어쩔 수 없이 파울 라인을 밟기도 하지만 대부분의 선수들은 파울 라인을 밟지 않으려 한다. '야생마' 이상훈은 현역 시절 불펜에서 마운드로 달려오면서 파울 라인을 훌쩍 뛰어넘는 퍼포먼스(?) 를 선보이기도 했다.

2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 평가전 한국 대표팀과 일본 프로야구 한신 타이거스와의 경기. 6이닝과 7회말 연속 무실점으로 이닝을 마친 류현진이 더그아웃으로 향하며 미소 짓고 있다. 2026.3.2
KBO리그에서 117승, 메이저리그에서 78승을 기록하며 한미 통산 200승에 5승만을 남겨두고 있는 '코리안 몬스터' 류현진(한화 이글스)도 많은 루틴으로 유명하다. 특히 메이저리그에 진출하기 전부터 등판 전 불펜 투구를 생략하는 독특한 루틴이 있었는데 이는 메이저리그 진출 후 크게 화제가 됐다. 다저스 시절 동료들도 "류현진의 루틴을 함부로 따라 했다가는 부상을 당할 것"이라고 혀를 내둘렀다.

또한 류현진은 투구 내용이 좋았던 날 먹었던 음식을 반복해서 먹는 징크스가 있다. 실제로 류현진은 사이영상 2위와 올스타전 선발투수, 메이저리그 평균자책점 1위(2.32)에 올랐던 2019년 시즌 내내 감자탕을 질리도록 먹었고 한화로 복귀한 후에는 등판하는 날 고추장 찌개와 갈비구이가 '승리의 만찬'이었다. 50도 이상의 온도에서 30분씩 하는 '고온 사우나' 역시 류현진을 최고의 투수로 만들어준 루틴 중 하나다.

경기장 안에서 가장 복잡한 루틴을 보여준 선수는 역시 삼성 라이온즈의 타격 보조코치 박한이였다. 박한이는 현역 시절 투수가 공 하나를 던질 때마다 장갑을 조이고 헬멧을 벗어 다시 깊게 눌러 쓴 후 홈 플레이트 앞에 배트로 선을 긋고 왼손으로 허벅지를 치는 과정을 반복했다. 너무 유난스럽다는 비판도 있었지만 박한이는 이 루틴으로 16년 연속 100안타를 기록하며 성공적인 선수 생활을 보냈다.

이처럼 야구 선수들은 팀 승리와 자신의 좋은 성적을 위해 액세서리부터 음식, 행동 등 아주 작은 부분이라도 자신만의 규칙을 정해 지키기 위해 노력한다. 하지만 이런 루틴들이 정말로 성적 향상을 가져올 수 있다면 성적이 나쁜 야구 선수는 아무도 없을 것이다. 결국 팀 승리와 좋은 성적를 위한 가장 중요한 요소는 훈련과 노력이고 그것이 바로 2026 시즌 개막을 앞두고 선수들이 열심히 땀을 흘리는 이유다.

