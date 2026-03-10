노경은-이정후, 기적의 8강 이끈 '언성 히어로'

연합뉴스

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.3.9지난 8일 한국이 승부치기 끝에 WBC 최초로 대만에게 패배를 당하고 호주가 '디펜딩 챔피언' 일본과 치열한 접전을 벌인 끝에 3-4로 석패할 때만 해도 한국의 8강 진출 가능성은 매우 낮아 보였다. 실제로 한국이 8강에 진출하기 위해서는 호주에게 5점 이상의 점수 차를 벌리면서 호주 타선을 2점 이하로 막아야 했다. 타선의 폭발과 마운드의 호투가 동시에 이뤄져야 하는 매우 어려운 조건이었다는 뜻이다.실제로 호주는 앞선 3경기에서 경기마다 홈런 2방씩 터트리는 엄청난 화력을 선보였다. 고영표와 류현진, 곽빈, 고우석 등 주력 투수들을 일본, 대만전에서 많이 소모했던 한국이 호주 타선을 2점 이하로 막는 것은 27이닝5실점의 호주 투수진에게 5점 차 이상을 벌리는 것 만큼 어려워 보였다. 하지만 한국야구 대표팀은 그 어려운 2가지 조건을 모두 충족하면서 7-2 승리를 통해 극적으로 마이애미행 티켓을 따냈다.호주 타선을 5피안타2실점으로 묶은 7명의 투수들도 좋은 투구를 선보였고 적재적소에 득점을 올린 타자들의 활약도 돋보였다. 1라운드 한국에서 가장 돋보였던 선수는 단연 4경기에서 타율 .538(13타수7안타)로 2홈런11타점을 쓸어 담은 문보경이다. 하지만 문보경 외에도 대표팀의 맏형 노경은과 주장 이정후가 투타에서 알토란 같은 활약을 선보이며 '류지현호'가 마이애미행 티켓을 따내는데 크게 기여했다.2021 시즌이 끝나고 롯데 자이언츠에서 '셀프 방출'을 당했을 때까지만 해도 노경은이 4년 후 국가대표 유니폼을 입고 도쿄돔 마운드에 오를 거라곤 누구도 예상하지 못했다. 하지만 노경은은 테스트를 받은 끝에 SSG 랜더스에 입단하며 현역 생활을 이어갔고 이적 첫 해부터 선발과 불펜을 오가는 전천후 투수로 활약하며 12승5패1세이브7홀드 평균자책점 3.05를 기록, SSG의 한국시리즈 우승에 크게 기여했다.2023년부터 전문 불펜 투수로 변신한 노경은은 2023년 30홀드에 이어 2024년과 작년에는 각각 38홀드와 35홀드로 2년 연속 홀드왕에 등극했다. 전성기 시절에 비해 다소 떨어진 구위는 풍부한 경험으로 메웠고 어떤 타자를 만나도 도망가지 않는 과감한 승부도 해가 갈수록 빛났다. 그렇게 '제2의 전성기'를 맞은 노경은은 지난 2월6일 WBC 최종 엔트리에 승선하면서 13년 만에 태극마크를 달았다.사실 각 구단의 에이스 투수들과 핵심 불펜 투수들이 대거 선발된 이번 WBC 대표팀에서 노경은의 역할은 한정적일 것으로 보였다. 하지만 1라운드 일정이 끝난 후 돌이켜 보면 이번 대표팀의 마운드에 노경은이 없었다면 8강 진출은 결코 쉽지 않았을 것이다. 실제로 노경은은 이번 WBC 1라운드에서 노련한 투구를 통해 3경기 3.1이닝 무실점을 기록하면서 한국의 8강 진출에 결정적인 기여를 했다.오키나와와 오사카에서 열린 연습경기 및 평가전에서 3경기 3이닝1실점을 기록한 노경은은 5일 체코와의 첫 경기에서 6-0으로 앞선 4회에 등판해 1이닝을 무실점으로 막았지만 안타 2개를 허용하며 다소 불안한 투구를 선보였다. 7일 일본전에서 등판하지 않았던 노경은은 8일 대만전에서 4-5로 뒤진 10회초 2사 후에 등판해 아웃카운트 하나를 잡았지만 한국이 10회말 무득점에 그치며 빛이 바랬다.노경은은 9일 호주전에서 2-0으로 앞선 2회 갑작스런 팔꿈치 통증으로 강판된 손주영을 대신해 급하게 마운드에 올랐다. 몸을 풀 시간이 부족했던 노경은은 선두타자에게 안타를 허용했지만 후속타자를 병살로 처리하며 잔루를 없앴고 3회에도 삼자범퇴 이닝을 만들면서 6개의 아웃카운트를 깔끔하게 처리했다. 만약 갑자기 마운드에 오른 노경은이 흔들렸다면 한국은 일찌감치 탈락이 확정됐을지 모른다.메이저리그 샌프란시스코 자이언츠에서 활약하고 있는 이정후는 빅리그 진출 전부터 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임과 2019년 프리미어12, 2023년 WBC 등 각종 국제 대회에서 좋은 성적을 올렸다. 메이저리그 진출 후 대표팀 출전 기회가 없었던 이정후는 이번 WBC에서 3년 만에 대표팀 유니폼을 입었고 주장을 맡으면서 아버지 이종범에 이어 부자가 국가대표 주장을 맡는 또 하나의 진기록을 세웠다.키움 히어로즈에서 활약하던 2018년부터 사용했던 등번호 51번을 후배 문현빈에게 양보하고 22번을 단 이정후는 일본 구단을 상대한 두 번의 평가전에서 6타수3안타1볼넷으로 좋은 타격감을 뽐냈다. 이정후는 5일 체코와의 첫 경기에서도 3번 중견수로 출전해 4타수2안타1득점1볼넷으로 한국의 11-4 승리를 이끌었다. 수비 도중 잔디에 걸려 넘어지는 아찔한 순간도 있었지만 다행히 큰 부상은 아니었다.이정후는 7일 일본전에서도 1회초 무사1,3루에서 일본 선발 기쿠치 유세이의 시속 154km 강속구를 밀어 쳐 1타점 선제 적시타를 기록했고 이어진 문보경의 2루타 때 홈을 밟으며 득점을 추가했다. 이정후는 8회초에도 선두타자로 나와 2루타를 때렸고 김주원의 적시타 때 득점을 기록하며 5타수2안타1타점2득점으로 동점 홈런을 때린 김혜성과 함께 한국의 6-8 패배에도 빛나는 활약을 선보였다.하지만 이정후는 반드시 승리가 필요했던 8일 대만전에서 땅볼 3개와 뜬 공 1개로 4타수 무안타에 그치며 4-5 패배의 빌미를 제공하고 말았다(물론 대만전에서는 홀로 2안타(1홈런)3타점을 몰아친 김도영을 제외한 모든 타자들이 경기 내내 2안타에 그치며 침묵했다). 그렇게 탈락 위기에 놓였던 한국은 9일 '난적' 호주를 7-2로 꺾으며 극적으로 8강에 진출했고 그 중심에는 이정후의 맹활약이 있었다.3회 두 번째 타석에서 1타점 적시 2루타를 때린 이정후는 이후 두 타석에서 뜬 공으로 물러났지만 9회 1사1루에서 투수 맞고 굴절된 공을 호주 유격수 제러드 데일이 2루로 악송구 하면서 5점 차의 리드를 만드는 징검다리 역할을 했다. 이정후는 9회말 수비에서도 우익수로 자리를 옮겨 1사1루에서 릭슨 윙그로브의 장타성 타구를 몸을 날려 잡아내는 멋진 호수비를 선보이며 한국의 8강 진출을 견인했다.