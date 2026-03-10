'17년 만에 조별리그 통과' WBC 한국대표팀, 어디까지 갈까?

▲
대한민국 야구대표팀은 17년만에 조별리그를 통과했다.WBC 공식 SNS
대한민국 야구 대표팀이 마지막 경기에서 기적 같은 승리를 거두며 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출에 성공했다. 탈락 직전까지 몰렸던 상황에서 만들어낸 극적인 반전이었다.
류지현 감독이 이끄는 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC C조 조별리그 4차전에서 난적 호주를 7-2로 제압했다. 이날 한국은 단순한 승리만으로는 부족했다. 조별리그 통과를 위해서는 2실점 이하, 5점 차 이상 승리라는 까다로운 조건을 충족해야 했다.
대표팀은 경기 초반부터 공격적으로 나섰다. 중심 타선에서 문보경이 결정적인 활약을 펼쳤다. 2점 홈런을 포함해 4타점을 기록하며 팀 공격을 이끌었다. 장타 한 방으로 분위기를 끌어올린 뒤에도 꾸준히 타점을 쌓으며 경기 흐름을 한국 쪽으로 가져오는 데 공헌했다.
투수진 역시 안정적인 경기 운영을 보여줬다. 마운드는 호주 타선을 2실점으로 묶으며 목표했던 실점 기준을 지켜냈다. 한국은 경기 후반까지 6-2로 앞섰지만, 조건을 충족하려면 한 점이 더 필요했다.
긴장감이 최고조에 달한 9회초, 마지막 공격에서 극적인 장면이 나왔다. 김도영이 볼넷으로 출루했고, 이정후의 타구 때 상대 수비 실책이 나오며 기회가 이어졌다. 이어 안현민이 외야 희생플라이를 기록하며 결정적인 1점을 만들어냈다.
결국 한국은 7-2 승리를 완성했고, 조별리그에서 대만, 호주와 나란히 2승 2패 동률을 기록했지만 최소 실점률에서 앞서며 조 2위를 차지했다. 극적인 계산 끝에 한국은 미국행 티켓을 손에 넣었다.
반복된 조별리그 탈락... 이번엔 달랐다
이번 8강 진출은 한국 야구에 특별한 의미를 갖는다. 한국은 WBC 초창기 대회에서 세계적인 경쟁력을 보여줬다. 2006년 초대 대회에서는 4강에 올랐고, 2009년 대회에서는 준우승이라는 역사적인 성과를 거뒀다.
하지만 이후 성적은 기대에 미치지 못했다. 2013년, 2017년, 2023년 대회에서 모두 조별리그 탈락이라는 아쉬운 결과를 남겼다. 세 번 연속 1라운드에서 탈락하면서 한국 야구의 국제 경쟁력에 대한 우려도 커졌다.
이번 대회 역시 출발은 불안했다. 체코를 상대로 첫 승을 거두며 출발했지만, 이후 일본과 대만에 잇따라 패하면서 탈락 위기에 몰렸다. 특히 대만전 패배 이후 '경우의 수'를 따져야 하는 상황에 놓이며 대표팀 분위기도 크게 가라앉았다.
그러나 대표팀은 마지막 경기에서 완전히 다른 모습을 보여줬다. 선수단은 '끝까지 포기하지 않는다'는 각오로 경기에 나섰고, 결과적으로 이번 대회 가장 완벽한 경기력을 선보였다.
야구계에서는 이번 결과를 단순한 조별리그 통과 이상의 의미로 보고 있다. 오랜 침체를 겪던 한국 야구가 다시 국제 무대에서 경쟁력을 회복할 수 있다는 가능성을 보여줬기 때문이다.
이제 미국행…8강부터는 세계 최강과 정면 승부
조별리그를 통과한 한국 대표팀은 이제 미국으로 이동해 본격적인 결선 토너먼트에 돌입한다. 8강전은 미국 플로리다주 마이애미에서 열리며 한국은 D조 1위 팀과 맞붙게 된다. D조에는 도미니카공화국, 베네수엘라, 푸에르토리코 등 메이저리그 스타들이 대거 포함된 강팀들이 포진해 있다. 어떤 팀을 만나더라도 한국에게는 쉽지 않은 승부가 될 전망이다.
특히 중남미 팀들은 장타력과 빠른 공격 전개에서 세계 최고 수준을 자랑한다. 대부분의 선수들이 메이저리그 주전급이기 때문에 투수진의 부담도 클 수밖에 없다. 따라서 한국이 8강에서 경쟁력을 보여주기 위해서는 투수 운용과 수비 집중력이 중요한 변수로 꼽힌다.
다만 대표팀 분위기는 오히려 상승세다. 탈락 위기에서 살아난 경험이 선수들에게 강한 자신감을 심어줬기 때문이다. 토너먼트에서는 단 한 경기로 승부가 결정되는 만큼, 흐름을 탄 팀이 예상 밖의 결과를 만들어내는 경우도 적지 않다.