'17년 만에 조별리그 통과' WBC 한국대표팀, 어디까지 갈까?

WBC 공식 SNS

큰사진보기 ▲8강부터 만날 상대는 모두 강팀들이지만 단기전에서는 어떤 일이 일어날지 모른다. WBC 공식 SNS

젊은 타선의 성장... 한국 야구의 새로운 희망



이번 대회에서 가장 고무적인 부분은 젊은 타자들의 활약이다. 문보경은 결정적인 홈런과 타점으로 팀 공격을 이끌며 대표팀 중심 타자로 자리 잡았다. 김도영 역시 점점 뜨거워지고 있는 방망이에 더해 빠른 발과 공격적인 주루 플레이로 천재 타자의 부활을 알리고 있는 모습이다.



여기에 메이저리그에서 활약 중인 이정후가 안정적인 연결고리 역할을 하며 공격 밸런스를 잡아주고 있다. 기대치에 비해 부진했던 안현민은 결정적인 순간 희생플라이를 기록하며 팀 승리에 일조했다.



젊은 타자들이 부담이 큰 국제 대회에서도 자신감 있는 타격을 보여주면서 대표팀 세대교체 가능성도 확인됐다. 기존 베테랑 중심이었던 대표팀 구성이 점차 새로운 세대로 넘어가는 흐름이 나타나고 있다는 평가다.



투수진 역시 기대를 모은다. 확실한 에이스가 없다는 불안요소와 달리 조별리그에서 비교적 선방했다는 호평을 받고 있다. 호주전을 통해 자신감을 얻은 만큼 단기전에서 대형 사고를 치지 말란 법도 없다.



한국 야구가 WBC에서 마지막으로 큰 성과를 거둔 것은 2009년 준우승이었다. 이후 세 차례 대회에서 모두 조별리그 탈락을 경험하면서 국제 무대에서의 위상도 크게 흔들렸다. 하지만 이번 대회에서는 다시 한번 가능성을 보여주고 있다.



조별리그 마지막 경기에서 기적 같은 승리를 만들어낸 대표팀은 이제 새로운 목표를 향해 나아간다. 17년 만에 다시 밟은 WBC 8강 무대. 이제부터는 단 한 번의 패배도 허용되지 않는 토너먼트가 기다리고 있다. 도쿄에서 만들어낸 극적인 반전이 미국에서도 이어질 수 있을지 야구 팬들의 관심이 집중되고 있다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 8강부터 만날 상대는 모두 강팀들이지만 단기전에서는 어떤 일이 일어날지 모른다.이번 대회에서 가장 고무적인 부분은 젊은 타자들의 활약이다. 문보경은 결정적인 홈런과 타점으로 팀 공격을 이끌며 대표팀 중심 타자로 자리 잡았다. 김도영 역시 점점 뜨거워지고 있는 방망이에 더해 빠른 발과 공격적인 주루 플레이로 천재 타자의 부활을 알리고 있는 모습이다.여기에 메이저리그에서 활약 중인 이정후가 안정적인 연결고리 역할을 하며 공격 밸런스를 잡아주고 있다. 기대치에 비해 부진했던 안현민은 결정적인 순간 희생플라이를 기록하며 팀 승리에 일조했다.젊은 타자들이 부담이 큰 국제 대회에서도 자신감 있는 타격을 보여주면서 대표팀 세대교체 가능성도 확인됐다. 기존 베테랑 중심이었던 대표팀 구성이 점차 새로운 세대로 넘어가는 흐름이 나타나고 있다는 평가다.투수진 역시 기대를 모은다. 확실한 에이스가 없다는 불안요소와 달리 조별리그에서 비교적 선방했다는 호평을 받고 있다. 호주전을 통해 자신감을 얻은 만큼 단기전에서 대형 사고를 치지 말란 법도 없다.한국 야구가 WBC에서 마지막으로 큰 성과를 거둔 것은 2009년 준우승이었다. 이후 세 차례 대회에서 모두 조별리그 탈락을 경험하면서 국제 무대에서의 위상도 크게 흔들렸다. 하지만 이번 대회에서는 다시 한번 가능성을 보여주고 있다.조별리그 마지막 경기에서 기적 같은 승리를 만들어낸 대표팀은 이제 새로운 목표를 향해 나아간다. 17년 만에 다시 밟은 WBC 8강 무대. 이제부터는 단 한 번의 패배도 허용되지 않는 토너먼트가 기다리고 있다. 도쿄에서 만들어낸 극적인 반전이 미국에서도 이어질 수 있을지 야구 팬들의 관심이 집중되고 있다. WBC2026 대한민국야구대표팀 조별리그통과 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김종수 (oetet) 내방 구독하기 조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다. 이 기자의 최신기사 보할류, 데 리더 압도한 완승… 미들급 컨텐더 경쟁 재점화

대한민국 야구대표팀은 17년만에 조별리그를 통과했다.대한민국 야구 대표팀이 마지막 경기에서 기적 같은 승리를 거두며 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출에 성공했다. 탈락 직전까지 몰렸던 상황에서 만들어낸 극적인 반전이었다.류지현 감독이 이끄는 한국은 9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC C조 조별리그 4차전에서 난적 호주를 7-2로 제압했다. 이날 한국은 단순한 승리만으로는 부족했다. 조별리그 통과를 위해서는 2실점 이하, 5점 차 이상 승리라는 까다로운 조건을 충족해야 했다.대표팀은 경기 초반부터 공격적으로 나섰다. 중심 타선에서 문보경이 결정적인 활약을 펼쳤다. 2점 홈런을 포함해 4타점을 기록하며 팀 공격을 이끌었다. 장타 한 방으로 분위기를 끌어올린 뒤에도 꾸준히 타점을 쌓으며 경기 흐름을 한국 쪽으로 가져오는 데 공헌했다.투수진 역시 안정적인 경기 운영을 보여줬다. 마운드는 호주 타선을 2실점으로 묶으며 목표했던 실점 기준을 지켜냈다. 한국은 경기 후반까지 6-2로 앞섰지만, 조건을 충족하려면 한 점이 더 필요했다.긴장감이 최고조에 달한 9회초, 마지막 공격에서 극적인 장면이 나왔다. 김도영이 볼넷으로 출루했고, 이정후의 타구 때 상대 수비 실책이 나오며 기회가 이어졌다. 이어 안현민이 외야 희생플라이를 기록하며 결정적인 1점을 만들어냈다.결국 한국은 7-2 승리를 완성했고, 조별리그에서 대만, 호주와 나란히 2승 2패 동률을 기록했지만 최소 실점률에서 앞서며 조 2위를 차지했다. 극적인 계산 끝에 한국은 미국행 티켓을 손에 넣었다.이번 8강 진출은 한국 야구에 특별한 의미를 갖는다. 한국은 WBC 초창기 대회에서 세계적인 경쟁력을 보여줬다. 2006년 초대 대회에서는 4강에 올랐고, 2009년 대회에서는 준우승이라는 역사적인 성과를 거뒀다.하지만 이후 성적은 기대에 미치지 못했다. 2013년, 2017년, 2023년 대회에서 모두 조별리그 탈락이라는 아쉬운 결과를 남겼다. 세 번 연속 1라운드에서 탈락하면서 한국 야구의 국제 경쟁력에 대한 우려도 커졌다.이번 대회 역시 출발은 불안했다. 체코를 상대로 첫 승을 거두며 출발했지만, 이후 일본과 대만에 잇따라 패하면서 탈락 위기에 몰렸다. 특히 대만전 패배 이후 '경우의 수'를 따져야 하는 상황에 놓이며 대표팀 분위기도 크게 가라앉았다.그러나 대표팀은 마지막 경기에서 완전히 다른 모습을 보여줬다. 선수단은 '끝까지 포기하지 않는다'는 각오로 경기에 나섰고, 결과적으로 이번 대회 가장 완벽한 경기력을 선보였다.야구계에서는 이번 결과를 단순한 조별리그 통과 이상의 의미로 보고 있다. 오랜 침체를 겪던 한국 야구가 다시 국제 무대에서 경쟁력을 회복할 수 있다는 가능성을 보여줬기 때문이다.조별리그를 통과한 한국 대표팀은 이제 미국으로 이동해 본격적인 결선 토너먼트에 돌입한다. 8강전은 미국 플로리다주 마이애미에서 열리며 한국은 D조 1위 팀과 맞붙게 된다. D조에는 도미니카공화국, 베네수엘라, 푸에르토리코 등 메이저리그 스타들이 대거 포함된 강팀들이 포진해 있다. 어떤 팀을 만나더라도 한국에게는 쉽지 않은 승부가 될 전망이다.특히 중남미 팀들은 장타력과 빠른 공격 전개에서 세계 최고 수준을 자랑한다. 대부분의 선수들이 메이저리그 주전급이기 때문에 투수진의 부담도 클 수밖에 없다. 따라서 한국이 8강에서 경쟁력을 보여주기 위해서는 투수 운용과 수비 집중력이 중요한 변수로 꼽힌다.다만 대표팀 분위기는 오히려 상승세다. 탈락 위기에서 살아난 경험이 선수들에게 강한 자신감을 심어줬기 때문이다. 토너먼트에서는 단 한 경기로 승부가 결정되는 만큼, 흐름을 탄 팀이 예상 밖의 결과를 만들어내는 경우도 적지 않다.