여의도 증권가 비리 잡은 '미쓰홍'의 숨은 주역들

▲
tvN '언더커버 미쓰홍'CJ ENM
1997년 IMF 사태 전후의 여의도 증권가를 배경으로 한 16부작 코믹 오피스 드라마 <언더커버 미쓰홍>이 우상향 인기 곡선을 그리며 막을 내렸다. 지난 8일 종영한 tvN 토일드라마 <언더커버 미쓰홍>은 한민증권의 거액 비자금 조성 의혹을 파헤치려 신분을 위장한 증권감독원 조사관 홍금보(박신혜 분)의 활약상을 유쾌하게 그려냈다.
첫 회 시청률 3.5%로 시작한 '언더커버 미쓰홍'은 2회부터 5%대에 진입했으며, 11회 10%대를 돌파한 후 최종회 12.4%로 유종의 미를 거뒀다. 넷플릭스와 티빙 인기 순위 상위권을 꾸준히 유지할 만큼 TV와 OTT를 아우르는 폭넓은 사랑을 받았다. 10부작 중심의 짧은 호흡 드라마 시리즈가 정착한 요즘 추세와는 다른 결을 택했지만, 탄탄한 기획과 각본·연출이 결합되면서 <언더커버 미쓰홍>은 말 그대로 '용두용미'로 마무리됐다.
특히 누구 하나 버릴 것 없는 캐릭터들의 향연은 <언더커버 미쓰홍> 성공의 중요한 요인 중 하나로 작용했다. 극의 초중반까지만 해도 감초 역할 정도로 인식됐던 강노라(최지수 분), 방진목 과장(김도현 분), 차중일 부장(임철수 분)의 서사는 <언더커버 미쓰홍>에 굵직한 울림을 더했다.
강노라, 철부지 회장 딸인 줄 알았는데…