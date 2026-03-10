여의도 증권가 비리 잡은 '미쓰홍'의 숨은 주역들

CJ ENM

tvN '언더커버 미쓰홍'<언더커버 미쓰홍>이 방영되는 동안 주인공 홍금보와 함께 시청자들의 애정을 한 몸에 받은 캐릭터는 강노라였다. 비자금 의혹의 중심인물인 한민증권 강필범 회장(이덕화 분)의 딸 노라는 후계자 서열 1위로 거론되지만, 증권과 경영에 대해서는 아는 것이 전혀 없는 철부지 부잣집 막내딸이다.이런 인물 설정과 극 초반 전개만 놓고 보면 강노라는 흔한 드라마 속 조연 가운데 한 명에 불과해 보인다. 하지만 비자금 조사에 돌입한 홍금보와 여성 기숙사 301호 식구들과의 생활, 갑작스러운 증권사 이사 등극, 여의도 해적단 합류 등 일련의 사건을 거치면서 강노라는 성장형 캐릭터의 모범 사례를 만들어냈다.특히 15~16회에서 여사원복을 입고 기자회견장 단상에 올라 아버지의 뜻을 거스르며 여의도 해적단에 자신의 지분을 행사하는 장면은, 노라가 단순히 온실 속 화초가 아니라 스스로 꽃피우고 열매 맺는 든든한 나무로 성장했다는 걸 보여준 대목이었다. 이전까지 대중에게 널리 알려지지 않았던 배우 최지수의 가능성도 알렸다.