'도쿄돔의 기적' 류지현호, 마이애미로 간다

[2026 WBC] 9일 호주전 7-2 승리로 C조 2위 확정, 안현민 결승 희생타

양형석(utopia697)
26.03.09 22:27최종업데이트26.03.09 22:27
기적의 순간 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다.
기적의 순간9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀이 기뻐하고 있다.연합뉴스

류지현호가 호주를 제압하고 극적으로 마이애미행 티켓을 따냈다.

류지현 감독이 이끄는 한국야구 대표팀은 9일 오후 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 호주와의 마지막 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 11안타를 때려내며 7-2로 승리했다. 일본, 대만전 연패로 인해 8강에 가기 위해선 호주를 상대로 5점 차 이상, 2실점 이하 승리가 필요했던 한국은 호주를 정확히 5점 차로 꺾고 오는 14일(한국시각)에 열리는 8강 토너먼트에 진출했다.

이날 한국은 문보경이 선제 투런 홈런을 포함해 3안타4타점을 폭발하며 한국의 타선을 이끌었고 김도영이 6회초 1타점 적시타, 안현민이 9회초 결승 희생플라이를 때려냈다. 한국은 선발 손주영이 부상으로 1이닝 만에 강판 됐지만 노경은과 소형준, 박영현, 데인 더닝, 김택연, 조병현으로 이어진 불펜 투수들이 8이닝을 2실점으로 막았다. 이로써 한국은 2009년 제2회 WBC에 이어 17년 만에 1라운드를 통과하게 됐다.

2회초에 터진 노시환의 선제 투런홈런

지난 5일 대만과의 첫 경기에서 3-0으로 승리한 호주가 6일 체코전에서 다득점을 올리지 못하고 5-1 승리를 따냈을 때만 해도 호주의 전력은 다소 기복이 있다는 평가가 적지 않았다. 하지만 호주는 한국이 승부치기 끝에 대만에게 4-5로 패했던 지난 8일 C조 최강이자 지난 대회 우승팀 일본을 상대로 대등한 승부를 벌인 끝에 3-4로 석패했다. 특히 6회까지 일본의 강타선을 무실점으로 틀어 막았다.

8강 진출을 위해 2실점 이하 5점 차 이상의 승리가 필요한 한국은 손주영이 선발로 등판했다. 호주는 올해 LG 트윈스에서 활약할 좌완 라클란 웰스가 선발 등판했다. 한국은 김도영(3루수)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(지명타자)-노시환(1루수)-김주원(유격수)-박동원(포수)-신민재(2루수)로 타순을 꾸렸고 손가락 부상을 당한 김혜성과 일본, 대만전에서 부진했던 셰이 위트컴이 라인업에서 제외됐다.

다득점이 필요했던 한국은 1회초 선공에 나섰지만 김도영이 2루수 플라이, 존스가 3루수 파울 플라이, 이정후가 2루수 땅볼로 물러나며 출루를 하지 못했다. 한국의 선발로 등판한 손주영은 1회말 1사 후 커티스 미드에게 중전안타, 애런 화이트필드에게 볼넷을 허용했지만 올해 울산 웨일스에서 활약할 알렉스 홀을 좌익수 플라이, KIA 타이거즈의 아시아쿼터 제러드 데일을 3루 땅볼로 처리하면서 무실점 이닝을 만들었다.

문보경 투런포 쾅! 9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 2회초 무사 1루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 있다.
문보경 투런포 쾅!9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 2회초 무사 1루 한국 문보경이 2점 홈런을 치고 있다.연합뉴스

한국은 2회초 공격에서 선두타자 안현민이 좌측펜스를 때리는 안타로 출루했고 문보경이 우측 담장을 넘기는 선제 투런홈런을 작렬하며 2-0으로 리드를 잡았다. 한국은 이어진 공격에서 2사 1, 2루 기회를 잡았지만 김도영의 1루 땅볼로 추가 득점에 실패했다. 한국은 2회말 손주영의 팔꿈치 부상으로 노경은을 투입했다. 노경은은 선두 타자에게 안타를 내줬지만 병살과 투수 앞 직선타로 잔루 없이 이닝을 끝냈다.

한국은 3회초 공격에서도 존스와 이정후의 연속 2루타로 한 점을 더 추가하며 코엔 윈을 강판 시켰고 1사 후 다시 문보경이 1타점 2루타를 때려내며 4-0으로 스코어를 벌렸다. 하지만 한국은 이어진 1사2루에서 노시환이 삼진, 김주원이 유격수 땅볼로 물러났다. 3회에도 마운드에 오른 노경은은 팀 케널리를 2루 땅볼, 트래비스 바자나를 삼진, 미드를 유격수 땅볼로 잡아내며 2이닝 무실점을 기록했다.

9회초에 터진 안현민의 천금 같은 희생 플라이

4회초 공격에서 삼자범퇴로 물러난 한국은 4회말 소형준을 마운드에 올렸고, 소형준은 외야 플라이 3개를 통해 삼자범퇴 이닝을 만들었다. 한국은 5회초 공격에서 2사 후 안현민의 볼넷과 도루로 득점권 기회를 잡았고 문보경이 좌측 담장을 때리는 적시타로 5-0을 만들며 실점률에서 호주를 앞섰다. 하지만 한국은 5회말 로비 글렌디닝에게 솔로 홈런을 허용하면서 곧바로 실점률에서 호주에 뒤지게 됐다.

탈락 위기에 몰린 한국은 6회초 공격에서 박동원의 2루타와 알렉스 웰스의 폭투로 만든 2사3루 기회에서 김도영이 우전 적시타를 때려내며 6-1로 스코어를 벌리면서 실점률에서 다시 호주를 제쳤다. 한국은 6회말 작년 KBO리그 세이브왕 박영현을 마운드에 올렸고, 박영현은 1사 후 미드를 몸 맞는 공으로 출루 시켰지만 화이트필드에게 유격수 앞 병살타를 유도하면서 5점 차의 리드를 지켜냈다.

한국은 7회초 1사 후 안현민이 행운의 내야 안타로 출루했지만 이날 3안타 4타점을 몰아쳤던 문보경이 2루수 앞 병살로 물러나며 추가점 획득에 실패했다. 한국은 7회말에 등판한 더닝이 볼넷과 내야안타로 무사1, 2루의 큰 위기를 맞았지만 전 타석에서 소형준에게 홈런을 기록했던 글렌디닝을 병살로 잡아냈고 7번타자 릭슨 윙그로브까지 삼진으로 돌려 세우면서 실시간 실점률 우위를 이어갔다.

한국은 8회초 대타 위트컴이 2루타로 출루했지만 김주원, 박동원이 삼진, 신민재가 투수 땅볼로 물러나며 점수를 내지 못했다. 한국은 8회말 1사 2루에서 바자라에게 적시타를 허용했지만 9회초 김도영의 볼넷과 이정후의 안타로 만든 1사1,3루에서 안현민의 희생 플라이로 다시 5점 차 리드를 잡았다. 한국은 9회말 1사 1루 위기에서 이정후의 호수비와 조병현의 역투로 호주를 제치고 C조2위를 차지했다.

2022년 이스포츠 기사를 쓴 기자에 의해 등장한 "중요한 건 꺾이지 않는 마음"이라는 문구는 2022년 카타르 월드컵을 통해 국민적인 유행어가 됐고 당시 한국은 '중꺾마 정신'으로 16강에 진출했다. 이번 WBC 대표팀 역시 일본전 6-8 패배와 대만전 4-5 패배로 4연속 1라운드 탈락이 유력했지만 '중꺾마 정신'으로 호주전에 임했고 짜릿한 7-2, 5점 차 승리를 따내면서 극적으로 마이애미행 티켓을 따냈다.

