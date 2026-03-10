보할류, 데 리더 압도한 완승… 미들급 컨텐더 경쟁 재점화

▲
카이오 보할류(사진 오른쪽)는 경기 내내 흐름을 지배했다.UFC 제공
UFC 미들급 인기 파이터 중 한 명인 '너드의 왕' 카이오 보할류(33·브라질)가 완벽에 가까운 경기 운영으로 값진 승리를 챙겼다.
보할류는 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 있었던 'UFC 326: 할로웨이 vs. 올리베이라 2' 코메인 이벤트 미들급 매치에서 레이니어 데 리더(36·네덜란드)를 상대로 만장일치 판정승(30-27, 30-27, 30-27)을 거뒀다.
이번 승리로 보할류는 지난해 9월 나수르딘 이마보프(29·프랑스)에게 당했던 패배 이후 약 반 년 만에 다시 승리를 거두며 상승세를 회복했다. 동시에 UFC 미들급 상위권 경쟁에 재진입할 수 있는 발판도 마련했다.
경기 전부터 이번 대결은 그래플링 능력이 뛰어난 두 파이터의 맞대결로 주목을 받았다. 브라질리언 주짓수와 레슬링을 기반으로 한 보할류와, 유도와 주짓수를 강점으로 하는 데 리더의 스타일이 맞부딪히는 흥미로운 매치업이었다.
그러나 실제 경기에서는 예상과 다른 흐름이 이어졌다. 보할류는 타격과 경기 운영에서 한 수 위의 모습을 보이며 경기 내내 주도권을 잡았고, 데 리더는 좀처럼 자신의 리듬을 찾지 못했다. 결과적으로 보할류가 전 라운드를 안정적으로 가져가며 완승을 거뒀다.
치밀한 경기 운영… 보할류의 전략이 빛났다
경기 초반부터 보할류의 전략은 분명했다. 무리하게 승부를 걸기보다 거리 조절과 타격을 통해 흐름을 장악하는 방식이었다. 그는 잽과 로킥을 활용해 상대의 접근을 견제했고, 필요할 때마다 빠른 스텝으로 거리를 벌리며 데 리더의 압박을 무력화시켰다.
1라운드에서는 탐색전 속에서도 보할류의 정교함이 돋보였다. 데 리더가 초반부터 테이크다운을 노리며 그래플링 싸움을 시도했지만 보할류는 침착하게 대응했다. 테이크다운 방어 이후에는 스트레이트와 카운터 펀치를 적중시키며 라운드 흐름을 가져왔다.
특히 보할류의 발놀림과 거리 감각이 인상적이었다. 그는 상대가 접근하려는 순간마다 사이드 스텝으로 각도를 바꾸며 공격 기회를 차단했다. 이 과정에서 킥과 펀치를 적절히 섞어 공격의 다양성도 보여줬다.
보할류의 경기 운영 능력은 2라운드 들어서 더욱 돋보였다. 데 리더는 케이지 쪽에서 클린치 상황을 만들려고 했지만 보할류는 이를 효과적으로 막아냈다. 간헐적으로 클린치 상황이 만들어지더라도 빠르게 벗어나며 장기전을 피했다.
타격에서도 보할류가 꾸준히 점수를 쌓았다. 불필요한 난타전을 피하면서도 정확한 펀치와 킥으로 상대의 움직임을 제한했다. 데 리더가 공격을 시도할 때마다 카운터를 맞추며 심판들에게 확실한 인상을 남겼다.
3라운드에서는 경기 운영의 완성도가 더욱 높아졌다. 무리하게 마무리를 노리기보다 안정적으로 경기를 관리했다. 체력을 효율적으로 배분하며 타격과 클린치를 적절히 활용했고, 위험한 상황을 허용하지 않으며 경기를 마무리했다.
결국 세 명의 심판 모두가 30-27을 선언하며 보할류의 완승을 인정했다. 단순한 판정승이 아니라 경기 흐름을 완벽하게 지배한 승리라는 평가가 뒤따랐다.