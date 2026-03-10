아카데미 시상식 16개 부문 노미네이트... 올해 최고 영화 될까

워너브러더스 코리아

스틸컷전반부는 이들이 술집 운영에 필요한 것들을 차례차례 해나가는 과정으로 채워진다. 우선은 제재소로 쓰던 공간을 인수한다. 그리고 과거 알고 지내던 이들을 찾아 음악가며 문지기, 요리와 계산 등을 부탁하는 과정으로 이어진다. 이는 마치 <반지의 제왕>의 반지원정대나 <7인의 사무라이> 속 용사들을 구하는 에피소드처럼 흥미롭게 비친다. 원하는 만남들과 원치 않던 만남들이 지속되고 어찌어찌하여 당일 저녁엔 화려한 개업식이 열린다.이제 영화는 개업식, 그러니까 술집의 첫 장사와 지역 흑인들이 어우러져 노는 파티 사이의 흥겨운 시간으로 꾸려진다. 엄격한 목회자인 아버지 아래 자라면서도 블루스 음악에 대한 열정만큼은 버리지 못한 청년 새미다. 그에게 사촌형제들의 작업은 첫 무대가 되어준다. 지역의 실력 있는 음악가 델타 슬림(델로이 린도 분)과의 만남 또한 인상적이다. 늙은이에게선 험난했던 지난 시대를 견뎌온 베테랑의 격이, 젊은이에겐 타오르는 열망과 미래에 대한 희망이 엿보인다. 속속 모여드는 관객들 사이에서 이들의 인상적 연주는 배경음으로 끊이지 않았던 블루스 음악의 매력을 전면에 드러낸다. 노예처럼 끌려온 선조들의 한이 수백 년 지속된 들판의 고된 노동요에 묻어 이뤄낸 블루스의 역사가 예술로 승화되는 과정이 그려지는 듯하다. 구구절절 설명하지 않아도 마침내 열린 공연의 감동은 진실하다.<씨너스: 죄인들>은 여기서 그치지 않는다. 새미에게 인생에서 가장 특별한 하루였을 이 밤을 단박에 전환하는 것이다. 일찍이 로베르토 로드리게즈가 <황혼에서 새벽까지>에서 이뤄냈던 그 장르적 전환을 이 영화는 제 나름의 방식으로 무대를 옮겨 펼쳐낸다. 범죄를 저지르고 도주하려는 이들이 미국과 멕시코의 국경지대 식당에서 마주하는 뱀파이어와의 결전, 그 충격적이고 무지막지한 전환을 이 영화가 1930년대 미국 한복판에서 결행하는 것이다.뱀파이어와 인간, 범죄자와 모범시민, 앵글로색슨과 라틴 사이의 경계가 국경 아닌 미시시피에도 얼마든지 있을 수 있다. 흑과 백의 분리와 차별, 앞에선 짐 크로우법이 뒤에선 KKK단이 활개치는 환경이 영화 가운데 선명하게 드러난다. 그를 정면에서 응시하지 않고 배경으로 삽입할 뿐임에도 지난 시대의 비틀린 체제가 영화 가운데 확고한 존재감을 발한다. 요컨대 부조리, 차별, 폭력, 그에 대한 집단적 무시와 동조가 주변이 아닌 중심에도 있는 것이다.