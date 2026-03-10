아카데미 시상식 16개 부문 노미네이트... 올해 최고 영화 될까

개봉 채 1년이 지나지 않아 재개봉한 <씨너스: 죄인들>이 은근한 흥행을 이어가고 있다. 며칠 후 열릴 제98회 아카데미 시상식에서 무려 16개 부문이나 후보에 오르며 최다 부문 노미네이트의 영광을 안은 때문일 수 있겠다. 아카데미 시상식의 주역이 될 수 있으리란 기대에 발맞춰 미국뿐 아니라 한국서도 재개봉한 영화는 올해만 2만5000명의 관객을 돌파하며 영화팬들의 주목을 받고 있다. 지난해 북미에서 손꼽는 화제작이었던 <씨너스: 죄인들>이 2026년 세계 영화계의 주인공이 될 수 있을까. 불가능하지만은 않을 듯하다.
이 영화가 화제작이라는 데는 이론의 여지가 없다. 16개 부문 노미네이트부터가 아카데미 시상식 97년 역사에 꼽히는 신기록이다. 2016년 <라라랜드>, 1997년 <타이타닉> 등이 갖고 있던 14개 부문 노미네이트가 이전까지의 기록이다. 영화는 이를 추월해 사상 첫 16개 부문 후보로 올랐다. 신설된 캐스팅상까지 모두 24개 경쟁부문을 두고 있는 아카데미 시상식에서 <씨너스: 죄인들>은 작품상, 감독상, 남우주연상, 남우조연상, 여우조연상, 각본상 등 주요부문을 포함하여 촬영·편집·미술·의상 등 거의 모든 세부 기술 부문까지 이름을 올렸다.
특히 정통 드라마가 아닌 장르영화임에도 전통적으로 이에 박했던 아카데미 시상식이 품을 내주었단 건 주목할 대목이다. 할리우드 메이저 상업자본의 선택을 받아온 아프리카계 미국인 감독의 장르성 짙은 상업영화가 올해 아카데미 시상식에서 거둘 성과는 그 자체로 아프리카계 미국인 영화인들이 할리우드란 영토에서 점유한 영향력을 내다볼 수 있는 징표이기도 할 테다.