올리베이라, 할로웨이 상대로 완승... BMF 타이틀 새 주인

UFC

큰사진보기 ▲찰스 올리베이라가 건재함을 입증함에 따라 라이트급 상위권 판도는 더욱 치열해질 전망이다. UFC 제공

라이트급 판도 변화… 올리베이라의 다음 목표는?



이번 승리는 올리베이라에게 여러가지 측면에서 의미가 크다. 우선 그는 BMF 챔피언 벨트를 손에 넣으며 자신의 커리어에 또 하나의 상징적인 성과를 추가했다. 또한 라이트급 정상권 경쟁에서 여전히 강력한 존재임을 입증했다.



올리베이라는 UFC에서 오랜 기간 정상급 파이터로 활약해 온 베테랑이다. 공격적인 서브미션 능력과 끈질긴 경기 운영으로 팬들에게 강한 인상을 남겨 왔다. 이번 경기에서도 그는 무리하게 타격전을 벌이기보다 자신의 강점을 극대화하는 전략을 택했다.



전문가들은 올리베이라가 경험과 전략적인 경기 운영에서 할로웨이를 앞섰다고 평가하고 있다.

특히 다섯 라운드 내내 경기 흐름을 통제한 점은 그의 노련함을 보여주는 대목으로 꼽힌다.



한편 할로웨이는 이번 패배로 BMF 타이틀을 내주게 됐다. 하지만 그는 여전히 UFC에서 가장 위협적인 타격가 가운데 한 명으로 평가받는다. 수많은 명승부를 만들어 온 경험과 높은 경기 완성도를 고려할 때 재도약 가능성은 충분하다는 분석이다.



이번 경기는 화끈한 타격전 대신 레슬링과 전략 싸움이 중심이 된 경기였다. 그러나 올리베이라가 보여준 경기 운영 능력은 라이트급 경쟁 구도에 새로운 변화를 예고했다는 평가를 받고 있다. BMF 타이틀을 거머쥔 올리베이라가 앞으로 어떤 도전에 나설지 귀추가 주목된다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 찰스 올리베이라가 건재함을 입증함에 따라 라이트급 상위권 판도는 더욱 치열해질 전망이다.이번 승리는 올리베이라에게 여러가지 측면에서 의미가 크다. 우선 그는 BMF 챔피언 벨트를 손에 넣으며 자신의 커리어에 또 하나의 상징적인 성과를 추가했다. 또한 라이트급 정상권 경쟁에서 여전히 강력한 존재임을 입증했다.올리베이라는 UFC에서 오랜 기간 정상급 파이터로 활약해 온 베테랑이다. 공격적인 서브미션 능력과 끈질긴 경기 운영으로 팬들에게 강한 인상을 남겨 왔다. 이번 경기에서도 그는 무리하게 타격전을 벌이기보다 자신의 강점을 극대화하는 전략을 택했다.전문가들은 올리베이라가 경험과 전략적인 경기 운영에서 할로웨이를 앞섰다고 평가하고 있다.특히 다섯 라운드 내내 경기 흐름을 통제한 점은 그의 노련함을 보여주는 대목으로 꼽힌다.한편 할로웨이는 이번 패배로 BMF 타이틀을 내주게 됐다. 하지만 그는 여전히 UFC에서 가장 위협적인 타격가 가운데 한 명으로 평가받는다. 수많은 명승부를 만들어 온 경험과 높은 경기 완성도를 고려할 때 재도약 가능성은 충분하다는 분석이다.이번 경기는 화끈한 타격전 대신 레슬링과 전략 싸움이 중심이 된 경기였다. 그러나 올리베이라가 보여준 경기 운영 능력은 라이트급 경쟁 구도에 새로운 변화를 예고했다는 평가를 받고 있다. BMF 타이틀을 거머쥔 올리베이라가 앞으로 어떤 도전에 나설지 귀추가 주목된다. UFC326 찰스올리베이라 맥스할로웨이

맥스 할로웨이는 그래플링 압박에서 고전을 하며 특유의 경기 장악력을 발휘하지 못했다.이번 경기는 두 선수에게 특별한 의미가 있었다. 약 11년 전 처음 맞붙었던 두 파이터가 다시 옥타곤에서 만났기 때문이다. 올리베이라와 할로웨이는 2015년 처음 대결했다. 당시 경기는 올리베이라가 경기 도중 부상을 당하며 제대로 승부를 가리지 못한 채 끝났다.이 때문에 두 선수의 재대결은 오랫동안 팬들이 기다려 온 매치업 가운데 하나였다. 세월이 흐르는 동안 둘 모두 커리어에서 큰 변화를 겪었다. 할로웨이는 페더급에서 장기간 챔피언 자리를 지키며 UFC를 대표하는 볼륨 스트라이커로 자리 잡았다. 끊임없이 압박하는 공격 스타일과 뛰어난 체력은 그의 상징과도 같은 요소였다.올리베이라는 라이트급에서 정상에 오르며 세계적인 그래플러로 명성을 쌓았다. 다양한 서브미션 기술과 공격적인 경기 운영으로 수많은 명승부를 남겼다.이번 재대결에서는 올리베이라의 전략이 더욱 돋보였다. 그는 할로웨이의 강점인 타격을 최대한 봉쇄하기 위해 경기 초반부터 클린치와 레슬링을 적극적으로 활용했다. 특히 라운드마다 반복된 테이크다운이 경기 흐름을 완전히 바꿨다.할로웨이는 여러 차례 일어나기 위해 시도했지만 올리베이라의 압박을 완전히 벗어나지 못했다. 상위 포지션을 유지한 올리베이라는 시간을 효율적으로 활용하며 포인트를 쌓아갔다.경기가 후반으로 갈수록 체력 소모가 커진 할로웨이는 공격 기회를 제대로 만들지 못했고, 결국 판정 결과는 세 명의 심판 모두 올리베이라의 손을 들어주는 것으로 나타났다. 이로써 두 선수의 리매치는 올리베이라의 압도적인 승리로 마무리됐다.