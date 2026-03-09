올리베이라, 할로웨이 상대로 완승... BMF 타이틀 새 주인

▲
찰스 올리베이라(사진 오른쪽)는 전방위로 맥스 할로웨이를 압도했다.UFC 제공
'두 브론스' 찰스 올리베이라(37·브라질)가 탄탄한 레슬링 전략을 앞세워 '블레시드(Blessed)' 맥스 할로웨이(35·미국)를 완벽하게 제압하며 새로운 BMF 챔피언에 올랐다.
라이트급 랭킹 3위 올리베이라는 8일(한국시간) 8일(한국 시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 있었던 'UFC 326: 할로웨이 vs. 올리베이라 2' 메인이벤트에서 라이트급 4위 할로웨이를 상대로 5라운드 접전 끝에 만장일치 판정승(50-45, 50-45, 50-45)을 거뒀다.
이번 경기는 UFC에서 '가장 터프한 파이터'를 상징하는 BMF 타이틀이 걸린 경기로 큰 관심을 모았다.
경기 전 전문가들은 두 선수의 파이팅 스타일 차이에 주목했다. 할로웨이는 UFC 역사에서 손꼽히는 타격가로 평가받는다. 긴 리치와 빠른 콤비네이션, 경기 내내 이어지는 높은 타격 볼륨을 무기로 수많은 명승부를 만들어 왔다.
반면 올리베이라는 그래플링과 서브미션 능력이 강점인 파이터다. UFC 역사상 가장 많은 서브미션 승리를 기록한 선수 가운데 한 명으로, 그라운드에서의 위협적인 공격이 특징이다.
실제 경기에서도 이러한 스타일 차이는 그대로 드러났다. 올리베이라는 경기 시작부터 거리를 좁히며 클린치 싸움을 유도했다. 이어 테이크다운을 성공시키며 할로웨이를 캔버스로 끌어내렸고, 이후 상위 포지션을 유지하며 경기를 안정적으로 운영했다.
할로웨이는 스탠딩 상황에서 타격전을 만들기 위해 움직였지만, 올리베이라는 지속적으로 레슬링 압박을 가하며 이를 차단했다. 그라운드 상황에서는 엘보 공격과 함께 서브미션 시도를 이어가며 심판들에게 뚜렷한 인상을 남겼다.
결국 올리베이라는 경기 내내 주도권을 잃지 않았고, 다섯 라운드 모두를 가져가는 완벽한 경기력으로 승리를 확정했다.