게임 장면 짜깁기 한 백악관 홍보 영상, 이 영화에 담긴 경고

"이란 공격 장면에 할리우드 영화와 게임 장면 등을 짜깁기 한 백악관의 홍보 영상은 이번 전쟁을 보는 미국 정부의 시각을 보여주는 것 같습니다." (앵커 김경호)

"전쟁이 힘 있는 자에게는 영화 같고 게임 같은 희극일지 몰라도 누군가에게는 삶의 모든 것을 앗아간 비극입니다. 전쟁은 화면 속 가상 세계가 아니라 눈앞의 현실이라는 걸 잊지 말아야겠습니다." (앵커 김초롱)

2026년 3월 8일자 MBC 뉴스데스크 클로징 멘트다. 드론과 미사일이 전면에 나선 오늘날의 전쟁 보도를 보고 있으면 참혹한 인간의 희생은 숫자로만 기록될 뿐 인류의 참회로까지는 이어지지 못하는 듯하다. 전쟁 보도를 시청하는 주변인들은 죽어가는 이들의 고통보다는 기름값이나 주가의 변동에 관심을 두며 나에게 닥칠 피해만 계산하고 있다.패트릭 휴즈 감독의 2026년작 <워 머신: 전쟁 기계>는 이런 우리에게 순식간에 목숨을 잃고 살점이 찢기는 인간들의 고통과 비명을 적나라하게 대면시킨다.과거 우리는 영화 <트론>이 보여준 보이지 않는 디지털 세계에 열광했다. 무형의 데이터를 빛과 선의 기하학으로 구축하고, 0과 1의 흐름을 거대한 도시로 치환한 그 시각적 경이 앞에 전율했다. 프로그램에 자아를 부여하고 디지털 세계를 역동적인 생태계로 정의했던 그 '추상의 구체화'는 가상 세계의 기틀을 마련한 선구적 성취였다.하지만 2026년의 우리는 기괴한 아이러니 앞에 서 있다. 디지털 세계를 의인화하며 신기해하던 시대를 지나 이제는 기계 전쟁의 매끈한 스크린 뒤에 숨겨진 '인간의 고통'을 구체화하는 데서 영화적 의미를 찾아야 하는 처지가 된 것이다. <워 머신: 전쟁 기계>는 바로 그 지점, 디지털로 인해 추상화된 죽음을 다시 육체적인 비극으로 끄집어내는 역설의 현장이다.