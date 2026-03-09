'짜릿한 역전극' 이제혁, 패럴림픽 사상 첫 스노보드 메달

연합뉴스

3위로 결승선 통과하고 포효하는 이제혁(대한장애인체육회 제공)한국 장애인 스노보드 국가대표 이제혁이 패럴림픽에서 한국에 사상 첫 스노보드 메달을 안겼다.이제혁은 8일(현지시각) 이탈리아 코르티나담페초 파라 스노보드 파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 스노보드 크로스 남자 하지 장애(SB-LL2) 결선에서 3위로 결승선을 통과하며 동메달을 획득했다.이제혁은 4년 전 베이징 대회에서 탈락했던 아픔을 털어냈고, 한국은 동계 패럴림픽 스노보드 종목에서 처음으로 메달을 따냈다.전날 열린 예선에서 51초74를 기록하며 전체 16명 중 6위로 본선에 진출했다. 본선부터는 4명의 선수가 동시에 출발해 순위를 겨루는 방식으로 치러졌고, 이제혁은 준준결선을 1위로 통과하며 상승세를 탔다.준결선에서도 2위에 오르며 결선에 오른 이제혁은 에마누엘레 페라토네르(이탈리아), 벤 투드호프(호주), 알렉스 매시(캐나다)와 마지막 레이스를 펼쳤다.이제혁은 결선에서 4위로 밀려나며 어려운 경기를 펼쳤다. 하지만 3위로 달리던 매시가 코너를 돌아가 넘어지며 이제혁과 부딪혔다. 이제혁은 강한 집중력으로 중심을 잡았고, 짜릿한 역전으로 3위로 뛰어올랐다.주먹을 불끈 쥐며 결승선을 통과한 이제혁은 동메달을 확정 지었고 페라토네르가 금메달, 투드호프가 은메달을 획득했다. 메달을 딴 3명의 선수는 레이스 도중 넘어져 가장 늦게 들어온 매시를 위로하며 스포츠맨십을 보여줬다.비장애인 스노보드 선수였다가 발목을 다친 이제혁은 패럴림픽에 도전하며 2022 베이징 대회에 처음으로 나섰다.전체 10위로 준준결선에 올랐지만 인코스에서 다른 선수와 충돌하며 탈락했던 이제혁은 지난 4년간 혹독한 훈련과 국제대회 경험으로 기량이 성장했고, 마침내 첫 메달이라는 값진 성과로 이어졌다.앞서 바이애슬론의 김윤지가 한국 여자 선수로는 역대 최초로 동계 패럴림픽 금메달을 따내면서 한국은 이번 대회 금메달 1개, 동메달 1개라는 목표를 개막 이틀 만에 달성했다.더 나아가 김윤지는 크로스컨트리 스키 경기에 출전하고, 이제혁도 스노보드 뱅크드 슬라롬 경기에 나서면서 추가 메달에 도전한다.