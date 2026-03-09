왕 즈이 상대 10연승 마감 안세영, 전영오픈 준우승

EPA=연합뉴스

배드민턴 '세계 최강' 안세영안세영의 스트로크 실수도 눈에 띌 정도로 많았지만 왕 즈이의 수비력이 1월보다 일취월장했다. 몸을 내던질 정도로 어렵게 걷어올린 셔틀콕으로 끝내 포인트를 가져오는 왕 즈이의 집중력은 분명히 인정할 수밖에 없었다.2025년 1월 12일 말레이시아 오픈 결승부터 2026년 1월 18일 인디아 오픈 결승까지 이어진 안세영의 왕 즈이 상대 10연승 기록이 이번에 깨진 것이다. 또한 지난 해 10월부터 이어진 공식 대회 연승 기록도 37경기에서 멈추고 말았다.배드민턴 여자단식 세계랭킹 1위 안세영이 3월 8일(일) 오후 11시 50분 영국 버밍엄에 있는 유틸리타 아레나 미노루 요네야마 코트에서 벌어진 BWF(세계배드민턴연맹) 전영 오픈 2026(슈퍼 1000시리즈) 여자단식 결승에서 중국의 라이벌 왕 즈이(2위)에게 59분만에 0-2(15-21, 19-21)로 패하며 아쉽게 준우승을 차지했다.첫 번째 게임부터 점수 차를 크게 유지하며 앞서나간 왕 즈이가 실로 오랜만에 안세영을 꼼짝 못하게 묶어버린 결승이었다. 끈질긴 수비력은 안세영이 혀를 내두를 정도였고 아슬아슬하게 라인 근처에 떨어지는 셔틀콕을 판단하는 집중력도 좋았다.절묘한 드롭샷 포인트로 첫 게임을 6-3으로 달아나기 시작한 왕 즈이는 이전 안세영과의 맞대결 기억을 이미 지우고 나온 듯 새롭게 등장한 선수처럼 보였다. 몸을 내던지는 수비 장면은 안세영이 왕 즈이를 압도하던 지난 1년간의 결승 장면들을 떠올리게 할 정도였다.이렇게 결승 초반부터 끌려가던 안세영은 날카로운 포핸드 크로스 앵글 드롭샷 포인트를 연속으로 꽂아넣으며 6-7까지 따라붙었지만 왕 즈이가 더이상 흔들리지 않고 더 멀리 달아났다. 절묘한 헤어핀 포인트를 만들어 12-6 더블 스코어를 만든 것부터 이번 전영 오픈 우승자는 왕 즈이로 예상할 수 있었다.41회나 주고받은 긴 랠리 끝에 안세영이 포핸드 드롭샷 포인트로 15-19까지 따라붙은 것이 첫 번째 게임 마지막 갈림길로 나타날 뿐이었다. 이후 안세영의 스트로크 실수가 두 개가 이어지며 첫 번째 게임이 24분만에 왕 즈이에게 넘어간 것이다.궁지에 몰린 안세영이 두 번째 게임 첫 포인트를 따내기까지 무려 53회의 긴 랠리가 이어졌는데, 왕 즈이의 언더 클리어가 끝줄 밖에 떨어지는 것을 확인한 안세영은 허탈한 미소를 지을 뿐이었다.두 번째 게임 중반 안세영이 기막힌 포핸드 크로스 앵글 헤어핀 포인트를 연속으로 성공시켜 10-8까지 앞서나간 상황도 있었지만 왕 즈이가 기습적인 포핸드 하프 스매싱으로 역전 포인트(11-10)를 만들어내고부터는 안세영이 도저히 따라잡을 수 없는 흐름이 이어졌다.왕 즈이의 놀라운 수비력 앞에 안세영의 스트로크 실수가 눈에 띄게 늘어나기 시작한 것이다. 결국 왕 즈이가 20-16으로 네 개의 챔피언십 포인트 기회를 만들어 끝내 활짝 웃을 수 있었다. 안세영이 연속 세 포인트를 따라붙어 19-20까지 추격했지만 왕 즈이는 절묘한 포핸드 크로스로 완벽한 마침표(21-19)를 찍어냈다.그 순간을 확인한 왕 즈이는 양팔을 벌려 약 1년간 안세영 앞에서 해보지 못했던 우승 세리머니를 펼쳤다. 2024년 12월 BWF 월드 투어 파이널스 4강에서 안세영을 이긴 이후 그동안 10번의 각종 대회 결승 모두를 준우승으로 끝냈던 설움을 씻어낸 셈이다.(3월 8일 오후 11시 50분, 유틸리타 아레나 미노루 요네야마 코트 - 버밍엄)(15-21, 19-21)(18승 5패)(2026년 3월 전영 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2026년 1월 인도 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2026년 1월 말레이시아 오픈 결승)안세영 2-1 왕 즈이 (2025년 12월 BWF 월드 투어 파이널스 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2025년 10월 프랑스 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2025년 10월 덴마크 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2025년 7월 일본 오픈 결승)안세영 2-1 왕 즈이 (2025년 6월 인도네시아 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2025년 5월 수디르만 컵 파이널스 결승)안세영 2-1 왕 즈이 (2025년 3월 전영 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2025년 1월 말레이시아 오픈 결승)(2024년 12월 BWF 월드 투어 파이널스 4강)안세영 0-2 왕 즈이 (2024년 10월 덴마크 오픈 결승)안세영 2-0 왕 즈이 (2024년 6월 인도네시아 오픈 4강)안세영 0-2 왕 즈이 (2023년 11월 차이나 마스터스 16강)안세영 2-0 왕 즈이 (2023년 9월 차이나 오픈 16강)안세영 2-0 왕 즈이 (2023년 6월 싱가포르 오픈 8강)안세영 2-1 왕 즈이 (2023년 1월 인도네시아 마스터스 4강)안세영 2-1 왕 즈이 (2023년 1월 말레이시아 오픈 8강)안세영 1-2 왕 즈이 (2022년 4월 아시아선수권 4강)안세영 2-1 왕 즈이 (2021년 12월 BWF 세계선수권 16강)안세영 2-0 왕 즈이 (2019년 11월 코리아 마스터스 16강)안세영 2-0 왕 즈이 (2019년 7월 캐나다 오픈 결승)