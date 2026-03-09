거짓말로 권력 뒤흔든 이들, '여성의날'에 집 떠올린 까닭

3월 8일 세계 여성의 날에 연극 <내가 살던 그 집엔>을 관람했다. 1970년대를 배경으로 중심 화자인 '나'가 세 여성 '엄마', '마마', '꾸엔'과 만나 삶의 궤적을 추적하고, 이를 바탕으로 자신의 삶을 생각하는 연극이다. 한국문화예술위원회가 선정한 '공연예술 창작산실 올해의 신작'에 발탁되어 오는 15일까지 대학로예술극장 소극장에서 관객과 만난다.
'나'가 만나는 세 여성은 억압을 경험한 존재다. 엄마는 여성으로서의 억압을 경험했고, 마마나 꾸엔은 여성으로서의 억압뿐만 아니라 이주민으로서의 억압도 동시에 경험했다. 여성의 억압을 그리고, 해방을 위한 방법을 모색한다는 점에서 세계 여성의 날에 이 연극을 관람한 게 더 뜻깊게 다가왔다.
극에 등장하는 여성들은 단순히 사건과 행위를 재연하는 역할에 그치지 않는다. 자신이 겪은 일을 말하고, 들은 이야기를 고백하고, 엉킨 이야기를 스스로 교정한다. 여성의 말하기는 오늘날 성평등 운동의 핵심적인 요소다. 연극 <내가 살던 그 집엔>의 전개 방식 역시 여성의 말하기다. 이날 관객과의 대화에는 여성의 말하기 등을 연구해온 작가 김지승이 모더레이터로 참여했다.