거짓말로 권력 뒤흔든 이들, '여성의날'에 집 떠올린 까닭

극단 적 / ⓒsol__Kim

"거짓말과 여성 서사는 긴밀한 관계가 있어요. 여성 서사에서 거짓말은 진실을 다르게 표현하는 언어적 장치가 된다고 생각해요. 거짓말이 때로는 권력을 뒤흔들기도 하고요." - 김지승 모더레이터

"말하는 사람은 다 그렇게 믿었기 때문에 모든 대사가 진실이라고 생각해요. 누구의 말은 거짓이고, 누구의 말은 진실이라고 볼 수 없어요. 둘이 서 있는 위치가 달랐을 뿐이거든요. 그래서 서로 가지고 있는 마음의 방향이 달랐죠." - 마정화 작가

연극 <내가 살던 그 집엔> 공연 사진엄마와 마마는 각자 입장에서 자신의 삶을 이야기한다. 하지만 둘의 이야기에는 엇갈리는 지점이 있다. <내가 살던 그 집엔>을 여는 곡은 1971년 발매된 김추자의 노래 '거짓말이야'이다. 이 노래가 극에 등장하는 여성들의 발화에 거짓말이 섞여 있다는 힌트를 준다. 거짓말이 섞여 있기에 '나'는 헷갈리고, 관객도 헷갈린다. 그러나 거짓말은 여성 서사에서 대단히 중요한데, 공연 후 이어진 관객과의 대화에서도 이 점이 다뤄졌다.무엇이 진실이고 무엇이 거짓이든, 여성들의 발화가 가리키는 것은 하나다. 지금 겪고 있는 억압과 차별이 싫고, 그래서 벗어나 어디로든 떠나고 싶다는 것이다. 여기서 연극의 제목에도 포함된 '집'이 중요한 키워드로 등장한다. 이들은 집을 잃어버렸기 때문에 집을 떠나고자 한다. 안온해야 할 집에서 폭력이 난무하고, 여성인 자신이 집을 지탱하고 있지만 정작 집의 주인은 남성이기 때문이다.아이러니한 건 이들이 떠나서 향해야 할 곳도 집이어야 한다는 것이다. 이곤 연출가는 집을 단순한 거주지의 의미를 넘어서 "'구성원으로서 권리를 행사할 수 있는가'와 관련된 자리"라고 설명했다. 그런 점에서 연극 후반부에 등장하는 또 한 명의 여성, 꾸엔은 집을 지킴으로써 고유한 자리를 확보하고자 하는 인물이다.'나'와 세 여성을 축으로 이야기가 쌓이다가 해제되고 엇갈리기도 하며 다시 조립이 시도되기도 한다. 어떤 방식으로 이야기를 완성할 것인지는 관객의 몫이다. 관객과의 대화 행사에서도 다양한 이야기가 오갔다. 그 이야기는 모두 여성들의 바람에 힘을 실어주는 결말을 상상하고 있었다.