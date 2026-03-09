오빠가 연쇄살인마란 걸 알았을 때... 이 드라마의 딜레마

중국 춘추전국 시대 초나라 섭현의 관리(섭공)였던 심제량은 공자와 나눈 몇 토막 대화를 통하여 후세에 제 이름을 새겼다. 개중 특별히 많이 인용되는 건 다음의 이야기다.
하루는 섭공이 공자에게 말했다. "우리 고을의 올곧은 자는 아버지가 양을 훔치자 이를 증언했답니다." 이에 공자가 답하기를 "우리 고을의 올곧음은 그와는 달라요. 아버지는 아들을 숨기고 아들은 또 아버지를 숨겨주죠." 죄를 지은 아버지를 숨기는 아들, 또 아들을 감추는 아버지가 올곧음이 될 수 있을까. 그것이 유학, 나아가 동양이 기리는 최고의 성인인 공자의 답인가. 혼란을 느낄 이가 없지 않을 것이다.
비슷한 이야기를 맹자 또한 남겼다. 어느 날 제자 도응이 스승인 맹자에게 물었다. "순 임금이 천자였을 때 고요가 법을 담당하는 관리였는데, 순의 아버지 고수가 살인을 했다면 어찌 처리했을까요?" 맹자가 답하였다. "체포했을 것이다." 도응이 다시 물었다. "그렇다면 순 임금이 금하지 않겠습니까?" 맹자가 말했다. "어찌 막겠는가. 고요는 맡은 바가 있다." 도응이 재차 묻는다. "그렇다면 순 임금은 어찌 할까요?" 그러자 맹자는 말한다. "순 임금은 천하를 버리길 헌 짚신 버리듯 할 것이고, 몰래 아버지를 업고서 도망쳐 바닷가에 숨어 살며 죽을 때까지 즐거워하였을 것이다."