오빠가 연쇄살인마란 걸 알았을 때... 이 드라마의 딜레마

쇼타임

스틸컷문제는 이로부터 사이코패스적 특성을 더는 유지하기 버거워졌다는 점에 있다. 감정을 느끼고 타인과 교감하는 덱스터가 어찌하여 제 타깃에겐 여전히 냉혹한 살인마일 수 있을까. 바로 이 지점에서 드라마가 균형점을 유지하기가 쉽지 않다는 문제가 생겨났던 것.시즌7은 마침내 문제를 터뜨리는 주요한 시즌이 된다. 이야기는 크게 두 갈래로 이어진다. 하나는 마이애미 경찰청 형사를 살해한 우크라이나 범죄조직 일원을 살해한 덱스터가 도리어 그 조직의 주요 인사인 아이작 시르코(레이 스티븐슨 분)에게 추적을 당한다는 것. 필요하면 가차없이 사람을 죽이는 아이작의 추적이 시시각각 덱스터를 향해 오는 가운데, 덱스터가 제 앞에 놓인 복잡한 문제들을 풀어가는 과정이 긴장을 자아낸다. 무엇보다 아이작이 간만에 등장한 인상적 악당이란 점에서 함량미달의 악역 탓에 긴장까지 무너졌던 지난 시즌의 과오를 완전히 씻어낸다.다른 한 줄기는 덱스터의 마음을 뒤흔드는 한나 맥케이(이본 스트라호브스키 분)의 존재다. 왕년에 유명했던 연쇄살인마의 애인으로 전국적으로 알려진 그녀는 평범한 삶을 갈구함에도 좀처럼 그와 같은 일상을 얻지 못하고 있다. 사람들은 그녀를 있는 그대로가 아닌 유명한 연쇄살인마의 여자친구란 프레임으로만 바라보는 것이다. 그런 그녀를 또 다른 시선으로 바라보는 이가 하나 있다. 바로 주인공 덱스터다. 과거 살해당한 희생자의 시신을 찾는 작업 가운데 그녀에게서 석연찮은 구석을 발견한 덱스터는 그녀가 실제로는 연쇄살인에 가담한 동조자일 가능성을 열어두고 경찰과 별도의 추적을 시작한다.시즌7은 위 두 가지 줄기를 따르며 덱스터가 쫓는 이와 그를 뒤쫓는 또 다른 위협이란 독특한 구조로 이야기를 전개한다. 꼬리에 꼬리를 무는 추적의 고리가 아이작 시르코와 한나 맥케이라는 매력적 인물들 덕분에 보는 이에게 상당한 흥미를 자아낸다. 덱스터가 이들과 관계 맺는 과정에서 좀처럼 피어나지 못할 것 같은 우정이 피어나고, 싹 트기 어려울 듯했던 사랑이 일어나는 모습이 인상적이다.