FC안양, 새 외인 FW 맹활약에 함박웃음

안양 마테우스(한국프로축구연맹 제공)핵심 외인이었던 모따의 공백이 전혀 보이지 않는다. 이번 시즌도 안양의 외국인 '스카우트' 능력이 확실하게 빛을 발휘했다.유병훈 감독이 이끄는 FC안양은 8일 오후 4시 30분 안양종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드서 세르지우 코스타 감독의 제주 유나이티드에 2-1로 승리했다. 이로써 안양은 1승 1무 승점 4점 공동 2위에, 제주는 1무 1패 승점 1점 10위에 자리했다.개막전에서 승리를 따내지 못했던 양 팀이었다. 홈 팀 안양은 지난해 재창단 후 K리그1 무대에 처음 밟으며 고전이 예상됐지만, 유 감독의 치밀한 전략 아래 안정적인 잔류에 성공했다. 이번 시즌, 강등 부담이 덜 한 상황 속 더 높은 곳을 바라봤던 이들은 첫 경기서 우승 후보로 꼽히는 대전 원정에서 1-1 무승부를 따내며 기분 좋은 출발을 선보였다.원정을 떠나온 제주는 이번 시즌 모험을 택했다. 직전 시즌 승강 플레이오프까지 몰리며 위기를 맞았던 가운데 전 대표팀 수석 코치직을 수행했던 세르지우 코스타 감독을 선임, 승부수를 띄웠다. 벤투 감독 사단의 두뇌 역할로 '체계적인 빌드업'을 제주에 입힐 것으로 기대했으나 첫 경기에서는 퇴장 악재가 발생하는 문제로 아쉽게 광주와 0-0 무승부를 기록했다.그야말로 첫 승리가 간절했던 가운데 내용은 상당히 치열했다. 양 팀 선수단은 몸을 던지는 투지를 발휘하며 승점 3점을 노렸고, 안양이 먼저 웃었다. 후반 42분 제주 김륜성이 페널티 박스 안에서 아일톤에 파울을 범하며 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 마테우스가 깔끔하게 성공시키면서 선제골을 기록했다.제주도 곧바로 따라왔다. 후반 44분에 안양 김정현이 파울을 범하며 제주가 페널티킥을 획득했고, 키커였던 네게바가 침착하게 밀어 넣으며 승부의 균형을 맞췄다. 막상막하의 상황, 안양은 '해결사' 마테우스의 발끝이 빛났다. 종료 직전 좌측에서 땅볼 패스를 받은 그는 정확한 왼발 슈팅을 김동준의 선방 범위를 완벽하게 뚫어내며 경기의 방점을 찍었다.이처럼 치열했던 공방 속 안양이 시즌 첫 승점 3점을 쟁취한 가운데 가장 주목해야 할 부분은 바로 새로운 외국인들이 제 역할을 다해냈다는 것이다. 이번 시즌을 앞두고 안양은 외인 진용에 변화를 맞이했다. 지난해 인상적인 퍼포먼스를 선보였던 토마스·마테우스·유키치를 지키는 데 성공했으나 이탈을 막지는 못했다.측면 윙어로 중요한 순간 해결을 톡톡히 해내던 야고는 말레이시아 명문 조호르 다룰 탁짐으로 떠났고, 최전방 폭격기 모따는 임대 형식으로 전북 현대 유니폼을 입었다. 특히 모따의 이적은 뼈아팠다. 지난 시즌 K리그1에서 그는 37경기서 14골 4도움을 기록하며 제 임무를 톡톡히 해냈고, 성실한 워크에식과 스타성은 많은 팬에 사랑을 받는 요소로 자리했다.모따의 활약 덕분에 안양은 위기 순간에서 극복할 수 있었고, 1부에서 안정적으로 생존할 수 있었으나 그는 전주성으로 떠나갔다. 위기감이 생길 수 있었지만, 안양은 뛰어난 외인 '스카우팅' 시스템을 통해 이 공백을 최소화했다. 겨울 이적시장에서 모따의 자리를 채우기 위해 1999년생 브라질 장신 스트라이커 엘쿠라노를 품었다.유스 시절에는 브라질 명문 플라멩구·바스쿠 다 가마를 거치며 이목을 끌었으나 프로 무대 데뷔 후 눈에 띄는 모습을 보여주지 못했다. 하지만, 안양은 그의 잠재력을 높이 평가해 팀에 합류시켰고, 그는 이번 경기 기대에 부응하는 모습을 보여줬다. 벤치에서 출발했던 그는 후반 32분 교체 출격하며 경기장을 밟았다.교체 투입 후 이렇다 할 모습을 보여주지 못한 엘쿠라노는 1-1로 팽팽하게 맞선 후반 종료 직전, 마테우스에 정확한 땅볼 크로스를 건네면서, 팀에 승점 3점을 안겨줬다. 이외에도, 그는 공중볼·연계에서 인상적인 장점을 선보이면서 유 감독과 안양 홈 팬들에 깊은 인상을 남겼다. 엘쿠라노가 펄펄 난 가운데 야고를 대체한 아일톤의 퍼포먼스도 주목을 받았다.1999년생인 그는 브라질 출신으로 빠른 발과 출중한 드리블 능력을 갖췄다고 평가를 받았다. 브라질 1부와 2부에서 주로 활약했던 아일톤은 많은 기대를 받았고, 이번 경기서 완벽하게 충족 시켜줬다. 후반 31분 교체 투입된 그는 8분 후, K리그 최고 풀백으로 성장하고 있는 김륜성의 견제를 완벽하게 뚫어내고, 페널티킥을 얻어내며 포효했다.이후에도 준수한 드리블과 속도를 통해 경기 내내 단단한 모습을 보여줬던 제주 수비진의 균열을 가져왔다. 단 37분이라는 짧은 시간 동안 경기장을 누볐음에도, 인상적인 퍼포먼스로 팀에 승점 3점을 선사하는 인상적인 활약상을 선보였다.이처럼 안양의 새로운 외인 공격진들이 펄펄 날고 있는 가운데 이들의 스카우트 시스템에도 이목이 간다. 당장 현재 스쿼드에서 활약하고 있는 마테우스·유키치·토마스를 비롯해 과거 팀에서 인상적인 모습을 선보였던 안드리고(디바)·단레이(경남)·팔라시오스·알렉스 등과 같은 걸출한 외인들을 뽑아내며 성공의 맛을 봤다.물론 과거, 바그너·딜런폭스·모지스 등과 같은 실패 사례도 존재하지만, 2020년 이후 들어서는 외인 영입 성공률이 확실하게 높아지는 추세를 보여주고 있다. 시민 구단이라는 한정적인 예산과 한계 속 1부에서 확실한 경쟁력을 올리기 위해서 경기에서 차이를 만들 수 있는 훌륭한 외인 스카우팅이 필요한데, 안양은 2경기 만에 새 외인들이 맹활약을 하면서 함박웃음을 짓고 있다.유병훈 감독도 경기 종료 후 활짝 웃었다. 그는 "아일톤을 영입한 이유를 보여줬다. 20~25분 정도 쓰려고 했는데, 먼저 투입한 이유는 직선적인 움직임으로 상대를 힘들게 할 수 있을 것 같았다. 필요한 역할을 해줬다. 앞으로가 더 기대된다"라며 흡족감을 나타냈다.한편, 안양은 오는 15일 강릉으로 이동해 정경호 감독의 강원FC와 리그 3라운드 일전을 치르게 된다.