난지한강공원에서 열리는 뮤직 피크닉의 매력 몇 가지

▲일본 록밴드 스파이에어 BUDDY

다수를 포용하는 보편적 음악색만큼이나 자신의 길을 우직하게 걷는 장인 정신도 소중하다 . 'Even Floor (이븐 플로어) '와 'Melodie(멜로디)' 속 짜릿한 전자음향을 흩뿌릴 이디오테잎, 강력한 펑크 (Punk) 에너지로 축제의 기백을 끌어올릴 초록불꽃소년단이 장르 뮤직 마니아를 환영한다. 새로이 합류한 바이 바이 배드맨의 브리티시 기타 팝도 세련미를 드리울 예정



다수의 콘서트 및 페스티벌로 한국과도 인연이 각별한 일본 4인조 밴드 스파이에어에겐 20년 공력과 패기가 공존한다. <은혼>에 실린 'Beautiful Days(뷰티풀 데이즈)'처럼 애니메이션 사운드트랙에서도 빛을 발한 팀. 무엇보다 국내에도 잘 알려진 'Some Like It Hot(썸 라이크 잇 핫)'을 라이브로 들을 절호의 기회다.



합리적인 가격과 셔틀버스의 편의, 스탠딩과 잔디밭 돗자리 등 다양한 관람 옵션 등 여러 미덕 가운데 아티스트 라인업이 돋보인다. 늦은 봄과 초여름 사이 즐거운 추억의 정점(PEAK)이 될 음악 축제가 여러분을 기다리고 있다.

