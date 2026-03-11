난지한강공원에서 열리는 뮤직 피크닉의 매력 몇 가지

▲
피크 페스티벌 2026 2차 라인업염동교
모두가 사랑하는
한국 대중음악사의 굵직한 발자취를 새긴 자우림. 2025년 11월 발매된 12집 <LIFE!(라이프)>로 여전한 음악적 총기를 발산한 이들은 무게감이 대단하다.
잔디밭과 피크닉에 이보다 더 잘 어울릴 수 있을까? 진솔한 노랫말로 청춘과 공감대를 형성해 온 십센치(10CM)의 '스캔들'과 '너에게 닿기를'의 감미로운 선율로 노을 진 난지한강공원을 수놓을 테다. 쇼맨십 둘째가라면 서러운 프론트퍼슨 배인혁과 로맨틱펀치의 "록페 클래식" '토요일 밤이 좋아'에 맘이 부풀어 온다.
2025년 12월 연말 콘서트 "바다와 구름과 무대"를 성황리에 마친 쏜애플과 2024년 발매된 정규 3집 <N/A엔/에이>를 통해 경력의 고점을 갱신한 솔루션스같은 엠피엠지(MPMG) 소속 뮤지션들도 출격 준비를 마쳤다. 숱한 무대로 다져진 고수들인 만큼 고품격 무대를 기대해 봐도 좋다. 보편적 질감의 팝록으로 대중의 지지를 그러모은 나상현씨밴드도 헤드라이너급 인지도를 보유한 밴드.