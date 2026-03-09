사랑 앞에서 스스로 물러서는 사람들

|[이 장면 이후 우리 사회는] 영화, 방송, 책등 작품 속 한 장면을 통해, 오늘의 사회적 장면과 감정의 흐름을 살펴봅니다.[기자말]
사랑은 하고 싶은데 시작하지 못하는 사람들이 있다. 다가가기도 전에 이미 고개를 젓는다. 어차피 안 될 거라고, 나 같은 사람이 무슨, 하고 먼저 물러선다. 거절당하기 전에 스스로 포기하고, 상처받기 전에 스스로 돌아선다. 사람은 왜 사랑하기 전에 먼저 자격을 묻게 되었을까.
"기다려본 적이 있는 사람은 안다. 세상에서 기다리는 일처럼 가슴 애리는 일 있을까."
황지우 시인의 시처럼, 기다림은 늘 가슴을 조여 온다. 다가오는 발자국 소리 하나에도 심장이 먼저 반응하고, 나뭇잎 하나 스치는 소리에도 마음이 흔들린다.
하지만 어떤 사람들은 그 기다림조차 시작하지 못한다. 사랑이 두려워서가 아니다. 그 사랑이 자신에게 올 리 없다고 먼저 믿어버렸기 때문이다.
사랑이 사치가 된 시대라고들 한다. 취업난과 불안정한 주거, 끝이 보이지 않는 생활비. 연애와 결혼을 포기한 세대라는 말은 이제 익숙하다. 그러나 그 안을 조금만 더 들여다보면 다른 감정이 보인다. 이 조건으로는 사랑받을 자격이 없다는 느낌. 누가 가르쳐 준 적은 없지만 어느 순간 당연한 것이 되어버린 생각. 우리는 그렇게 사랑보다 먼저 자격을 묻게 되었다.
백화점에서 일하는 세 사람의 이야기를 담은 영화 <파반느>는 바로 그 감정을 가만히 들여다본다. 사랑을 원하면서도 사랑받을 자격을 스스로 거둔 사람들. 빛을 갈망하면서도 빛 앞에서 멈추는 사람들의 이야기다. <파반느> 이종필 감독은 한 인터뷰에서 말했다.
"이 세상 대부분의 사람들은 사랑할 자신이 없는 못난 마음을 안고 살아가지 않나 싶었어요. 그래서 얼굴이 아니라 못난 마음에 집중하고자 했죠."
멈춘 사람과 포기한 사람. 깊이는 달랐지만 뿌리는 같았다. 자신은 빛 안에 들어가도 되는 사람이 아니라는, 오래된 믿음.
사랑할 자격을 스스로 거둔 사람들