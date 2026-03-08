디펜딩 챔피언 전북, 2경기 연속 무승 굴욕... 정정용 감독 숙제 안았다

디펜딩 챔피언 전북 현대가 2경기 연속 승점 3점 사냥에 실패하며, 공수 양면에서 많은 숙제를 안은 정정용 감독이다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 8일 오후 2시 김천종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 2라운드에서 주승진 감독의 김천 상무와 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 전북은 1무 1패, 승점 1점에 머물렀고, 김천 상무는 2무, 승점 2점을 쌓았다.개막전에서도 양 팀 모두 웃지 못했다. 지난 시즌 K리그와 코리아컵 챔피언 자리를 차지하며 환상적인 한 해를 보냈던 전북은, 개막을 앞두고 김천에서 정정용 감독을 선임하며 변화를 꾀했다. 출발은 좋았다. 이적시장에서는 모따(임대), 오베르단, 박지수, 김승섭을 영입하며 전력을 강화했고, 슈퍼컵에서는 대전하나시티즌을 제압하며 기분 좋은 출발을 선보였다.하지만 1라운드에서는 아쉬움을 남겼다. 승격팀 부천을 홈으로 불러들여 2골을 넣었지만 수비에서 치명적인 실수가 반복되며 내리 3골을 허용했고, 패배를 맛봤다. 김천 역시 개막전에서 포항 스틸러스와 접전 끝에 1-1 무승부를 기록했다.이번 2라운드에서는 승점 3점이 필요했던 전북과 김천 모두 최선의 전력을 내세웠다. 김천은 백종범 골키퍼를 중심으로 김태환, 김민규, 이정택, 박철우, 고재현, 이수빈, 박태준, 김주찬, 박세진, 이건희가 선발로 나섰다. 전북은 송범근, 김태환, 연제운, 김영빈, 김태현, 맹성웅, 오베르단, 김진규, 김승섭, 모따, 이동준이 출전했다.경기 초반은 김천이 분위기를 주도했다. 후반 3분 교체 투입된 홍윤상이 깔끔한 슈팅으로 선제골을 기록했다. 전북은 진태호, 강상윤, 이승우, 이영재, 티아고를 투입하며 반전을 노렸고, 결국 후반 46분 티아고의 크로스를 모따가 헤더로 연결해 동점을 만들었다. 이후 총공세를 퍼부었지만, 결정적 장면을 만들지 못하며 경기는 1-1로 종료됐다.승자가 나오지 않은 경기에서 전북은 개막 2경기 연속 무승(1무 1패)이라는 성적을 기록했다. 결과가 뒤따르지 않은 점도 문제지만, 경기력이 안정되지 않은 점도 간과할 수 없다. 지난해 거스 포옛 감독 체제에서 전북은 공수 양면에서 안정된 모습을 보이며 리그를 지배했다.공격에서는 강력한 파괴력을 보였고, 수비에서는 시즌 초반 흔들림이 있었지만 끝내 해법을 찾아 최소 실점 1위를 기록했다. 4-3-3이라는 플랜 A를 중심으로 선수들의 장점을 극대화하며, 4년 만에 리그 정상에 복귀했다.포옛 감독이 떠난 뒤 전북은 김천에서 성과를 보여준 정정용 감독을 선임하며 기대를 모았다. 정 감독은 김천에서 확실한 포지셔닝과 다양한 빌드업 체계를 선보이며 2년 연속 3위를 달성했고, 이를 기반으로 전주성에 입성했다. 슈퍼컵 승리로 출발은 좋았다.하지만 리그에서는 아직 안정적인 경기 흐름을 잡지 못하고 있다. 가장 큰 과제는 수비 불안이다. 지난해 강점이었던 수비가 두 경기 동안 약점으로 드러났다. 개막전에서는 3골을 허용했고, 김천전에서도 뚜렷한 해결책을 찾지 못했다.높은 수비 라인으로 인해 역습에 노출됐고, 압박을 풀어내지 못하면서 빌드업에도 어려움을 겪었다. 후반 5분 홍윤상에게 선제골을 허용했을 때 이러한 문제점이 드러났다.중원 운영에서도 어려움이 나타났다. 정 감독은 중앙 미드필더 김진규를 공격적으로 활용하며, 최전방 모따와 연결하고 2선에서 창의적 패스를 기대했지만, 효과는 제한적이었다. 김진규는 경기 중 일찍 교체됐고, 오베르단과 맹성웅이 분전했지만 점유율 47%, 패스, 키패스 등에서 김천에 밀렸다.공격에서도 직선적 패스와 롱볼을 주로 활용하던 포옛 감독 체제와 달리, 정 감독은 후방 빌드업과 측면·하프 스페이스 크로스를 강조한다. 그러나 상대 미드필더 지역 장악이 충분하지 않아 효율성은 떨어진다.정 감독도 이를 확실하게 인지했다. 경기 종료 후 그는 "지난 두 경기에서 페널티킥을 내줬던 것과 비교하면 충분히 나아진 모습이라고 본다. 앞으로 더 좋아질 것"이라며 "빌드업을 포함해 여러 요소를 종합적으로 고려해야 한다. 상황에 맞는 선수 조합을 맞추는 것이 중요할 것 같다"라고 답했다.한편 전북은 오는 14일 오후 2시 이정규 감독의 광주FC와 리그 3라운드 일전을 치르게 된다.