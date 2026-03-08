김도영 3타점 활약도 부족... 한국, 대만전 패배로 8강 진출 위기

연합뉴스

8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 3차전 대한민국과 대만의 경기. 7회초 1사 2, 3루 한국 곽빈이 교체되고 있다.한국은 4회 시작과 함께 곽빈을 마운드에 올렸고 곽빈은 시속 158km의 강속구를 던지며 삼진 하나와 땅볼 2개로 삼자범퇴 이닝을 만들며 침체됐던 대표팀의 분위기를 끌어 올렸다. 하지만 한국은 4회말 공격에서도 단 8개의 공으로 삼자범퇴를 당하며 답답한 경기를 이어갔다. 곽빈은 타선의 부진에도 5회 투구에서 삼진 1개를 포함해 대만 타선을 단 9개의 공으로 처리하면서 팽팽한 투수전을 이어갔다.한국은 5회말 공격에서 안현민의 볼넷, 문보경의 중전안타로 만든 무사1, 3루 기회에서 위트컴이 대만의 두 번째 투수 린웨이언에게 유격수 앞 병살로 물러났지만 3루주자 안현민이 홈을 밟으며 승부를 원점으로 만들었다. 하지만 곽빈은 6회초 선두타자 정쭝저에게 좌중간 솔로홈런을 허용하며 다시 리드를 빼앗겼다. 곽빈은 피홈런 후 세 타자를 잘 막았지만 동점을 만들자마자 허용한 홈런은 매우 아쉬웠다.한국은 6회말 공격에서 박동원의 볼넷으로 만든 1사 1루에서 2024년 KBO리그 MVP 김도영이 린웨이언의 초구를 잡아당겨 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터트렸다. 맞는 순간 홈런을 직감할 수 있었던 타구속도 시속 175km, 비거리 119m의 완벽한 대형 홈런이었다. 한국은 7회초 1사1,2루 위기를 맞았지만 3번째 투수 더닝이 린자정을 3루수 앞 병살로 유도하면서 큰 위기를 무실점으로 막아냈다.한국은 7회말 1사 후 문보경이 볼넷으로 출루했지만 대주자 신민재의 도루 실패로 기회를 살리지 못했고 8회초 2사2루에서 더닝이 페어차일드에게 역전 투런홈런을 허용하며 다시 3-4로 리드를 내줬다. 하지만 한국은 8회말 공격에서 2사 후 김혜성의 볼넷과 김도영의 적시 2루타를 묶어 다시 4-4 동점을 만들었다. 9회초 고우석이 삼자범퇴를 기록한 한국은 9회말 2사1,2루 기회를 살리지 못했다.9회까지 승부를 가리지 못한 양 팀은 무사 주자 2루 상황에서 승부치기에 들어갔고 야수 선택과 스퀴즈로 한 점을 내줬지만 고우석과 노경은이 추가 실점을 막았다. 한국도 10회말 무사 2루에서 시작해 김형준의 보내기 번트로 1사 3루 기회를 만들었다. 하지만 김혜성의 1루 땅볼 때 김주원이 홈에서 아웃 됐고 이날 3타점을 기록한 김도영이 우익수 플라이로 물러나면서 대만에게 아쉬운 패배를 당했다.