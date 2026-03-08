김도영 3타점 활약도 부족... 한국, 대만전 패배로 8강 진출 위기

▲
8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 3차전 대한민국과 대만의 경기에서 4-5로 패배한 한국 선수들이 아쉬워하고 있다.연합뉴스
한국이 '난적' 대만에게 아쉬운 승부치기 패배를 당하며 2연패에 빠졌다.
류지현 감독이 이끄는 한국야구 대표팀은 8일 일본 도쿄의 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 대만과의 세 번째 경기에서 승부치기까지 가는 접전 끝에 4-5로 패했다.
지난 4번의 WBC에서 대만을 상대로 한 번도 패한 적이 없는 한국은 5번째 맞대결에서 대만에게 첫 패배를 당하며 9일 호주전에서 많은 점수를 따내고 승리해야 '경우의 수'를 통한 8강 진출을 노릴 수 있게 됐다.
한국은 3번 1루수로 출전한 김도영이 6회말 역전투런홈런. 8회말 동점 2루타를 터트리며 맹활약했지만 타선 전체가 대만 투수 6명을 상대로 10회까지 단 4안타에 그치면서 아쉬운 패배를 당했다.
한국은 대만전 승리를 위해 대회 전 선발 요원으로 분류했던 류현진과 곽빈, 데인 더닝을 모두 투입하며 총력전을 펼쳤지만, 3명의 선발 자원이 모두 대만 타자들에게 홈런을 맞은 것도 패배의 원인이었다.
2회 장위청에게 맞은 불의의 솔로홈런
2024년 프리미어12 우승을 차지한 대만은 이번 WBC 첫 경기에서 호주에게 0-3, 두 번째 경기에서는 일본에게 0-13 콜드게임 패배를 당하며 연패에 빠졌다. 그렇게 16이닝 4안타 무득점으로 심각한 빈공에 빠졌던 대만은 7일 C조 최약체 체코를 상대로 14-0, 콜드게임 승리를 거두며 '화풀이'를 했다. 7일 일본과 야간 경기를 치르고 곧바로 낮 경기에 임해야 하는 한국에게 대만은 결코 쉽지 않은 상대다.
한국은 대만전에서 '빅리그 78승 투수' 류현진이 선발 등판해 작년 일본의 닛폰햄 파이터즈에서 활약한 구린루이양과 맞대결을 벌였다. 한국은 김도영(3루수)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-셰이 위트컴(1루수)-문보경(지명타자)-김주원(유격수)-박동원(포수)-김혜성(2루수)으로 타순을 꾸렸다. 일본전에서 수비 도중 부상을 당한 문보경이 지명타자로 옮겼고 김도영이 3루, 위트컴이 1루를 맡았다.