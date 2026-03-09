전지현 한 마디에 중국인들이 '치맥'을 찾았다

지난 1983년 워너 브라더스에서 제작한 드라마 <브이>는 지구를 정복하려는 파충류 외계인과 그들에게 반역자로 낙인 찍힌 과학자들의 게릴라전을 그린 작품으로 1985년 국내에도 방영돼 많은 사랑을 받았다. 특히 지구인으로 위장한 외계인들의 피부가 벗겨지면서 파충류의 껍질이 드러나는 장면과 주인공 다이아나(제인 배들러 분)가 생쥐를 통째로 먹는 장면은 시청자들에게 큰 충격을 안겨줬다.
국내에서도 지난 1996년 MBC에서 고소영과 이소라를 앞세워 외계인과 인간의 사랑을 담은 드라마 <별>을 방영한 적이 있다. <별>은 SF 호러 드라마를 표방한 작품 답게 많은 특수 효과를 사용했고 의과 대학, 소방서 등에 촬영 협조를 구해 첨단 장비들도 대거 사용됐다. 하지만 심은하가 출연했던 <엠 M> 같은 인기를 기대했던 <별>은 결국 주연 배우 고소영과 이소라, 그리고 MBC에 '흑역사'로 남았다.
이처럼 외계인이 나오는 드라마는 제작 여건도 어렵고 성공도 보장할 수 없기 때문에 국내에서는 사실상 제작이 불가능한 장르로 여겨졌다. 그러던 2013년 SBS는 검증된 제작진과 스타 배우들을 앞세워 외계인과 인간의 사랑을 그린 판타지 로맨스 드라마를 편성해 엄청난 성공을 거뒀다. <도둑들>,<베를린>의 전지현과 <해를 품은 달>의 김수현이 출연했던 SBS 수목 드라마 <별에서 온 그대>였다.