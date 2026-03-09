사이트 전체보기
드라마 보는 아재 전지현 한 마디에 중국인들이 '치맥'을 찾았다

전지현 한 마디에 중국인들이 '치맥'을 찾았다

[드라마 보는 아재] 전지현-김수현 주연의 SBS 수목드라마 <별에서 온 그대>

양형석(utopia697)
26.03.09 15:14최종업데이트26.03.09 15:15
지난 1983년 워너 브라더스에서 제작한 드라마 <브이>는 지구를 정복하려는 파충류 외계인과 그들에게 반역자로 낙인 찍힌 과학자들의 게릴라전을 그린 작품으로 1985년 국내에도 방영돼 많은 사랑을 받았다. 특히 지구인으로 위장한 외계인들의 피부가 벗겨지면서 파충류의 껍질이 드러나는 장면과 주인공 다이아나(제인 배들러 분)가 생쥐를 통째로 먹는 장면은 시청자들에게 큰 충격을 안겨줬다.

국내에서도 지난 1996년 MBC에서 고소영과 이소라를 앞세워 외계인과 인간의 사랑을 담은 드라마 <별>을 방영한 적이 있다. <별>은 SF 호러 드라마를 표방한 작품 답게 많은 특수 효과를 사용했고 의과 대학, 소방서 등에 촬영 협조를 구해 첨단 장비들도 대거 사용됐다. 하지만 심은하가 출연했던 <엠 M> 같은 인기를 기대했던 <별>은 결국 주연 배우 고소영과 이소라, 그리고 MBC에 '흑역사'로 남았다.

이처럼 외계인이 나오는 드라마는 제작 여건도 어렵고 성공도 보장할 수 없기 때문에 국내에서는 사실상 제작이 불가능한 장르로 여겨졌다. 그러던 2013년 SBS는 검증된 제작진과 스타 배우들을 앞세워 외계인과 인간의 사랑을 그린 판타지 로맨스 드라마를 편성해 엄청난 성공을 거뒀다. <도둑들>,<베를린>의 전지현과 <해를 품은 달>의 김수현이 출연했던 SBS 수목 드라마 <별에서 온 그대>였다.

<별에서 온 그대>는 국내는 물론이고 중국에서도 엄청난 인기를 끌었다.
<별에서 온 그대>는 국내는 물론이고 중국에서도 엄청난 인기를 끌었다.<별에서 온 그대> 홈페이지

14년 만에 출연한 드라마로 두 번째 전성기 활짝

고등학교 1학년 때 패션잡지 모델로 데뷔한 전지현은 여러 광고를 통해 활동을 하다가 1998년 SBS 드라마 <내 마음을 뺏어봐>를 통해 연기를 시작했다. 1999년에는 <내 마음을 뺏어봐>에 함께 출연한 박신양과 <화이트 발렌타인>에 출연하면서 영화로 활동 영역을 넓혔다. 같은 해 드라마 <해피투게더>에서 5남매의 막내 서윤주를 연기한 전지현은 프린트 광고에서 테크노 댄스를 추면서 일약 스타덤에 올랐다.

2000년 이정재와 함께 멜로 영화 <시월애>에 출연한 전지현은 2001년 <엽기적인 그녀>를 통해 서울에서만 173만 관객을 동원했고 만 20세에 역대 최연소 대종상 여우주연상을 수상했다(영화관입장권 통합전산망 기준). 하지만 너무 빨리 정점에 오른 탓일까. 전지현은 2003년 차기작 <4인용 식탁>이 흥행에 실패했고 2004년에 개봉한 <내 여자친구를 소개합니다> 역시 과도한 간접광고로 혹평을 받았다.

2006년 정우성, 이성재와 <무간도>를 연출했던 유위강 감독의 <데이지>에 출연한 전지현은 2007년 황정민과 함께 <슈퍼맨이었던 사나이>에 출연해 변신을 시도했지만 전국 관객 55만으로 부진했다. 2009년 할리우드 진출작 <블러드>마저 흥행에 실패한 전지현은 2011년 휴 잭맨, 리빙빙과 미국, 중국의 합작 영화 <설화와 비밀의 부채>에 출연했지만 이 영화는 국내에서 개봉조차 되지 못했다.

그렇게 <엽기적인 그녀> 이후 별다른 대표작을 만나지 못하던 전지현은 2012년 <도둑들>에서 줄 타는 도둑 예니콜 역을 맡아 1298만 관객을 동원하며 화려하게 부활했다. 2013년 초에 개봉한 <베를린>으로 716만 관객을 모은 전지현은 2013년 연말 14년 만의 드라마 출연작 <별에서 온 그대>를 통해 폭발적인 사랑을 받았고 백상예술대상 TV대상과 SBS 연기대상에서 대상을 수상하며 제2의 전성기를 활짝 열었다.

2015년 <암살>로 두 번째 천만 영화를 만든 전지현은 2016년 <푸른 바다의 전설> 이후 출산과 육아로 공백을 가졌다가 2021년 넷플릭스의 <킹덤:아신전>으로 복귀했다. 같은 해 김은희 작가가 집필한 <지리산>에 출연한 전지현은 작년 9월에 공개된 디즈니플러스 드라마 <북극성>에서 여성 정치인을 연기했다. 전지현은 올해도 영화 <군체>와 드라마 <인간X구미호>로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

코미디-멜로-스릴러 넘나든 드라마

전지현은 <별에서 온 그대>로 SBS 연기대상 대상과 백상예술대상 TV부문 대상을 휩쓸었다.
전지현은 <별에서 온 그대>로 SBS 연기대상 대상과 백상예술대상 TV부문 대상을 휩쓸었다.SBS 화면 캡처

사실 2010년대 초반까지만 해도 박지은 작가는 MBC의 <내조의 여왕>과 <역전의 여왕>, KBS 주말 드라마 <넝쿨째 굴러온 당신> 등 유쾌한 가족 드라마에 특화된 작가로 유명했다. 그런 박지은 작가가 지구에서 400년 동안 산 외계인과 톱스타의 사랑을 그린 <별에서 온 그대>를 집필했을 땐 기대만큼 우려의 시선도 많았다. 하지만 박지은 작가는 <별에서 온 그대>를 계기로 '멜로의 여왕'으로 거듭났다.

2013년12월 SBS 수목 드라마로 편성된 <별에서 온 그대>는 '제2의 <야인시대>'를 노렸던 KBS의 <감격시대:투신의 탄생>, 고 이선균, 이연희를 앞세운 <미스코리아>와 동 시간대에 맞붙었다. 결과는 최고 시청률 28.1%를 기록한 <별에서 온 그대>의 완승이었고 SBS 수목드라마는 2013년 <너의 목소리가 들려>, <주군의 태양>, <상속자들>, <별에서 온 그대>까지 '대박 행진'을 이어갔다(닐슨코리아 시청률 기준).

<별에서 온 그대>의 주인공 도민준(김수현 분)은 외계인으로 순간 이동과 타임 스톱, 괴력 등 온갖 신기한 능력들을 가지고 있다. 2013년 SBS 수목 드라마에는 유독 특별한 능력을 가진 '이능력자'가 주인공으로 나온 작품이 많았다. <너의 목소리가 들려>에서는 다른 사람의 마음을 읽을 수 있는 남자 주인공이 나왔고 <주군의 태양>에서는 귀신을 볼 수 있고 소통까지 가능한 여자 주인공이 등장했다.

<별에서 온 그대>가 방영 2주 만에 시청률 20%를 돌파하고 21회로 종영할 때까지 꾸준히 20% 중·후반의 높은 시청률을 유지할 수 있었던 비결은 배우들의 호연과 함께 완급 조절이 돋보였던 박지은 작가의 대본이 결정적인 역할을 했다. 실제로 <별에서 온 그대>는 한 회 안에서 코미디와 격정 로맨스, 때로는 긴장감 넘치는 스릴러까지 다양한 장르를 넘나들면서 시청자들을 사로잡는데 성공했다.

<별에서 온 그대>에서는 천송이(전지현 분)가 도민준과 함께 테라스에서 첫 눈을 바라보며 세상 진지한 표정으로 "첫 눈 오는 날엔… 치킨에 맥준데.."라는 반전의 대사를 던져 웃음을 안겨줬다. 그리고 천송이의 이 한마디는 국내는 물론 <별에서 온 그대>가 인기리에 방송된 중국에서도 '치맥 열풍'을 불러 일으켰고 한국의 치킨과 맥주를 맛보기 위해 중국인 관광객들이 대거 몰려드는 현상이 벌어지기도 했다.

신성록의 소름 끼치는 소시오패스 연기

신성록은 <별에서 온 그대>에서 '메인빌런' 이재경을 연기하며 시청자들의 미움을 한 몸에 받았다.
신성록은 <별에서 온 그대>에서 '메인빌런' 이재경을 연기하며 시청자들의 미움을 한 몸에 받았다.SBS 화면 캡처

2013년은 영화 <베를린>과 드라마 <별에서 온 그대>를 연속으로 흥행 시킨 전지현에게도 최고의 한 해였지만 김수현 역시 전지현 못지 않게 빛나는 한 해를 보냈다. 6월에 개봉한 첫 단독 주연작 <은밀하게 위대하게>로 696만 관객을 동원한 김수현은 <별에서 온 그대>를 통해 일약 '도민준 신드롬'을 일으키며 전성기를 달렸고 SBS 연기대상에서 최우수상과 베스트 커플상을 비롯해 4개의 상을 휩쓸었다.

2012년 <내 딸 서영이>를 통해 라이징 스타로 떠오른 박해진은 <별에서 온 그대>에서 어린 시절부터 천송이를 짝사랑하던 국내 굴지 재벌의 막내아들 이휘경을 연기했다. 사실 멜로 드라마에서 적지 않은 서브 남주들은 여주인공의 사랑을 얻지 못해 악역으로 돌변하는 경우가 적지 않다. 하지만 휘경은 끝까지 천송이에 대한 연정을 지키며 천송이와 도민준의 사랑을 응원하는 '착한 서브 남주'로 남았다.

<지붕 뚫고 하이킥>을 통해 주목 받기 시작해 <시크릿 가든>, <인현황후의 남자>, <최고다 이순신> 등에 출연한 유인나는 <별에서 온 그대>에서 친구인 천송이에 밀려 한 번도 주연을 해보지 못한 만년조연 유세미 역을 맡았다. 천송이가 한유라(유인영 분) 살해 사건에 연루돼 나락에 떨어진 후 천송이의 자리를 차지한 유세미는 계속 천송이를 의식하지만 천성이 나쁘진 않아 후반엔 결국 천송이와 화해한다.

심성이 착한 두 서브 주인공이 끝내 악역이 되지 못한 가운데 <별에서 온 그대>의 빌런 역할은 신성록이 연기한 이재경이 담당했다. 이재경은 겉으론 주말마다 유기견 센터에서 봉사 활동을 하는 모범적인 재벌 2세지만 뒤로는 자신의 목적을 위해 살인도 마다하지 않는 악랄한 소시오패스이자 최악의 인간 말종이다. 이재경 역을 소름 끼치게 소화한 신성록은 팬들로부터 '재승사자'라는 별명을 얻었다.
드라마보는아재 별에서온그대 박지은작가 전지현 김수현

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기