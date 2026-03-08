오타니 쇼헤이가 보여준 '최고 슈퍼스타'의 품격

연합뉴스

큰사진보기 ▲7일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 2차전 대한민국과 일본의 경기. 3회말 1사 일본 오타니가 우중간 솔로 홈런을 치고 그라운드를 돌고 있다. 2026.3.7 연합뉴스

오타니는 한국전을 접전 끝에 승리한 이후에도, 승자에 대한 자부심을 내세우기보다 패자에 대한 존중을 잊지 않았다. 경기 후 인터뷰에서 오타니는 '훌륭한 경기'를 했다고 평가하며 한국 타자들의 실력을 칭찬하기도 했다.



"정말 대단한 경기였다. 누가 이겨도 이상하지 않을 훌륭한 경기였다. 한국 타자들이 타석에서 우리 일본 선수들 못지않게 아주 정교하고 신중한 모습을 보여줬다. 정말 좋은 타선이라는 인상을 받았다. 정말 끈질기고 훌륭한 게임이었고, 양 팀 모두에게 좋은 경기였다."



"역시 오타니"... 한국 팬들도 인정



한편으로 오타니는 자신보다 팀 동료들을 먼저 챙기는 것도 잊지 않았다. 오타니는 동점 홈런을 치고 더그아웃에서 이날 일본의 선발투수이자 고교 선배이기도 한 기쿠치와 포옹을 나누기도 했다. 이날 경기 초반 한국 타선에서 공략당하며 힘들게 출발하던 기쿠치의 부담을 덜어준 한 방이었다. 또한 이날 한국전 승리의 결정적인 장면으로는 자신보다 연타석 홈런을 날린 스즈키를 먼저 거론하며 칭찬을 아끼지 않았다.



"오늘 경기에서 가장 의미가 컸던 건 스즈키의 1회 투런홈런이었다고 생각한다. 그 홈런 덕분에 이른 시간에 1점 차로 따라붙으면서 분위기를 가져오고 선수들이 더욱 집중할수 있는 환경이 마련됐기에 값진 한방이었다.



선발투수인 기쿠치 선배도 초반에 많이 긴장했을 텐데 어쩔 수 없는 부분이라고 생각한다. 제가 동점 홈런을 치고 나자, 선배가 제게 와서 '고맙다'고 하더라. 그때부터 '이제 시작이다'라는 긍정적인 더그아웃 분위기가 형성됐다."



오타니는 한국전 역전승이 앞으로의 대회에 긍정적인 영향을 가져올 것을 기대했다.



"지난 WBC 때도 그랬지만 단기전에서는 반드시 몇차례 힘든 고비가 찾아오기 마련이다. 한국전 같은 어려운 경기를 승리로 장식하면서 팀으로서의 결속력이 더 단단해진다. 그런 의미에서 오늘의 승리는 의미가 컸고, 선수 개개인이 제 몫을 정말 훌륭하게 해줬다."



오타니는 이번 WBC에서 단 2경기 만에 자신이 왜 최고의 슈퍼스타인지를 다시 한번 증명했다. 많은 한국 팬도 비록 뼈아픈 패배를 안긴 상대팀 선수지만, 오타니의 차원이 다른 실력과 프로 의식은 인정할 수밖에 없다는 칭찬의 반응이 나오고 있다. 오타니가 남은 대회에서도 어떤 모습을 보여줄지 주목된다.





