'강팀 킬러' 이재성, 시즌 5번째 골... 마인츠 잔류 희망 살렸다

2025-26 독일 분데스리가 25라운드

(코파세 아레나, 독일 마인츠 - 2026년 3월 8일)

마인츠 2 - 이재성 39' 다 코스타 91+'

슈투트가르트 2 - 데미로비치 76' 운다브 77'

이재성(마인츠)가 최근 골 침묵을 털고, 3개월 만에 시즌 5호골을 기록했다.마인츠는 7일 오후 11시 30분(한국시간) 독일 마인츠에 위치한 코파세 아레나에서 열린 2025-26 독일 분데스리가 25라운드 홈 경기에서 슈투트가르트와 2-2로 비겼다.이로써 마인츠는 5승 9무 11패(승점 24)를 기록, 리그 14위에 자리하며 잔류 가능성을 높였다.마인츠는 3-5-2 포메이션을 가동했다. 다니엘 바츠가 골문을 지킨 가운데 스리백은 대니 다 코스타-스테판 포슈-도미니크 코어로 구성됐다. 미드필드는 질반 비드머-파울 네벨-사노 가이슈-이재성-필립 음베네, 투톱은 필리프 티츠-셰랄도 베커가 자리했다.전반 초반 슈투트가르트가 주도권을 잡으며 몇 차례 기회를 만들었다. 전반 3분 세트피스 상황에서 운다브가 수비 사이로 밀어주고, 미텔슈타트가 강력한 왼발 슈팅을 시도했지만 바츠 골키퍼가 선방했다. 전반 17분에는 샤보의 중거리 슈팅이 골키퍼 정면으로 향했다.전반 23분에도 득점에 근접했다. 슈틸러의 크로스에 이은 레벨링의 왼발 논스톱 슈팅이 골문 왼편으로 살짝 빗나갔다.마인츠는 좌우 측면 공격을 통해 조금씩 살아나기 시작했다. 전반 29분 왼쪽에서 베커가 중앙으로 접어놓고 오른발로 올린 크로스를 티츠가 헤더로 연결했지만 골키퍼의 슈퍼세이브가 연출됐다.전반 31분에는 네벨이 오른쪽에서 낮게 크로스했고, 음베네가 박스 안 중앙에서 노마크 오픈 찬스에 이은 슈팅이 높게 떠오르며 아쉬움을 남겼다.전반 37분에는 잠잠했던 이재성이 등장했다. 왼쪽에서 베커의 크로스를 이재성이 골문 앞에서 완벽한 프리 헤더 기회를 잡았지만 골문을 벗어나고 말았다. 그러나 2분 전 실수를 만회했다. 전반 39분 코너킥 상황에서 니어 포스트로 날아온 공을 티츠가 백헤더로 돌려놨다. 이후 코스타의 머리에 닿은 패스를 이재성이 헤더로 마무리지었다. 전반은 마인츠의 1-0 리드로 종료됐다.후반 4분 역습 기회에서 사노의 중거리 슈팅은 뉘벨 골키퍼가 잡아냈다. 후반 9분에도 역습을 통해 결정적인 찬스가 찾아왔다. 네벨이 베커에게 패스를 내주며 골키퍼와 일대일 상황이 발생했지만 마지막 슈팅이 뉘벨 골키퍼에게 막히고 말았다.이재성은 공수 양면에서 부지런한 움직임을 선보였다. 후반 14분 오른쪽에서 퓌리히의 크로스를 이재성이 몸을 날려 클리어했다. 후반 19분에는 네벨의 컷백 패스를 받은 이재성이 왼발로 슈팅했으나 골문을 벗어났다.후반 20분에는 네벨의 왼발슛이 골대를 팅겨나왔다. 마인츠가 달아나지 못하는 사이 슈투트가르트가 일격을 가했다. 후반 31분 운다브의 패스를 받은 데미로비치의 오른발 터닝슛이 골문 오른쪽 하단에 꽂혔다. 1분 뒤에는 티아고의 스루패스를 받은 운다브가 골키퍼와의 일대일 찬스를 살려내며 역전골까지 작렬했다.그러나 마인츠는 포기하지 않았다. 후반 46분 오른쪽의 이재성에서 시작된 공격이었다. 이재성이 내주고, 네벨이 오른쪽을 파고들며 크로스를 올렸다. 반대편에서 음베네의 헤더가 골대를 팅겨나왔지만 다 코스타가 머리로 밀어넣었다. 결국 경기는 2-2 무승부로 종료됐다.이재성은 지난 시즌 분데스리가 진출 이후 최고의 1년을 보냈다. 모든 대회 통합 34경기에 출전해 7골 7도움(리그 7골 6도움, DFB 포칼 1도움)를 올렸으며, 자신의 한 시즌 최다 공격 포인트 기록을 경신했다. 이뿐만 아니라 마인츠는 리그 6위로 마감하며 9년 만에 유럽 대항전 진출이라는 쾌거를 일궈냈다.그러나 올 시즌 마인츠의 성적은 곤두박질을 쳤다. 얇은 스쿼드로 유로파 컨퍼런스리그와 병행하느라 리그에서의 부진이 이어졌다. 강등권 순위까지 쳐지자 보 스벤손 감독이 전반기 도중 경질되고, 우르스 피셔가 중도에 부임했다.피셔 감독 부임 후 마인츠는 대반전에 성공했다. 올해 들어 승수를 쌓는 경기가 늘어나면서 결국 강등권에서 벗어났다. 물론 강등권과의 승점차는 근소하다. 안정적인 잔류권으로 나아가려면 승점 확보가 중요하다.이번 25라운드 상대는 리그 4위의 강호 슈투트가르트전이었다. 이재성은 강팀 킬러답게 슈투트가르트전에서 맹활약했다. 전반 39분 헤더 선제골을 터뜨리며 경기 흐름을 바꾸는데 기여했다. 리그 3호골이자 시즌 5번째 득점이었다.이날 이재성은 1골을 포함, 슈팅 3회, 터치 45회, 공격 지역 패스 2회, 태클 성공 1회, 차단 1회, 걷어내기 2회, 가로채기 2회, 볼 회수 3회, 지상볼 경합 성공 2회(3회 시도)의 기록을 남겼다.무엇보다 최근 7경기 연속 공격포인트가 없었던 이재성의 득점은 반가울 수 밖에 없다. 지난해 12월 15일 14라운드 바이에른 뮌헨전 이후 약 3개월 만이다. 최근 유로파 컨퍼런스리그 삼순스포르전 1도움, 분데스리가 우니온 베를린과 하이덴하임전에서 각각 1개의 도움을 올렸으나 골과는 인연이 없었다. 1월 14일 하이덴하임전 이후 2개월 만에 공격포인트를 기록하며 부담을 덜었다.이재성은 올 시즌 분데스리가에서 23경기 3골 2도움, 포칼 2경기 0골, 유로파 컨퍼런스리그 7경기 2골 2도움을 기록 중이다.마인츠는 이날 승점 1을 추가하며 승강 플레이오프권인 16위 베르더브레멘(승점 22)과는 2점차로 벌렸다. 여전히 힘겨운 잔류 싸움을 벌이고 있는 상황에서 남은 시즌 이재성의 어깨가 더욱 무거운 이유다.