짜릿한 가상의 900가지 테마 데이트, 지수 연기는 '글쎄'

넷플릭스

넷플릭스 '월간남친'웹툰 PD 서미래(지수 분)에게 연애는 그저 사치일 뿐. 늘 바쁘고 스트레스 받는 일상에 지쳐 있는 평범한 직장인이다. 앙숙 같은 동료 PD 박경남(서인국 분)과의 껄끄러운 관계뿐만 아니라 과거 회사 생활을 암흑기로 몰아넣었던 웹툰 작가 윤송(공민정 분)과의 악몽 같은 재회로 미래의 요즘은 정말 되는 일 하나 없는 현실의 연속이었다.그러던 어느 날 미래에게 흥미로운 제안이 들어온다. 윤송의 주요 캐릭터를 활용한 연애 시뮬레이션을 개발 중인 업체의 담당자(이학주 분)가 기기를 사용해 보고 서비스 리뷰를 해달라고 부탁한 것이다. 내키지는 않았지만 짭짤한 부수입에 별다른 생각 없이 제안을 받아들인 미래는 VR 기기를 착용한 뒤, 전혀 경험해 보지 못한 세계에 발을 들여놓게 된다.그곳에는 현실에서는 만나기 힘든 멋지고 달콤한 연애의 대상들이 줄지어 미래를 기다리고 있었다. 순정만화에서나 볼 법한 왕자님(이수혁 분) 같은 인물부터 첩보원(옹성우 분), 의사(이재욱 분), 검사(이현욱 분), 대학 선배(서강준 분) 등 다양한 캐릭터들을 만나면서 미래는 모처럼 진짜 연애의 감정을 느끼기 시작한다. '월간남친' 서비스에 빠져든 미래는 과연 가상 현실 밖 세상에서도 사랑을 찾을 수 있을까.