짜릿한 가상의 900가지 테마 데이트, 지수 연기는 '글쎄'

▲
넷플릭스 '월간남친'넷플릭스
<술꾼도시여자들>, <힘센여자 강남순>, <손해 보기 싫어서> 등을 통해 여성 캐릭터 중심 서사를 경쾌한 감각으로 풀어낸 김정식 감독은 이번 작품에서도 묵직한 메시지 전달보다는 극중 BGM으로 사용된 케이팝처럼 가볍고 활기찬 분위기를 유지하는 데 주력한다.
이를 통해 가상 현실 세계관 도입으로 자칫 무거워질 수 있는 흐름을 경쾌한 호흡으로 풀어낸다. 동시에 시리즈 초반 크게 부각되지 않았던 박경남 PD와 미래 사이의 현실 로맨스에 자연스러운 당위성을 부여하면서, 시청자들로 하여금 '진짜 사랑'의 의미를 되짚게 만든다.
가상 세계 체험을 통해 얻은 사랑이라는 감정이 현실 세계의 사랑을 향한 용기로 이어질 수 있을까. <월간남친>은 자칫 민감할 수 있는 소재를 통해 비교적 긍정적인 해답을 제시한다. 19금과 스릴러 요소가 강했던 여타 넷플릭스 시리즈와 달리 <월간남친>은 가볍게 즐길 수 있는 '팝콘 스낵' 같은 드라마로서는 나쁘지 않은 선택지가 될 만하다.
우려했던 지수의 연기력...여전히 호불호