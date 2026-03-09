성착취 카르텔에 맞선 여성 변호사들의 투쟁, 딜레마에 빠졌다

성착취 카르텔과의 한판 승부를 그리고 있는 ENA 드라마 <아너: 그녀들의 법정>은 미국 사회를 뒤흔들고 있는 '앱스타인 파일'을 환기시킨다. 이 파일은 2025년 11월 미 하원에서 앱스타인 파일 투명성 법안이 통과됨에 따라 공개되었는데, 이름만 들어도 알 수 있는 정·재계 인사, 연예인, 학자 등이 망라되어 있어 미국은 물론 글로벌적으로도 상당한 충격을 안겼다.드라마는 차마 보기 힘들 정도로 성착취범(이들 또한 '앱스타인 파일'처럼 정·재·법조계 인사들이다)이 소녀나 젊은 여성의 성과 몸을 악랄하게 착취하는 정황을 보여준다. 드라마니까 과장이려니 하겠지만, 오히려 드라마가 순화된 묘사였음을 알게 하는 성착취 피해자의 책이 얼마 전 나와 또 한 번 충격을 줬다. 바로 '앱스타인 파일'의 피해 당사자인 버지니아 로버츠 주프레가 쓴 <노바디스 걸>이다. 급한 마음에 온라인으로 책을 주문했는데, 드라마 이상의 성폭력 피해를 감히 읽을 수 있을지 모르겠다.더욱이 가슴이 미어지는 것은 '앱스타인 파일'의 존재를 알리고 어떤 폭력과 가해가 있었는지 용감히 폭로한 책을 세상에 내놓은 후 버지니아가 세상을 떠났다는 사실이다. 잔혹한 성착취 피해를 극복하려고 아무리 발버둥 쳐도 "그토록 벗어나려 애썼던 그 자리"에 다시 돌아오고 마는 폭력의 반복 속에 그녀가 조금 더 살아주길 바라는 기대는 과한 욕심이었을지도 모르겠다.'앱스타인 파일'의 성착취 피해자 버지니아처럼 드라마에도 성착취 가해에 맞서 싸워보려다 결국 스스로 목숨을 끊는 소녀 유정(박세현)이 등장한다. 감당할 수 없는 피해에 압도되어 붕괴된 그녀의 자아는 그저 세상에서 자신을 지우라고 한다. 성 착취에서 벗어나고 싶었던 그녀는 성착취 피해를 알리고 변호사 현진(이청아)의 조력을 받아 법정에 서지만 거기까지였다.성착취범 개인의 가해가 아니라 '커넥트'라는 거대한 성착취 카르텔이 존재함이 드러나자, 이를 은폐하려는 카르텔의 위협이 가공할 수준으로 압박해온다. 카르텔의 진실을 폭로하려 준비했던 기자 준혁(이충주)을 카르텔이 살해한 후 이를 조작해 유정이 살해한 것으로 꾸며 기자의 폭로를 막고 유정을 꼼짝 못 하게 만든다.하루아침에 성착취 피해자가 아니라 살인범으로 전락한 유정은 성착취 피해를 꾸며냈다는 온갖 악플에 시달린다. 끝없는 가스라이팅은 유정을 심리적으로 완전히 붕괴시킨다. 유정의 죽음이 그녀가 할 수 있는 유일한 안식이었다는 자책은 L&J의 변호사들을 이 사건에 더욱 매달리게 만든다. 마침내 유정이 성매매 성폭력이 아니라 성착취 카르텔 '커넥트'에 의해 면밀하게 의도된 죽음을 맞았다는 진실을 포착한다. 그리고 카르텔의 하수인이 다름 아닌 라영(이나영)의 과거 '남친'으로 그녀를 성폭행했던 가해자 제열(서현우)임이 드러난다.