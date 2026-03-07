'만점 수비력' 김민재... 팀은 4-1 완승

김민재가 선발로 나서 팀의 대승에 일조했다.빈센트 콤파니 감독이 이끄는 바이에른 뮌헨은 7일 오전 4시 30분(한국 시간) 독일 뮌헨에 자리한 알리안츠 아레나에서 열린 '2025-26시즌 독일 분데스리가' 25라운드에서 묀헨글라트바흐에 4-1 완승을 챙겼다. 이로써 뮌헨은 21승 3무 1패 승점 66점 1위에, 묀헨글라트바흐는 6승 7무 12패 승점 25점 12위에 올랐다.이번 시즌 역시 콤파니 감독 지휘 아래 압도적인 기량을 뽐내며 리그 우승을 노리고 있는 뮌헨이었다. 개막 후 19라운드까지 단 한 차례도 패배하지 않으면서 1위 자리를 지키고 있었고, 직전 라운드서는 선두를 위협하던 도르트문트에 2-3으로 짜릿한 승점 3점을 챙기면서 리그 우승 9부 능선을 넘어선 모습을 보여줬다.최근 리그 4연승이라는 쾌조의 컨디션을 자랑하고 있는 그들 앞에 선 상대는 묀헨글라트바흐. 직전 경기에서 우니온 베를린을 상대로 승리하며 강등권과 격차를 벌렸지만, 여전히 12위에 자리하고 있었던 이들이었다. 그렇기에 뮌헨의 압승이 예상됐고, 예측대로 흘러가기 시작했다. 공격을 퍼부었던 뮌헨은 전반 32분에는 루이스 디아즈가, 전반 45분은 라이머가 골을 터뜨렸다.이후 기세를 올린 뮌헨은 후반 10분 니콜라스 잭슨이 페널티킥을 얻어냈고, 키커로 나선 무시알라가 팀의 세 번째 득점으로 확실한 승기를 잡았다. 또 후반 33분에는 잭슨이 크로스를 받아 득점을 기록, 사실상 경기를 종료하는 듯했으나 묀헨글라트바흐도 포기하지 않았다. 후반 44분 와엘 모히야가 만회 골을 터뜨렸다.예측대로 뮌헨이 완벽한 승리를 거둔 가운데, 후방을 든든하게 지킨 김민재도 인상적인 활약상을 선보였다. 어느새 뮌헨에 입성한 지 3시즌째가 된 그는 이번 시즌 입지에 큰 변화가 생겼다. 직전 시즌 부상을 안고 뛰었던 그는 개막 후 회복에 주력하는 모습이었다. 이런 상황 속 새로 영입된 독일 국가대표 요나단 타가 주전으로 올라서며 입지에 타격이 갔다.또 파트너였던 다요 우파메카노도 콤파니 감독의 신뢰를 받았고, 김민재는 서서히 설 자리를 잃어가는듯 보였다. 실제로 뮌헨 소식에 능통한 크리스티안 폴크 기자는 "뮌헨은 김민재 매각 의향이 있으며, 지난해 여름에도 이미 이적 가능성이 논의됐다"라고 보도하며 이적설이 불거지기도 했다. 하지만, 김민재는 포기하지 않았다.뮌헨에 남아 본인의 가치를 증명하고자 했고, 서서히 실력으로 이를 보여주고 있다. 제한된 출전 시간 속에서 경기장에 나와 든든하게 후방을 책임졌고, 간간이 실수가 나왔으나 개의치 않으며 강철 '멘탈'을 과시하기도 했다. 직전 도르트문트전서 벤치를 지켰던 김민재는 이번 묀헨글라트바흐를 상대로는 선발 출격을 명 받았다.4-2-3-1의 4에 해당하는 수비를 담당한 김민재는 톰 비쇼프·우파메카노·라이머아 함께 후방을 구축했고, 빠르게 인상적인 퍼포먼스를 자랑했다. 시작과 함께 프랑크 오노라의 드리블을 막아낸 그는 전반 7분에도 공중볼 경합에 승리하는 모습을 보여줬다. 또 전반 12분에는 상대 롱패스를 방어한 가운데 선제골에 결정적 역할을 해내기도 했다.전반 32분 루이스 디아즈의 선제골 당시 하프라인을 넘어 전진했던 김민재는 고레츠카에 패스를 넣으며 기점 역할을 톡톡히 해냈다. 이에 그치지 않았다. 후반 2분에도 상대 크로스를 막아냈으며 후반 36분에는 마치노의 슈팅을 확실하게 봉쇄했다. 비록 팀은 무실점을 달성하지는 못했으나 인상적인 퍼포먼스로 펄펄 날았다.풀타임으로 경기장을 누빈 김민재는 패스 성공률 95%, 수비적 행동 9회, 볼 회수 9회, 가로채기 3회, 볼 경합 성공률 100%를 달성, 확실한 퍼포먼스를 선보였다. 축구 전문 통계 매체 <풋몹>은 수비진에서 콘라트 라이머와 함께 두 번째로 높은 평점인 8.2점을 부여, 활약을 인정했다.승리를 기록한 콤파니 감독도 웃었다. 경기 종료 후 구단과 인터뷰를 통해 "마지막에 실점한 것과는 별개로, 전반적으로 매우 만족스럽다. 어린 선수들이 많이 투입된 상황이라 조직력이 잠시 흐트러질 수도 있지만, 전체적으로 아주 좋은 경기력이었다. 경기 강도도 적절했고, 오늘 출전한 선수들은 우리가 리그에서 왜 이렇게 많은 승점을 쌓고 있는지 보여줬다"라고 했다. 이어 "오늘 뛰지 않은 선수들이 얼마나 큰 역할을 할 수 있는지 잘 알고 있지만, 오늘 경기에 나선 선수들은 각자의 역할을 훌륭히 수행했다"라고 말했다.한편, 바이에른 뮌헨은 오는 11일(한국시간) 이탈리아로 이동해 아탈란타와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 16강 1차전을 치르게 된다.