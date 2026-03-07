태극전사 20명 출전, 패럴림픽의 막이 올랐다

연합뉴스

6일(현지시간) 이탈리아 베로나 아레나에서 2026 밀라노·코르티나 이 열리고 있다. 오는 15일까지 열흘간의 열전에 돌입하는 이번 대회에는 56개국에서 역대 최다인 612명의 선수가 참가해 79개의 금메달을 놓고 격돌한다.물방울 모양의 무대 위에서 시작된 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 패럴림픽. 커다란 드럼 선율이 베로나 아레나를 가득 메웠고, 이어 하얀 현대적인 의상을 입은 장애인과 비장애인 댄서들이 둥글게 모여 힘찬 몸짓을 선보이며 이번 패럴림픽의 시작을 알렸다.이윽고 경기장 가운데에 대리석으로 조각된 심장의 영상이 나타나며 본격적인 카운트다운에 돌입했다. 심장 박동 소리에 맞춰 나타난 무용수들이 온몸으로 숫자를 표현하는 독특한 방식으로 카운트다운에 나섰는데, 10부터 1에 이르기까지 사람의 몸으로 직접 표현한 숫자로 이번 패럴림픽을 열었다.선수단 입장에 앞서 특별한 영상이 준비되었다. 1948년에 시작된 하계 패럴림픽에 이어, 1976년 스웨덴에서 열린 이후 이번 이탈리아 대회를 맞이하는 올해 50주년을 맞이한 동계 패럴림픽의 역사를 공유하는 영상이 흐른 것. 이어 세계 댄스 뮤직을 이끌고 있는 이탈리아의 DJ 트리오, 메두자가 나서 디제잉에 나서며 분위기를 고조시켰다.하지만 흥겨운 음악과 달리 선수단 입장은 외교·체육을 둘러싼 국제 갈등 탓에 '반쪽짜리 입장'에 그쳤다. 러시아와 벨라루스의 자국 국기 사용을 허가, 즉 국가 자격으로의 출전을 허용한 국제패럴림픽위원회(IPC)에 항의하는 차원에서 유럽 및 서방 국가들이 이번 패럴림픽 개회식에 불참을 선언했기 때문이다.코르티나와의 대회 분산 개최 이슈도 겹치며 이번 대회는 55개국 중 절반 남짓에 불과한 29개국 선수단만이 개회식 현장에 참석했다. 대한민국은 15번째로 입장했는데, 스노보드의 이충민과 알파인스키 박채이를 비롯해 양오열 선수단장 등이 개회식 현장에 나섰다. 코르티나·테세로 등에서도 한국 선수단이 영상으로 연결되어 밝은 표정으로 선수단의 분위기를 알렸다.2018 평창 대회 이후 8년 만에 패럴림픽에 출전할 수 있게 된 벨라루스와 러시아 선수들은 밝은 표정으로 개회식장에 입장했다. 반면 폴란드와 우크라이나, 핀란드 등 서방 국가들은 개회식 현장은 물론, 분산 개최지에서의 영상 연결에도 응하지 않아 자원봉사자들만이 국기를 들고 입장하는 모습이 대비되었다.조반니 말라고 조직위원장은 개막 연설에서 이번 패럴림픽에 앞선 세계적 상황을 의식한 듯 "우리는 이 대회가 전쟁과 고통으로 깊게 점철된 세계에서 극적인 전환점에 서있음을 외면할 수 없다"며, "평화와 포용, 연대라는 올림픽과 패럴림픽 메시지는 어느 때보다도 의미가 있고 중요하다"고 강조했다.앤드류 파슨스 국제패럴림픽위원회 위원장도 4년 전 우크라이나 전쟁의 개전, 최근의 정세를 의식하며 "4년 전 나는 세계에서 벌어지는 일에 충격을 받았다고 말했던 바 있다. 안타깝게도 이 상황은 크게 바뀌지 않았다"면서 "어떤 나라들은 지도자의 이름으로 기억되지만, 나는 그 나라들을 선수들의 이름으로 기억하고 싶다"고 연설했다.그는 이어 "패럴림픽 선수촌은 정치와 무관하게 모두가 환영받고, 소속감을 느끼고 존중 받는 곳"이라며, "패럴림픽 선수들의 행동은 많은 사람들의 운명을 바꿀 수 있고, 또 바꿀 것"이라고 강조했다.공식 연설과 개막 선언에 이어 베로나라는 지역을 상징하는 공연도 펼쳐졌다. 베로나를 배경으로 펼쳐진 셰익스피어의 희곡 <로미오와 줄리엣>에서 영감을 얻은 예술 공연이 열린 것. 갈등을 빚는 서로의 진영 사이에서 피어난 사랑을 담은 희곡인 만큼, 지금의 국제 정세, 그리고 장애인과 비장애인 사이의 벽을 넘는 상징적인 의미를 지닌 공연이었다.이번 패럴림픽 성화대는 지난 올림픽 및 패럴림픽과 비슷하게 밀라노와 코르티나담페초에 분산 배치되었다. 이에 따라 베로나에서는 경기장 위 예술 공연을 바탕으로 형상화된 성화가 불타올랐고, 밀라노와 코르티나담페초에서는 최종 주자가 차례대로 성화대에 점화하는 방식으로 성화의 개화를 알렸다.패럴림픽의 마지막 순서는 축하 공연. 휠체어에 탑승한 장애인으로서는 최초로 우주에 다녀왔던 미카엘라 벤트하우스가 동기부여 연설에 나선 직후, 모든 출연자가 나서 이탈리아를 상징하는 노래인 '볼라레'(넬 블루 디핀토 디 블루)를 함께 부르며 개회식을 마쳤다. '볼라레'(Volare)는 이탈리아어로 '날아오른다'는 뜻. 10일간의 여정에 나서는 선수들의 비상을 응원한 마무리였다.