황희찬 시즌 3호골 폭발... 팀 상승세 열까

부상에서 털고 돌아온 황희찬(울버햄튼)이 강호 리버풀을 상대로 시즌 3호골을 터뜨렸다. 울버햄튼은 7일 오전 5시 15분(한국시간) 영국 울버햄튼 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025-26시즌 잉글랜드 FA컵 5라운드(16강)에서 리버풀에 1-3 패배를 당했다. 이로써 울버햄튼은 FA컵에서 탈락했다.
'벤치 스타트' 황희찬, 후반 추가 시간 만회골 폭발
울버햄튼은 3-5-2 포메이션으로 나섰다. 엔젤 고메스-톨루 아로코다레가 투톱을 형성했다. 미드필드는 휴고 부에노-마테우스 마네-주앙 고메스-장-리크네 벨레가르드-잭슨 차추아가 포진했으며, 토티 고메스-산티아고 부에노-예르손 모스케라가 스리백을 형성했다. 샘 존스톤이 골문을 지켰다. 황희찬은 벤치에서 시작했다.
리버풀은 4-2-3-1을 가동했다. 원톱은 코디 각포, 2선은 리오 은구모하-커티스 존스, 모하메드 살라로 구성됐으며, 중원은 알렉시스 맥 앨리스터-라이언 흐라벤베르흐가 자리했다. 수비는 앤드류 로버트슨-버질 반 다이크-조 고메스-도미니크 소보슬러이, 골키퍼 장갑은 알리송 베케르가 꼈다.
리버풀이 압도적인 전력차를 뽐내며 울버햄튼을 몰아세웠다. 전반 9분 맥 앨리스터, 11분 은구모하의 슈팅 시도가 존스톤 골키퍼 선방에 막혔다. 전반 30분 흐라벤베르흐 중거리 슈팅은 골문을 빗나갔다. 리버풀은 좀처럼 포문을 열지 못했다. 전반 34분 은구모하, 41분 소보슬러이, 흐라벤베르흐의 슈팅이 불발로 그쳤다. 전반은 0-0으로 종료됐다.
후반에도 리버풀이 주도하는 흐름이었다. 후반 6분 선제골이 터졌다. 존스의 패스를 로버트슨이 왼발 슈팅으로 선제골을 성공시켰다. 2분 뒤 살라의 추가골로 2-0으로 만들었다.
울버햄튼도 반격에 나섰으나 리버풀 수비를 무너뜨리지 못했다. 후반 12분 벨레가르드, 13분 마네의 슈팅은 득점까지 이어지지 않았다. 울버햄튼은 후반 16분 고메스 대신 아담 암스트롱을 넣으며 첫 번째 교체를 단행했다.