'첫 기록'부터 '흥행 요정'까지, '왕사남'의 천만 이야기

"일단 만약에라도 나중에 천만이 되면, 일단은 전화번호를 바꾸고, 개명하고, 성형할 겁니다. 아무도 날 못 알아보게. 그리고 다른 데로 귀화할까 생각 중이에요. 그리고 요트를 살까 생각 중이에요. 요트를 사서 선상 파티를 하려고요."
<왕과 사는 남자> 개봉을 앞둔 지난 2월 1일, SBS 라디오 <배성재의 텐>에 출연한 장항준 감독은 '천만 공약'을 묻는 배성재 DJ의 질문에 이렇게 대답했다. 당시만 해도 <왕과 사는 남자>의 현실적인 목표는 손익분기점(260만) 돌파였기 때문에 저런 농담을 던질 수 있었던 것이다. 하지만 <왕과 사는 남자>는 지난 6일 개봉 32일 만에 누적 관객 1000만을 돌파했다(영화관입장권 통합전산망 기준).
높은 유명세에 비해 좀처럼 흥행작이 없었던 장항준 감독은 '천만 감독'이라는 타이틀을 얻었다. <왕과 사는 남자>에 출연한 배우들 역시 '천만 배우'로 이름을 올리게 됐다. <왕과 사는 남자>에 출연한 모든 배우들이 이 작품을 선택하길 잘했다는 생각을 하겠지만, 엄흥도 역의 유해진과 한명회 역의 유지태, 그리고 금성대군으로 특별 출연한 이준혁에게 <왕과 사는 남자>는 더욱 의미 있는 작품이 됐다.
[유해진] 전성기 보내고 있는 최고 흥행 배우