'첫 기록'부터 '흥행 요정'까지, '왕사남'의 천만 이야기

이준혁은 2023년 <범죄도시3>부터 <왕과 사는 남자>까지 3년도 안되는 짧은 시간 동안 천만영화 세 편에 출연했다.영화에서는 단순히 영화의 화제성을 높이고 관객들의 관심을 끌기 위해 유명 스타가 카메오로 출연하는 경우도 있다. 또 주연만큼 분량은 크지 않지만 이야기에 반드시 필요한 캐릭터를 유명배우가 연기하는 경우도 있다. <달콤한 인생>에서 "인생은 고통이야"라는 명대사를 날렸던 백사장 역의 황정민과 <부산행>에서 열차에 좀비 바이러스를 퍼트린 소녀 역의 심은경 등의 특별 출연이 대표적인 사례다.<왕과 사는 남자>에서도 영월군수 역의 박지환과 노루골 촌장을 연기한 안재홍, 이홍위의 장인 여량부원군 역의 장현성 등이 특별 출연했다. 그 중에서도 이홍위의 숙부 금성대군을 연기하며 관객들로부터 'GS대군'이라는 닉네임을 얻은 이준혁의 존재감은 단연 돋보였다. 놀라운 사실은 이준혁이 영화를 전문으로 활동하는 배우가 아님에도 유해진과 같은 5편의 천만 영화를 보유한 배우라는 점이다.2017년과 2018년에 개봉한 <신과 함께-좌와 벌>과 <신과 함께-인과 연>에서 악역 박무신 중위 역을 맡아 단숨에 '쌍천만 배우'가 된 이준혁은 5년이 지난 2023년 <범죄도시3>에서 빌런 주성철을 연기했다. 주성철은 <범죄도시1,2>의 장첸(윤계상) ,강해상(손석구 분)에 비해 빌런으로서의 매력이 떨어진다는 평을 받기도 했지만, 이런 비판과 별개로 <범죄도시3>는 천만 관객을 돌파하며 큰 사랑을 받았다.같은 해 또 하나의 천만 영화 <서울의 봄>에서 육군 참모총장을 보좌하는 경호장교 권형진 준위 역을 맡아 4번째 천만 영화에 출연한 이준혁은 <왕과 사는 남자>의 금성대군을 통해 또 하나의 천만 영화를 만들었다. 이준혁은 분량이 적은 특별 출연임에도 동료 배우들과 <왕과 사는 남자>의 무대 인사를 함께 했다. 이제 영화 제작사들은 무려 5편의 천만 영화를 보유한 '천만 요정' 이준혁을 캐스팅하기 위해 노력할 것으로 보인다.