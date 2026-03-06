'1할 타자'로 추락했던 안치홍... 'ML행' 송성문 공백 지울까?

케이비리포트

키움 안치홍의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KB REPORT)결국 고액 연봉자인 안치홍은 시즌 후 보호선수 35인 명단에서 제외되는 수모를 겪으며 2차 드래프트 전체 1순위로 키움의 지명을 받았다. 보상금을 포함 15억 정도의 잔여 계약(+2년 추가시 최대 32억)을 떠안아야 함에도 키움이 안치홍을 선택한 것은, 메이저리그 포스팅으로 공백이 예상되는 리그 최고 내야수 송성문(WAR 6.96/케이비리포트 기준)의 공백을 메우고 젊은 내야진의 구심점이 되어줄 리더십이 절실했기 때문이다.성적 부진으로 인해 팀을 이적하게 된 아픔은 도리어 안치홍에게 서늘한 독기를 품게 했다. 대만 캠프에서 안치홍은 기존 포지션인 2루가 아닌 1루-3루 수비 훈련을 병행하며 전천후 내야수로 거듭나기 위해 구슬땀을 흘리고 있다.캠프를 앞두고 체중까지 감량하며 지난해에 비해 한결 가벼워진 몸놀림을 보이고 있는 안치홍은 30대 후반의 베테랑임에도 야간 단체 훈련에 열외 없이 참여하고 프로에서 경험이 없는 3루 수비 훈련에도 적극적으로 임하는 등 솔선수범하는 모습으로 후배들에게 귀감이 되고 있다는 호평을 받고 있다.