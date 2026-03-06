'1할 타자'로 추락했던 안치홍... 'ML행' 송성문 공백 지울까?

▲
스프링캠프 연습경기에서 맹타를 터뜨린 안치홍(출처: 키움구단 SNS)키움 히어로즈
2025시즌 종료 후 KBO리그 2차 드래프트(전체 1순위 지명)를 통해 키움 히어로즈로 유니폼을 갈아입은 베테랑 내야수 안치홍(36)이 대만에서 진행 중인 스프링캠프 연습경기에서 맹타를 휘두르며 부활의 날갯짓을 시작했다.
안치홍은 지난 5일, 가오슝 핑동 야구장에서 열린 대만 프로야구(CPBL) 중신 브라더스와의 연습경기에 2번 지명타자로 선발 출전해 홈런을 포함, 5타수 3안타 1타점을 기록하며 쾌조의 타격감을 과시했다. 4회 두 번째 타석에서 1점 홈런을 쏘아 올리며 손맛을 본 안치홍은 6회엔 우월 2루타, 8회에도 안타를 연달아 기록했다.
한때 KBO리그를 대표하는 우타자 중 하나였던 안치홍에게 있어 지난 2025시즌은 끔찍한 악몽이었다. 2024시즌을 앞두고 한화 이글스와 4+2년 최대 72억 원의 초대형 FA 계약을 맺었지만, 작년에는 손목 부상과 타격 슬럼프가 겹치며 고작 66경기 출장에 그쳤다. 시즌 타율 0.172, OPS 0.475 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) -1.71이라는 프로 데뷔 후 최악의 성적을 남겼고 팀의 우승 경쟁에도 전혀 기여하지 못했다.