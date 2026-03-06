이정영, 대체 출전 기회 잡았다… 볼라뇨스 상대로 UFC 반등 도전

UFC 제공

이정영은 7개월 동안 미국에 머물며 기량을 갈고 닦았다.이정영의 상대인 볼라뇨스는 '드림 킬러'라는 별명을 가진 강력한 타격가다. 12세 때부터 무에타이를 수련하며 50경기 이상의 경험을 쌓았고 여러 차례 챔피언에 올랐다. 이후 종합격투기로 전향해 벨라토르와 UFC 무대에서 활약해 왔다.UFC에서는 현재 2승 2패를 기록하고 있다. 최근까지 밴텀급에서 활동했지만 이번 경기에서는 약 4년 만에 다시 페더급으로 체급을 올려 출전한다.두 선수 모두 뛰어난 타격 결정력을 갖추고 있어 화끈한 승부가 예상된다. 이정영은 통산 11승 가운데 4승을 KO로 장식했고, 볼라뇨스는 8승 중 6승을 KO로 끝냈다. 공격적인 파이팅 스타일의 파이터들이 맞붙는 만큼 경기 초반부터 치열한 타격전이 펼쳐질 가능성이 크다.특히 볼라뇨스는 초반 화력이 강한 선수로 평가된다. 빠른 템포의 타격과 압박으로 상대를 몰아붙이는 스타일이다. 이정영이 초반 흐름을 어떻게 제어하느냐가 경기의 중요한 변수로 꼽힌다.타격전이 예상되지만 승부의 열쇠는 그라운드에서 갈릴 가능성도 높다.이정영은 브라질리언 주짓수 블랙벨트로 서브미션 능력이 뛰어난 파이터다. 타격뿐 아니라 그래플링에서도 다양한 기술을 보유하고 있다. 반면 볼라뇨스는 UFC 네 경기에서 모두 테이크다운을 허용하며 총 12번이나 그라운드로 끌려갔다. 테이크다운 방어율은 42% 수준에 머물러 있다.이정영이 레슬링과 그래플링을 적극적으로 활용한다면 경기 흐름을 유리하게 가져갈 가능성이 있다는 분석이 나오는 이유다. 다만 이정영 역시 UFC 무대에서 레슬링 능력이 충분히 검증된 것은 아니라는 점은 변수로 남아 있다.결국 이번 경기는 공격적인 타격가들의 맞대결 속에서 전략 싸움이 중요한 키포인트가 될 전망이다. 타격전 속에서도 어느 순간 그래플링을 활용해 흐름을 바꾸는 선수가 승리에 가까워질 가능성이 크다.미국에서 긴 시간 훈련하며 변화를 준비해 온 이정영이 다시 한 번 '코리안 타이거'의 이름값을 증명할 수 있을지 귀추가 주목된다.