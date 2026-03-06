이정영, 대체 출전 기회 잡았다… 볼라뇨스 상대로 UFC 반등 도전

▲
'코리안 타이거' 이정영과 ‘드림 킬러’ 가스톤 볼라뇨스UFC 제공
'코리안 타이거' 이정영(30)이 다시 한 번 옥타곤에 선다. 갑작스러운 대체 출전이지만 연패 탈출과 커리어 반등을 위한 중요한 기회다.
'ROAD TO UFC 시즌1' 페더급 우승자인 이정영은 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 티모바일 아레나에서 있을 'UFC 326: 할로웨이 vs 올리베이라 2' 언더카드에서 '드림 킬러' 가스톤 볼라뇨스(33·페루)와 맞붙는다. 당초 유주상이 출전할 예정이었으나 발가락 부상으로 이탈하면서 이정영이 대체 선수로 낙점됐다.
이번 경기는 이정영에게 여러 의미를 지닌다. 지난해 5월 패배 이후 약 10개월 만에 치르는 복귀전이자, UFC 무대에서의 부진을 털어낼 기회이기 때문이다. 아시아 무대에서 강자로 군림했던 그는 UFC 입성 이후 1승 2패에 그치며 기대만큼의 성적을 내지 못했다.
연패의 충격은 컸다. 한때 은퇴까지 고민할 정도로 심리적으로 흔들렸다. 하지만 그는 옥타곤을 떠나는 대신 변화를 택했다. 다시 정상 궤도에 오르기 위해 환경을 바꾸고 훈련 방식을 새롭게 다듬으며 재기를 준비했다.
미국에서 갈고 닦은 변화, 7개월 담금질
이정영은 지난해 8월 미국 애리조나로 건너가 종합격투기 명문 팀 '파이트레디(Fight Ready)'에 합류했다. 단기 훈련 캠프가 아니라 아예 현지에서 생활하며 장기 훈련을 선택했다. 약 7개월 동안 이어진 훈련은 그에게 새로운 변화를 가져왔다.
파이트레디는 전 UFC 플라이급·밴텀급 챔피언 헨리 세후도 등을 배출한 체육관으로 세계 정상급 파이터들이 모여 있는 곳이다. '코리안 좀비' 정찬성 역시 오랫동안 이곳에서 훈련한 바 있다.
특히 정찬성의 스승으로 알려진 한국계 미국인 타격 코치 에디 차가 이정영의 훈련을 지도하며 미국 적응을 도왔다. 낯선 환경 속에서도 팀 동료들과 함께 훈련하며 기술적인 완성도를 높였고 경기 운영 능력도 다듬었다.
실전 감각도 유지했다. 최근에는 훈련 파트너 대니얼 젤후버의 경기 준비를 돕기 위해 멕시코 시티로 이동해 스파링 파트너 역할을 수행했다. 경기 준비 과정에서 자연스럽게 몸 상태를 끌어올린 상황에서 대체 출전 제안을 받았고, 이정영은 주저 없이 수락했다.
그에게 이번 경기는 단순한 복귀전이 아니다. 미국에서의 훈련 성과를 증명하고, 다시 상승세로 돌아설 수 있는 시험대다.