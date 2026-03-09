무협극으로 재탄생한 셰익스피어 고전, 오늘날 이 연극이 필요한 이유

셰익스피어의 고전 비극 <맥베스>가 <칼로막베스>라는 이름으로 재탄생했다. 권력을 향한 야망을 억누르지 못한 채 폭력으로 권력을 찬탈하고, 무자비한 통치 끝에 스스로 파멸하게 된 맥베스의 이야기를 검술 액션을 가미한 무협극으로 풀어냈다. 한국 연극계를 대표하는 중견 연출가 고선웅이 각색과 연출을 맡았고, 검도 5단 배우 김호산이 검술 액션을 지휘했다.
<칼로막베스>는 고선웅 연출가가 이끄는 극공작소 마방진의 대표 레퍼토리로, 올해로 극단 20주년을 맞이하여 야심 차게 돌아왔다. 2010년 동아연극상에서 작품상과 연출상을 수상한 바 있는데, 공연이 시작되고 배우들이 수상 이력을 관객 앞에서 읊는다. 독특한 형식으로 자기 자랑을 늘어놓는 이 연극의 유쾌함에 객석 곳곳에서는 폭소가 터졌다.
지난 1일 관람한 <칼로막베스>는 원작이 풍기는 장엄한 비극의 느낌을 내려놓고, 유쾌한 매력과 역동적인 움직임을 가미했다. 두드러지는 표현 두 가지가 있다면 검술 액션과 슬랩스틱 코미디다. 슬랩스틱 코미디 속에 군데군데 녹아있는 효과음과 언어유희는 정통 코미디의 문법을 따르며, 덕분에 비극의 주인공을 우습고 무능력한 악인으로 풍자한다.