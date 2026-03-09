무협극으로 재탄생한 셰익스피어 고전, 오늘날 이 연극이 필요한 이유

극공작소 마방진

연극 <칼로막베스> 공연 사진<칼로막베스>는 원작의 서사를 충실히 따르되, 캐릭터 이름과 배경 등에 약간의 변화를 줬다. 연극의 제목과 주인공의 이름은 "칼로 막 베어버린다"는 의미를 내포한 유머다. 원작에서 맥베스의 욕망을 자극하는 레이디 맥베스는 '막베스 처'라는 캐릭터로 등장하고, 맥베스에게 예언을 전하며 모든 일의 시발점 노릇을 하는 마녀는 '맹인술사'로 바뀌었다. 배경은 중세 스코틀랜드가 아니라 폭력이 난무한 미래의 감옥 '세렝게티 베이'다.필자가 눈여겨본 캐릭터는 '노승'이다. 공연이 시작되고 노승은 연극의 개요와 배경을 줄줄이 읊는다. 막베스를 비롯한 다른 인물들은 노승의 말을 재촉하고 빨리 연극, 다시 말해 칼 싸움을 시작하길 바란다. 수감자들의 비난과 압박을 뚫고 연극의 시작을 알리는 노승은 이후로도 무대를 배회하며 인물들의 곁을 지킨다.무대에는 악이 판치는 가운데 노승은 선의 가능성을 설파한다. 노승이 선을 이야기한다면 맹인술사는 악을 대변한다. 맹인술사가 그 자체로 절대적인 악은 아니지만, 비극을 야기하는 모든 악의 근원이다. 맹인술사가 막베스의 욕망을 자극하는 가운데, 노승은 끊임없이 내려놓음의 미덕을 설파한다.이 연극은 비극이기에 대립의 승자는 맹인술사다. 무력으로 감옥의 보스 자리를 빼앗은 막베스는 권좌를 지키기 위해 폭력적인 통치를 계속해야 했고, 끝내 파멸한다. 막베스가 몰락했다고 해서 감옥이 평화를 되찾은 건 아니다. 보스 자리는 비어 있고, 그 자리를 차지하기 위한 폭력이 다시 난무한다.칼로 막 베는 '막베스'의 시대였다면 이제는 총을 막 쏴대는 '막쏴스'의 시대가 도래한다. 코믹한 설정으로 연극을 닫지만, 폭력성과 허망함은 여전하기에 <칼로막베스> 역시 비극이다. 어쩌면 새로운 유형의 더 강력한 폭력이 등장하기에 원작보다 더 쓰라린 비극으로 보이기도 한다.