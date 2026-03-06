12세에 세계 여성 랭킹 1위, 체스 역사상 이런 여성은 없었다

▲넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <체스의 여왕> 포스터. 넷플릭스

유디트는 뜻하는 바를 이뤘을까? 라슬로는 실험에 성공했을까? 그녀는 2014년에 공식 은퇴할 때까지 장장 26년간 세계 여성 랭킹 1위를 유지했다. 2004년에는 세계 랭킹 8위에 올라 여성 선수로선 전무후무 유일무이의 업적을 이뤘다. 카스파로프와 15번이나 대결했고 결국 그를 이겼다. 다 이뤘다.



체스 여성 선수로 유리천장을 뚫었다는 표현, 그 이전에도 없었고 그 이후에도 지금까지 없었던 업적, 하지만 왠지 모를 씁쓸함이 남는다. 체스 역사상 여성 선수로 오직 그녀 한 명뿐이었으니 보편적으로 나아갔다고 보기 힘든 면이 있다. 그녀만의 특수성에서 기인했다는 것이다. 그러니 그녀의 아버지가 행한 실험에 시선에 갈 수밖에 없다.



시대의 통념을 뛰어넘는 혁신적인 천재를 만드는 건 가능하다는 게 폴가르 유디트의 업적으로 판명되었다. 그 노력에 박수를 보내지 않을 수 없다. 하지만 거기서 멈춰 버렸으니 안타깝다. 후세의 체스 여성 선수들로 이어질 시스템을 구축하는 데 공력을 쏟았으면 어땠을까 하는 마음이 든다. 그럼 체스가 보다 더 대중적으로 재밌게 다가가지 않았을까?

