12세에 세계 여성 랭킹 1위, 체스 역사상 이런 여성은 없었다

체스의 역사는 기원전으로까지 올라가지만 현대 체스는 르네상스 시대 때 정립되었다고 한다. 19세기 말부터는 세계 대회를 열어 챔피언이 나오기 시작했는데, 지금까지 채 20명이 되지 않는다. 한 명의 챔피언이 오랫동안 최고의 자리에서 군림했던 것이다. 1950년대부터 2000년대까지 소련-러시아가 최강이었다.
체스는 오랫동안 남자만의 전유물이었다. 세계 챔피언들이 인터뷰를 통해 체스계에서 여성은 설 자리가 없으며, 지성이 부족하고 인품까지 갖추지 못했다고 못 박았다. 실제로 세계 챔피언은커녕 랭킹 10위 안에 든 여성 선수를 20세기에 찾아볼 수 없었다. 그 모습을 보고 폴가르 라슬로라는 헝가리인이 실험을 시작한다.
넷플릭스 오리지널 다큐멘터리 <체스의 여왕>은 인류 역사상 최고의 여성 체스 선수라 일컬어지는 '폴가르 유디트'의 체스 일대기를 다뤘다. 그녀는 언제부터 어떤 연유로 체스를 배우기 시작해 어떻게 세계 최고 반열에 오를 수 있었을까. 통통 튀는 어조의 이 작품이 상당히 재밌게 풀어 줄 것이다.
천재는 태어나는가, 만들어지는가