인간과 자연의 공존은 가능할까, 디즈니·픽사의 신작이 묻다

▲
영화 <호퍼스> 스틸컷월트디즈니 컴퍼니 코리아
동물이 어떤 생각을 하고 무엇을 원하는지 알 수 있는 기술이 개발된다면 어떨지 기발한 상상을 펼친다. 자연과 교감은 할 수 있지만 언어가 통하지 않아 답답한 심정을 '호핑' 기술로 완벽히 해갈한다. 호핑이란 '아바타'처럼 동물 로봇에 사람의 의식을 담는 기술로 위화감 없이 동물들의 생활을 직접 관찰하고 체험할 혁신적인 아이디어다. '호핑'된 메이블은 동물의 마음을 읽게 되는 데 그 과정이 <호퍼스>의 핵심이다.
인간 보다 더 인간미를 지닌 조지 왕을 만나 인간의 부끄러움을 들추며 공존의 의미까지 아우른다. 삶의 터전을 잃어버린 동물에게 공간을 내어준 조지 왕은 '연못법(자연의 섭리)'을 만들어 다른 종끼리도 행복하게 살아갈 지혜를 발휘한다.
조지 왕의 포용력은 다양성을 지키면서도 개성을 존중하는 시대의 이상적인 어른의 모습이다. 모든 것을 파괴하고 홀로 독점하려는 인간과 달리 모든 것을 공유하는 유토피아를 만들어 낸다. 그러나, 개발이란 이유로 생태계 파괴에 앞장서는 인류의 잔혹한 행동으로 이 또한 파괴될 위험에 처한다.
장르적 묘미, 인간과 동물의 공존