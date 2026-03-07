"대체 무슨 학교길래 강남 학부모들이 앞다퉈 보내고 싶어 할까"

EBS

- 학교가 사라지는 것에 대한 취재는 어떻게 하게 되었나요?

- 어떤 부분이 충격적이었어요?

- 제목이 '학교는 사라지는가'인데 물음표가 없잖아요. 이유가 있을까요?

- 이게 지역 소멸 그리고 출산율과 연계된 거잖아요. 이 문제에 대해 관심이 있었나요?

- 폐교된 충북 괴산군 추산초로 시작했잖아요. 왜 이렇게 구성했나요?

- 모교가 없어진다는 게 어떤 걸까요?

- 지역에 좋은 학교가 있으면 지역 경제에도 영향을 미치나 봅니다. 화산중이 완주에 있으니 경제가 살아나는 것 같던데.

- 외지에서 화산중 입학 때문에 온 사람들은 학생이 졸업하면 떠날 거 아닌가요?

- 화산중 같은 경우는 수업료가 고액일 것 같거든요.

- 자립형 학교와는 다른 건가요?

- 화산중 다니는 학생과 학부모의 만족도가 높나 봐요?

- 수준별 수업하면 교사들이 힘들 것 같아요.

- 한 반에 학생이 몇 명 정도인가요?

- 화산중은 시골이라 학원 못 보내잖아요. 요즘은 사교육이 중요한데 어떻게 한다고 하나요?

- 교사 토크 들어보니 서울에도 폐교가 있다는 게 충격이던데.



"그렇더라고요. 서울도 노령층이 많이 모여 살거나 아니면 오래된 동네라던가 변두리에 있는 오래된 동네의 경우에는 폐교 사례가 꽤 나오고 있더라고요."



- 한 선생님 말이 유치원 상대로 영업한다잖아요.



"저도 거기까지는 몰랐어요. 선생님 말에 따르면 학생 한 명이 오느냐 마느냐에 따라 학급의 유지가 갈리니까 한 명이라도 더 학교에 끌어들이기 위해 그런 식으로 이른바 '영업한다고 하더라고요."



- 아이 한 명을 마을이 키운다는 말이 있잖아요. 세종시 전의면에 있는 전의초등학생이 그런 거 같아요.



"맞습니다. 전의면에 초등학교가 원래 5개가 있었대요. 근데 지금은 마지막 하나 남은 학교인 거예요. 그러다 보니까 이 마을 주민 입장에서는 마지막 하나 남은 학교를 꼭 살려 지켜내야겠다는 생각으로 의기투합 된 사례였죠."



- 마을 학교는 뭔가요?



"마을 주민들이 선생님이 돼서 아이들을 가르치는 거죠. 학교 바로 옆에 마을교육지원센터라는 건물이 있더라고요. 거기에서도 수업이 진행되고 어떤 경우에는 마을 학교 선생님들이 학교에 들어가서 수업하기도 합니다. 그래서 학교가 울타리 안에 국한된 게 아니라 마을로 확장된 느낌인 거죠."



- 학생들은 뭐라고 하나요?



"학생들은 좋아하죠. 엄마가 와서 수업하기도 하고 그 마을에 익숙한 분들이 와서 선생님이 되기도 하니까 아이들한테도 뭔가 좀 안정감이라고 할까요? 그런 거를 주고 있는 것 같아요."



- 학생 수가 줄어 폐교되는 걸 당연하게 생각했어요. 근데 이 생각이 틀렸을 수도 있을 것 같아요.



"맞습니다. 화산중도 한때 폐교 위기까지 몰렸던 학교였다고 해요. 그때 이사장님이 이렇게 폐교가 되게 내버려둘 수는 없다고 해서 기숙사와 체육관을 짓고 커리큘럼도 바꾸고 수준별 수업을 할 수 있는 준비도 하면서 조금씩 입소문을 타서 지금 이렇게 인기가 좋은 학교로 탈바꿈이 된 거죠. "



- 지자체도 같이 하는 게 좋을 것 같아요.



"그럼요. 그래서 세종 전의초 같은 경우 지자체, 교육청, 학교, 지역의 시민단체가 다 똘똘 뭉쳐 있는 거거든요. 지자체의 협력이 반드시 필요하죠."



- 제작하며 느낀 점은 뭘까요?



"지역이 갖고 있는 장점이 분명히 있거든요. 그렇다면 지역에 오히려 더 많은 가능성이 있지 않을까라는 생각을 했거든요. 도시 중심 서울 중심 수도권 중심 그리고 주변에 반드시 학원이 있어야 한다는 고정관념에서 탈피하면 지역에서도 어떤 가능성을 찾을 수 있지 않을까 생각했습니다."

