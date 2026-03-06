말하고 분노하고 욕망하는 괴물 신부의 매력

워너브러더스 코리아㈜

영화 ‘브라이드!’의 한 장면이 영화의 중심은 단연 제시 버클리다. 그녀가 연기한 브라이드는 비명을 지르는 고전적 신부와 달리 욕설을 내뱉고 웃으며 총을 쏘고 춤춘다. 버클리는 이 캐릭터를 광기와 슬픔 사이의 불안정한 에너지로 채운다. 고전 괴물영화의 비명을 지르던 신부와 달리, 이 캐릭터는 말하고 분노하고 욕망한다. 완전히 제어되지 않는 에너지가 영화의 중심을 붙잡는다.다만, 영화의 야심이 과잉된 부분도 적잖다. 여성 해방, 괴물성, 사회적 억압, 장르 패러디, 대중문화 참조 등 수많은 요소가 한꺼번에 밀려 들면서 서사의 중심이 흐려진다.그럼에도 < 브라이드! >가 흥미로운 건 괴물의 신부를 이야기의 중심으로 이동시키려는 시도여서다. 고전 괴물 영화가 남성 창조자와 남성 괴물의 비극이었다면, 이 영화는 그 주변에 있던 여성 존재에게 목소리를 부여한다. 감독은 이 캐릭터를 '오랫동안 억눌린 존재가 폭발하는 순간'으로 해석한다.결국 이 영화는 남성 창조자와 남성 괴물의 비극으로 반복되어온 서사를, 억압된 존재의 분노와 욕망으로 다시 쓰려 한다. 질렌할의 영화는 완벽한 작품이라기보다 거칠고 불균형한 선언에 가깝다. 질서 정연한 장르 영화가 아니라, 오래된 신화를 뒤흔드는 거칠고 과감한 실험에 가깝다.그렇기 때문에 이 영화는 어떤 관객에게는 혼란스러운 실패작처럼 보일 것이다. 또 다른 이에게는 괴물 신화에 새로운 생명을 불어넣은 과감한 변주처럼 보일 것이다.